Women's Health Mini Retreat 2026: Tanz und Empowerment

09.-13.08.2026, 13.-16.08.2026 oder 09.-16.08.2026 - das solltest du dir nicht entgehen lassen!

Laura Del Vecchio: Tanz, Empowerment & Female Energy

Jasmin Walter

Laura Del Vecchio (Tänzerin & Choreografin) begleitet uns vom 11. bis 14. August im Camp. Laura arbeitet unter anderem mit Motsi Mabuse zusammen und bringt jede Menge Female Energy, Leidenschaft und Empowerment mit. Freue dich auf gleich mehrere besondere Sessions:

Femininity Dance Workshop – Reconnect to your female energy Im Alltag vergessen wir als Frauen oft, uns selbst Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. In diesem Workshop stärkst du durch Tanz die Verbindung zu dir selbst, nimmst deine Weiblichkeit bewusst wahr und lernst, deine feminine Energie frei zu entfalten. Ein inspirierender Raum voller Bewegung, Selbstvertrauen und Empowerment.

Heels Class Du liebst gute Musik, starke Vibes und möchtest etwas Neues ausprobieren? In dieser Heels Class erwarten dich Technik, Basics und eine energiegeladene Choreografie – auch ohne Vorkenntnisse. Perfekt für alle, die ihr Selbstbewusstsein stärken und dabei jede Menge Spaß haben möchten.

R&B Special Easy Moves, entspannte Vibes und die besten Oldschool-R&B-Hits. Tauche ein in die legendäre "Old but Gold"-Ära und genieße eine Choreografie, die vor allem eines macht: Spaß. Ein Highlight für alle, die tanzen, abschalten und den Moment genießen möchten.

Stark durch Verbindung mit Linda Blumenstein

Jasmin Walter

Resilienz wird oft mit Themen wie Optimismus, Akzeptanz oder Selbstverantwortung verbunden. In ihrem Vortrag „Stark durch Verbindung – Bindung als Schlüssel zur Resilienz“ richtet Linda den Fokus auf einen häufig unterschätzten Faktor: unsere Beziehungen.Mit spannenden Einblicken aus Neurobiologie und Resilienzforschung zeigt sie, warum unser Nervensystem nicht nur durch innere Stärke, sondern auch durch Verbindung zu anderen Menschen reguliert wird. Freue dich auf wertvolle Impulse und kleine Übungen für mehr innere Stabilität im Alltag.

Silent Walk & Mindful Journaling mit Christin Wagner

Maike Giese

Manchmal entstehen die wichtigsten Erkenntnisse in der Stille. Beim Silent Walk mit anschließendem Mindful Journaling schenkst du dir bewusst Zeit zum Innehalten, Reflektieren und Auftanken. Durch achtsames Gehen in der Natur und gezielte Schreibimpulse gewinnst du neue Klarheit, sortierst deine Gedanken und stärkst die Verbindung zu dir selbst.

Lift Like A Woman mit Ewi Gorbulenko

Jasmin Walter

Krafttraining ist weit mehr als Gewichte bewegen. In diesem besonderen Format verbindet Ewi Wissen und Praxis. Nach einem kurzen Input zu Muskelaufbau, Krafttraining und den Besonderheiten des weiblichen Körpers folgt eine gemeinsame Trainingseinheit, in der grundlegende Bewegungsmuster vermittelt werden.

Das Ziel: Frauen die Angst vor Gewichten zu nehmen, Selbstvertrauen aufzubauen und zu zeigen, wie viel Potenzial in Krafttraining steckt.

Und das ist erst der Anfang ... Diese Highlights sind nur ein erster Vorgeschmack auf das Women's Health Mini Retreat 2026. Auf welches Highlight freust du dich am meisten?

Freue dich auf viele weitere Workouts, Vorträge, Workshops, Community-Momente und Überraschungen, die wir in den kommenden Wochen vorstellen werden.

Wir können es kaum erwarten, diesen besonderen Sommer gemeinsam mit euch zu erleben.