Schlafmangel: Was hilft nach einer schlechten Nacht?

Wer kennt es nicht: Das Baby hat die Nacht durchgeschrien, der Jetlag sitzt tief, oder du wachst schweißgebadet auf – egal warum, der Schlaf war zu kurz. Das Ergebnis? Der Tag danach fühlt sich wie ein Marathon ohne Ziel an. Und auf Dauer leidet nicht nur die Laune, sondern auch deine Gesundheit.

"Schlaf ist unerlässlich für unser Gedächtnis, unsere Konzentration und die Wahrnehmung", sagt Dr. Rachel Salas, Neurologin und Schlafexpertin am Johns Hopkins Center for Sleep and Wellness. Bereits eine einzige schlechte Nacht kann deinen Stoffwechsel aus dem Takt bringen, dein Immunsystem schwächen und sogar das Gewicht negativ beeinflussen. Und auch emotional gerät einiges ins Wanken – Reizbarkeit, Niedergeschlagenheit und Stimmungstiefs sind keine Seltenheit.