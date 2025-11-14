Sandra Kathe

Schon neben dem Studium zur Übersetzerin für die Sprachen Englisch und Portugiesisch arbeitete Sandra als freie Reporterin für die Lokalzeitungsredaktion um die Ecke ihrer Kleinstadt-Uni und landete danach über Umwege in Frankfurt am Main, wo sie als Freie Journalistin arbeitet. Ihre Texte erschienen in Tageszeitungen wie der Frankfurter Neuen Presse und der Rheinpfalz, Magazinen wie Klettern sowie auf Portalen wie Merkur.de, Holidaycheck und im Angebot der dpa.

Seit 2020 konzentriert sich Sandra in ihrem Arbeitsalltag voll auf Reisethemen, beliefert mehrere touristische Fach- und Online-Medien und schreibt Reise- und Stadtführer für Marco Polo und Dumont Reise. Ihr jüngstes Herzensprojekt ist ein Outdoor-Guide für Irland und Nordirland – denn Irland und Großbritannien haben sich über die Jahre zu so etwas wie ihrer zweiten Heimat entwickelt. Wenn Sandra privat reist, dann am liebsten hierhin – zum Wandern auf dem South West Coast Path oder für eine herrlich ruhige Auszeit nach Mayo oder Donegal an Irlands Nordwestküste.

Zu Sandras Themen gehört auch der Bereich Mentale Gesundheit rund um Fragen zu ADHS, Ängsten, Stressabbau und Burnout. Wie sich gesunde Ernährung auf den Körper auswirken kann, hat sie 2024 am eigenen Leib festgestellt, als sie den Stresskilos mit einer Ernährungsumstellung sowie der Rückkehr in Sportroutinen und Yogastunden zu Leibe rückte und damit über 25 Kilo verlor. Was den Sport angeht, trifft man Sandra gerne mal beim Bouldern oder in der Eissporthalle an.