Prysm iO: Hautanalyse und Ernährung optimieren

Viele Menschen möchten sich wohler fühlen und ihre Haut von innen unterstützen, doch Stress und unausgewogene Ernährung können sich auf Wohlbefinden und Hautbild auswirken.

Prysm iO: Prysm iO ist ein intelligentes Wellness-Gerät, das mithilfe optischer Technologie in nur 15 Sekunden den Haut-Carotinoid-Wert (Prysm Score) misst und so eine einfache, nicht-invasive Möglichkeit bietet, den Einfluss von Ernährung und Nahrungsergänzung sichtbar zu machen.

Dieser Wert zeigt den antioxidativen Status der Haut und kann sich bei regelmäßiger Anwendung gezielt verbessern – unterstützt durch die innovativen und wissenschaftlich entwickelten Produkte von Nu Skin.

Hersteller

Pharmanex LifePak+ Dieses umfassende Nahrungsergänzungsmittel liefert 13 Vitamine und 9 Mineralstoffe, unterstützt wichtige Körperfunktionen und hilft, den täglichen Nährstoffbedarf zuverlässig zu decken.

JVi Das Getränk aus 12 Obst- und Gemüsesorten liefert Vitamin C, unterstützt das Immunsystem, schützt die Zellen vor oxidativem Stress und fördert die Kollagenbildung.

Multi Beauty: Diese Nährstoffkombination unterstützt gezielt Haut, Haare und Nägel von innen und bietet eine effektive Lösung für nachhaltige Schönheit.

Beauty Focus Collagen+ Dieses innovative Supplement kombiniert ausgewählte Inhaltsstoffe in einer klinisch geprüften Formel, die Anti-Aging-Effekte unterstützt und zu strahlender, jugendlicher Haut beiträgt.

Mit der Nu Skin Prysm iO App kannst du deinen Prysm Score verfolgen und beobachten, wie sich deine Werte durch Ernährung, Supplements und Lebensstil verändern.