Warum mentale Erschöpfung kein Charakterfehler ist und wie du mit ihr umgehst

Ob sie nun als Begleiterscheinung einer mentalen Krankheit auftritt oder dir einfach nur signalisiert, dass du nach einer besonders stressigen oder aufreibenden Zeit eine Pause brauchst: Mentale Erschöpfung ist kein Ausdruck von Schwäche, sondern in der Regel ein Zeichen, dass du lange Zeit stärker warst, als es dir gut getan hat. Wie viele andere emotionale Körperreaktionen wie Angst oder Stress dient sie als konkretes Warnsignal. Anders als die beiden anderen tritt sie jedoch meist erst als Folge einer langfristigen Überanstrengung auf und sollte unbedingt ernst genommen werden.

Denn zu den Folgen einer langfristigen mentalen Überlastung zählen nicht nur mentale Reaktionen wie Verhaltensveränderungen oder verminderter Antrieb, sondern auch teils wirklich bedrohliche körperliche Folgen wie Chronisches Fatigue-Syndrom oder eine gestörte Wahrnehmung im Straßenverkehr. Zu den häufigen Krankheiten, die mentale Erschöpfung auslösen können, zählen etwa Bipolare Störung und Depressionen, aber auch Erkrankungen von Körper und Nervensystem, etwa Diabetes, diverse Herz- und Lebererkrankungen oder Multiple Sklerose.

Stigma mentale Erschöpfung – Darum ist sie kein Zeichen von Schwäche Allein die Vielfalt an Umständen, die mentale Erschöpfung bedingen, zeigt, dass das Phänomen häufiger und über alle Gesellschaftsgruppen ausgeprägter ist als es seine Stigmatisierung vermuten lässt.

Zu seinen nicht körperlichen Auslösern zählen chronischer Stress und emotionaler Druck durch Trauer, Ängste, Depressionen sowie diverse Schlafstörungen.

Zu den Warnsignalen gehören Gereiztheit oder Niedergeschlagenheit, soziale Auffälligkeiten wie der Rückzug von sozialen Kontakten, ungewöhnlich heftige Müdigkeit und ein Rückgang der Produktivität.

Ein Fehler, den viele Betroffene dabei machen, ist dass sie aktiv versuchen, eine schnellstmögliche Rückkehr zu alter Form zu erwirken, statt sich die entsprechende Zeit zu nehmen, die mentale Erschöpfung nachhaltig zu überwinden. Dabei geht es vielen zuallererst darum, sich wieder "funktionsfähig" zu machen, um schnellstmöglich nach Einbruch in das Tief die Situation zu überwinden.

Was viele Experten allerdings als nachhaltigeren Weg aus der Krise raten, ist einen resilienten Umgang mit den mentalen Herausforderungen zu finden und den Auslösern der Krise dabei auf den Grund zu gehen. Das kann im Rahmen einer Therapie oder einer Selbsthilfegruppe stattfinden, oder aber indem du dir die Zeit nimmst, dich selbst aktiv mit deinen Problemen und Herausforderungen zu beschäftigen.

Strategien gegen mentale Erschöpfung: So findest du nachhaltig Besserung Denn in vielen Fällen liegen die Auslöser von mentaler Erschöpfung häufig in externen Faktoren, die mit Berufsleben oder sozialem Umfeld zu tun haben. Die sind langfristig oft nur so zu lösen, indem du dringend notwendige Grenzen setzt oder neue Wege findest, mit verschiedensten Arten von Stress, überfordernden Aufgaben, Traumata oder anderen mentalen Herausforderungen wie chronischer Angst oder Depressionen zurechtzukommen.

Schnell wieder auf die Beine zu kommen, um weiterzumachen wie zuvor, ist in vielen Fällen von mentaler Erschöpfung allenfalls ein Garant, um früher oder später wieder in die gleiche Situation zu geraten, womöglich mit noch drastischeren Erschöpfungszuständen.

5 Wege aus der mentalen Erschöpfung 1. Unterstützungsnetzwerk aufbauen Egal ob du dir professionelle Hilfe suchst oder eigenständig einen Weg findest, deine Herausforderungen mit Menschen in deinem Umfeld zu kommunizieren – es ist immer nützlich, über die Auslöser oder Folgen deiner Erschöpfung sprechen zu können.

gettyimages/Slavica Reden hilft – ob mit Freunden, Profis oder Familie. Wenn du mental überfordert bist, tut es weder dir noch deinem Umfeld gut, wenn du es für dich behältst.



2. Gesünderer Lebensstil Von ausgewogener Ernährung über bessere Schlafroutinen bis hin zu regelmäßiger Bewegung: Indem du deinem Körper gibst, was er benötigt, fällt es leichter mentale Hürden zu meistern.

3. Aktiv Pausen machen Gerade wenn der Erschöpfungszustand auf einen konkreten Grund – etwa eine besonders stressige oder emotional anstrengende Zeit im Leben – zurückzuführen ist , ist es wichtig, dass du bewusste Pausen oder Auszeiten einplanst. Blocke dir bestimmte Zeiten in der Woche für dich selbst oder schaffe dir falls möglich sogar die Möglichkeit, einige Tage oder Wochen durchzuschnaufen.

4. Reset-Strategien Ob als mentaler Reset etwa durch einen Brain Dump, bei dem du all deine Gedanken zu Papier bringst, oder als konkrete Auszeit bei einer sportlichen Pause: Reset-Strategien können dir neue Kraft geben, um besser mit deinen Herausforderungen umzugehen.

5. Stressfaktoren beseitigen Bei einigen externen Faktoren kann es möglich sein, durch eine Kurskorrektur dafür zu sorgen, dass Stresssituationen künftig entfallen, etwa in dem du ein ungeliebtes Arbeitsprojekt abgibst oder dir bei einer stressigen Verwaltungsaufgabe professionelle Unterstützung suchst.

Mentale Erschöpfung langfristig verhindern: Mit diversen Strategien die Resilienz stärken Wenn du zu mentalen Herausforderungen neigst und bereits mit Erschöpfungszuständen zu tun hattest, ist es umso wichtiger, dass du in guten Phasen aktiv Dinge unternimmst, die die langfristig vor Krisen schützen. Dazu zählen etwa Selfcare- und Achtsamkeitsroutinen wie Dates mit dir selbst oder autogenes Training, regelmäßige Auszeiten, auch und gerade wenn es dir nicht gut geht, und ein stabiles Umfeld, das dich unterstützt. Auch bewusst Neinsagen lernen kann je nach deiner Persönlichkeit und deinen Triggern eine wichtige Hilfe sein.

Häufige Fragen zur Entstehung und Vermeidung von mentaler Erschöpfung Was sind die Auslöser von mentaler Erschöpfung? Mögliche Auslöser sind konkrete körperliche und mentale Krankheitsbilder, genau wie langfristige Konfrontation mit Stress- oder Traumafaktoren. Mentale Erschöpfung kann unter den falschen Vorzeichen jeden treffen. Anhand welcher Warnsignale erkenne ich, dass ich oder eine Person in meinem Umfeld betroffen sind? Zu den wichtigsten Warnsignalen zählen Verhaltensänderungen, etwa wenn jemand zunehmend aggressiv wird oder hoffnungslos erscheint. Ebenfalls häufig klagen Betroffene über sogenannten "Brain Fog", ausgeprägte Müdigkeit oder regelmäßige Kopfschmerzen. Wie werde ich einen Zustand mentaler Erschöpfung schnellstmöglich wieder los? Schnellstmöglich aus dem Tief herauszukommen, scheint zwar auf den ersten Blick ein sinnvolles Ziel zu sein – es geht aber vielmehr um einen nachhaltigen Weg, der Krise entgegenzutreten. Hinterfrage darum die Ursachen deiner mentalen Erschöpfung und versuche sicherzustellen, dass Triggerfaktoren langfristig behoben werden.

Dieser Artikel ersetzt keine professionelle psychologische oder medizinische Beratung. Wenn du dich aktuell psychisch stark belastet fühlst, unter anhaltender Niedergeschlagenheit leidest oder in einer akuten Krise steckst, hol dir bitte Unterstützung. Du kannst dich jederzeit an deine Hausärztin oder einen Psychotherapeuten wenden.

Bei akuter seelischer Not findest du rund um die Uhr Hilfe bei der TelefonSeelsorge (kostenlos & anonym):0800 / 111 0 111 oder 0800 / 111 0 222Chat & weitere Infos unter telefonseelsorge.de