Emily Blunt setzt auf diese 6 Übungen für starke Arme und Core

Von der zynischen Modekönigin Emily Charlton in "Der Teufel trägt Prada 2" bis hin zur übernatürlich begabten Meteorologin Margaret Fairchild in Spielbergs neuem Film "Disclosure Day" – Emily Blunt ist eine talentierte (und vielbeschäftigte) Frau. Doch laut Monique Eastwood, ihrer Trainerin seit mehr als 12 Jahren, findet sie dennoch Zeit, regelmäßig zu trainieren.

Auch wenn sich ihr Trainingsprogramm je nach der Rolle, die sie gerade spielt – und ihrem Energiepegel an einem bestimmten Tag – ändern mag, sagt Eastwood, dass Emilys vier wöchentliche Trainingseinheiten alle der "Eastwood Movement Method" folgen, die ihre Wurzeln im Tanz hat.

So trainiert Emily Blunt mit Monique Eastwood "Ich habe eine Ausbildung zur Balletttänzerin absolviert, und im Laufe der Jahre hat sich meine 'Eastwood Movement Method' weiterentwickelt und vereint nun Tanz, Pilates, Yoga, hochintensives Intervalltraining (HIIT), Krafttraining und multidirektionale Bewegungen", erzählt sie gegenüber Women’s Health. "Wie bei all meinen Trainingseinheiten arbeitet der Unterkörper ständig mit dem Oberkörper zusammen. So wie bei einer Tänzerin bleibt das Gehirn auf diese Weise bei den verschiedenen Bewegungsabläufen aktiv."

"Bei Emily stehen in unseren Trainingseinheiten oft HIIT- und Krafttrainingseinheiten auf dem Programm, um schlanke Muskelmasse aufzubauen, die kardiovaskuläre Ausdauer zu steigern und die Beweglichkeit zu verbessern – dabei legen wir stets großen Wert auf Core-Stärke und Körperhaltung", fügt Eastwood hinzu. "Sie bewegt sich wie eine Tänzerin."

Warum dieses Workout mehr als nur Arme trainiert Dieses spezielle Training, so Eastwood, konzentriert sich zwar auf die Arme, trainiert aber dennoch den gesamten Körper und trägt dazu bei, Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht und Leistung aufzubauen.

"Meine Trainingsprogramme beinhalten oft viele meiner charakteristischen multidirektionalen Bewegungen, die zwar anspruchsvoll, aber sehr zentrierend und präzise sind. Ich variiere die Übungen ständig – Abwechslung ist wichtig, um den gesamten Bewegungsapparat zu stimulieren."

Emily Blunts Workout im Überblick Das Workout besteht aus 6 Übungen. Jede Übung wird als Teil einer Sequenz ausgeführt. Danach wiederholst du die komplette Runde insgesamt 3-mal.

Monique Eastwood nutzt hier Gewichte zwischen 2 und 5 Kilogramm. Wähle aber ein Gewicht, das dich fordert, ohne dass deine Technik leidet. Alternativ kannst du das Workout auch komplett ohne Gewichte machen.

1. Curtsy Leg Circles Diese Übung kombiniert einen Curtsy-Lunge mit einer kreisenden Beinbewegung und Armführung. Dadurch trainierst du nicht nur Beine und Po, sondern auch Koordination, Balance und Schulterkontrolle.

So geht’s:

Führe mit einem Bein einen Kreis aus, während du in einen doppelten Curtsey Lunge gehst.

Die Arme kreisen mit dem bewegten Bein, die Handflächen zeigen nach oben.

Während du in den Knicks gehst, streckst du die Arme nach vorn, die Handflächen zeigen zueinander.

Wichtig: Arbeite langsam und kontrolliert. Der Standfuß bleibt stabil, dein Core hält dich aufrecht. 2. Einbeinige Kniebeuge mit Beinheben Diese Übung fordert Balance, Po, Oberschenkel und Schultern gleichzeitig. Sie sieht elegant aus, ist aber deutlich anstrengender, als sie wirkt.

So geht’s:

Senke dich in eine einbeinige Kniebeuge und strecke den gleichseitigen Arm nach vorn.

Wenn du wieder aufstehst, drückst du diesen Arm über den Kopf und hebst gleichzeitig das gegenüberliegende Bein an.

Der Fokus liegt auf der Standbeinseite. Verlagere dein Gewicht kontrolliert über die Gesäßmuskulatur des Standbeins. So trainierst du Stabilität und vermeidest, dass du ins Knie kippst. 3. Arabesque Die Arabesque kommt aus dem Tanz und ist ideal, um Haltung, Rückenstreckung, Beinspannung und Balance zu trainieren. Gleichzeitig arbeiten Arme und Schultern mit.

So geht’s:

Starte in einem langen, ausgedrehten Ausfallschritt, die Arme zeigen nach vorn.

Dann bewegst du dich in eine Arabesque-Position, streckst das hintere Bein nach hinten und tippst die Fußspitze danach leicht ab. Bleib tief im Standbein, damit Spannung in den Oberschenkeln bleibt.

In der Arabesque hebst du die Arme seitlich an, die Handflächen zeigen nach unten.

Beim Abtippen des hinteren Fußes führst du die Arme wieder nach vorn und bereitest die nächste Wiederholung vor. 4. Tiefer langer Ausfallschritt Diese Übung verbindet Beinspannung, Hüftbeweglichkeit und Armkontrolle. Durch die diagonale Armbewegung wird zusätzlich der Core gefordert.

So geht’s:

Starte in einem langen, tiefen Ausfallschritt. Ein Arm zeigt nach vorn, der andere zur Seite, die Handflächen zeigen nach unten.

Dann wechselst du in eine Knicks-Position und führst die Arme diagonal nach vorn, die Handflächen zeigen nach oben.

Kehre kontrolliert in die Ausgangsposition zurück und wiederhole die Bewegung. Halte den Oberkörper lang und stabil. 5. Plié-Sprünge Plié-Sprünge bringen Power und Cardio in das Workout. Sie trainieren Beine, Po, Waden und Sprungkraft – und treiben den Puls nach oben.

So geht’s:

Springe aus einer Plié-Position kontrolliert nach oben und wieder zurück. Dein Oberkörper bleibt aufrecht.

Die Gewichte hältst du während der gesamten Bewegung vor der Brust.

Achte auf eine weiche Landung. Knie und Fußspitzen zeigen in die gleiche Richtung, die Bauchmuskeln bleiben aktiv. 6. Herabschauender Hund zur Plank mit Push-up Diese Übung kombiniert Yoga, Core-Training und Oberkörperkraft. Sie fordert Schultern, Arme, Brust, Bauch und Hüftkontrolle.

So geht’s:

Starte im dreibeinigen herabschauenden Hund. Ziehe dann das Knie Richtung Ellbogen und wechsle in eine Plank.

Dort machst du einen kleinen Push-up.

Danach schiebst du dich zurück in den dreibeinigen Hund und wiederholst die Bewegung.

Wichtig: Halte die Körpermitte stabil. Die Bewegung soll fließend sein, aber nicht zusammenfallen. "Wenn wir in einer Woche viele intensive Trainingseinheiten absolviert haben, baue ich gerne Dehnübungen ein, um das Ganze auszugleichen und Verspannungen in den Muskeln zu lösen", fügt Eastwood hinzu.

FAQ: Emily Blunts Workout Ist das Workout eher Krafttraining oder Pilates? Es ist eine Mischung. Die Übungen enthalten Kraftanteile, Core-Arbeit, Balance, Tanz-Elemente und Pilates-ähnliche Kontrolle. Genau dadurch fühlt es sich anders an als ein klassisches Armtraining mit Bizeps-Curls und Schulterdrücken. Trainiert das Workout wirklich die Arme? Ja, aber nicht isoliert. Die Arme arbeiten bei fast jeder Übung mit, während Beine und Core gleichzeitig stabilisieren. Das stärkt Schultern, Arme, Brust und Rücken, fordert aber auch Balance und Körpermitte. Wie lange dauert das Emily-Blunt-Workout? Je nach Tempo, Pausen und Level dauert die Sequenz etwa 20 bis 35 Minuten. Wichtig ist nicht, möglichst schnell fertig zu werden, sondern die Bewegungen sauber und kontrolliert auszuführen.