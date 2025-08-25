Schaebens Zyklus-Balance 3-in-1 Nährstoff-Formel überzeugt im Test

Der weibliche Zyklus ist ein kleines Wunder der Natur. Jeden Monat lösen Hormone einen präzise aufeinander abgestimmten Prozess aus, bei dem sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut und eine Eizelle heranreift. Damit bereitet sich der Körper auf eine mögliche Befruchtung und Schwangerschaft vor. Findet die nicht statt, wird die Gebärmutterschleimhaut abgebaut, die Periode setzt ein und der Zyklus beginnt von vorn. Ein Monatszyklus dauert normalerweise zwischen 24 und 38 Tagen.

Der Zyklus hat auch Einfluss auf unser Wohlbefinden. Phasen voller Energie und bester Stimmung wechseln sich mit Tagen ab, an denen wir uns nicht so gut fühlen. Ob Stimmungsschwankungen, Unwohlsein, Müdigkeit, Gereiztheit, Rückenschmerzen oder Antriebslosigkeit: Diese typischen Symptome bemerken dann viele Frauen bei sich. Auch das Gefühl, weniger leistungsfähig zu sein, kennen viele zu bestimmten Phasen des Monatszyklus.

Einfach besser fühlen: mit Schaebens Zyklus-Balance 3-in-1 Nährstoff-Formel Neben einer ausgewogenen Ernährung, regelmäßiger Bewegung und ausreichend Ruhepausen und Selbstfürsorge können bestimmte Nährstoffe zum Wohlbefinden während des gesamten Zyklus beitragen. Schaebens Zyklus-Balance 3-in-1 Nährstoff-Formel unterstützt mit Pflanzenextrakten, A-Z-Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen in allen Zyklusphasen: von der Menstruation über den Eisprung hinweg. Die aufeinander abgestimmte Nährstoffkombination unterstützt die Hormonbalance1, die Nerven2 und den Energiehaushalt3 und schenkt schöne Haut4. Für mehr Balance und Power jeden Tag. Eine Tablette am Tag reicht, um sich im gesamten Monatszyklus etwas Gutes zu tun.

PR Schaebens Zyklus-Balance 3-in-1 Nährstoff-Formel unterstützt mit natürlichen Inhaltsstoffen in jeder Zyklus-Phase. Erhältlich in der Drogerie.



Dahinter steckt ein innovatives 3-in-1-Konzept:

Ebene 1 – die Basis: Vitamin B12, Vitamin C und Vitamin D tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin B12 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei. Selen und Kupfer tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut, Haare und Nägel bei 4 .

Vitamin B12, Vitamin C und Vitamin D tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin B12 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei. Selen und Kupfer tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut, Haare und Nägel bei . Ebene 2 – für die Hormonbalance: Mönchspfeffer unterstützt das Wohlbefinden während des Menstruationszyklus. Vitamin B6 trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei 1 . Ergänzt wird die Ebene um Vitamin B5, Folsäure (B9), Eisen und Jod. Eisen trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin bei, sowie zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper.

Mönchspfeffer unterstützt das Wohlbefinden während des Menstruationszyklus. Vitamin B6 trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei . Ergänzt wird die Ebene um Vitamin B5, Folsäure (B9), Eisen und Jod. Eisen trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin bei, sowie zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper. Ebene 3 – für ein rundum gutes Gefühl: Die dritte Ebene trägt mit Thiamin (B1) zu einer normalen Funktion des Nervensystems sowie zu einem normalen Energiestoffwechsel bei3. Rosenwurz (Rhodiola Rosea) hilft, eine gute mentale Verfassung aufrecht zu erhalten. Zusätzlich enthält die dritte Ebene die Aminosäure L-Tryptophan. Gut zu wissen: Schaebens Zyklus-Balance 3-in-1 Nährstoff-Formel ist vegetarisch, gluten- und laktosefrei und enthält keinen zugesetzten Zucker. Erhältlich ist es in der Drogerie.

Vier von fünf WOMEN’S HEALTH-Leserinnen empfehlen Schaebens Zyklus Balance 3-in-1 355 WOMEN’S HEALTH- Leserinnen haben Schaebens Zyklus-Balance 3-in-1 Nährstoff-Formel jetzt ausgiebig getestet und sind begeistert: 86 Prozent waren insgesamt (sehr) zufrieden mit dem Präparat, mehr als sechs von zehn Testerinnen fühlten sich ausgeglichener (64 %), entspannter (62 %) und weniger gereizt (60 %). Nahezu alle Testerinnen (98 %) bewerten das 3-in-1-Konzept als (sehr) gut. Besonders gut kam an, dass das Präparat während des gesamten Zyklus anwendbar ist. Kein Wunder also, dass vier von fünf Testerinnen Schaebens Zyklus-Balance 3-in-1 Nährstoff-Formel weiterempfehlen würden.

PR Die Leserinnen der WOMEN'S HEALTH sind begeistert von Schaebens Zyklus-Balance 3-in-1 Nährstoff-Formel

Das hat unsere Testerinnen an der Schaebens Zyklus-Balance 3-in-1 Nährstoff-Formel überzeugt:

Speziell für den weiblichen Zyklus entwickelt

"Ich finde es super, dass das Produkt speziell auf die verschiedenen Bedürfnisse während des weiblichen Zyklus abgestimmt ist", sagt eine 35-jährige Testerin.

Ein Produkt für alles

"Endlich mal eine Wirkformel für uns Frauen, nicht verschiedene Produkte, wo immer nur ein Teil der benötigten Wirkstoffe enthalten sind", freut sich eine Testerin (51 Jahre).

Sinnvolle Inhaltsstoffe

"Sinnvolle Kombination aus Mönchspfeffer, Folsäure und B-Vitaminen. Hat mein Wohlbefinden während der PMS-Phase spürbar unterstützt", so das Fazit einer Testerin (36 Jahre).

Positive Effekte

"Ich fühle mich mit dem reichhaltigen Nährstoff-Komplex deutlich gelassener und vitaler als vorher", berichtet eine Testerin (59 Jahre). "Mir hat besonders gut gefallen, dass das Produkt während des gesamten Zyklus anwendbar ist und auch wirklich positive Effekte hat und dazu noch vegetarisch formuliert ist", ergänzt eine 24-jährige Testerin.

Einfache Einnahme

"Einfache Einnahme, schönes Design, vertrauensvolle Marke", findet eine 45-jährige Testerin.

Nahrungsergänzungsmittel mit Rosenwurzextrakt, Mönchspfeffer, L-Tryptophan, Vitaminen und Mineralstoffen. Die angegebene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.