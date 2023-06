Was gehört in eine gute Camping-Ausrüstung?

Das kann dir mit unserer Festival-Packliste nicht mehr passieren. Hier kannst du schnell nachgucken, was wirklich mit muss, und was zuhause bleiben kann. Na dann, viel Spaß beim Packen und Feiern!

Deine Mitgliedskarte fürs Gym, die Fahrkarte und den ganzen Rest lässt du besser zu Hause. Dann musst du bei Verlust nicht auch noch alle Karten kostenpflichtig neu beantragen. Während du tanzt, verstaust du dein Geld am besten in einem Geldgürtel oder Brustbeutel, da greift so leicht keiner rein. Und bloß keine Wertsachen oder Karten offen im Zelt liegen lassen!

Wenn du dich mit viel Bargeld in der Tasche unwohl fühlst, gibt's noch eine Alternative: Deponiere Bargeld in einer Haarbürste mit Geheimfach. Wer würde darin Kohle vermuten? Richtig, keiner. Den Haarbürsten-Safe gibt's auf amazon.de!

Vorsicht: Nimm niemals neue Schuhe mit auf ein Festival. Mal abgesehen davon, dass die Dinger danach garantiert nicht mehr neu aussehen, ist stundenlanges Laufen, Stehen und Tanzen in ungewohnten Schuhen sehr gewagt. Stichwort: Blase am Zeh! No-Brainer: High Heels sollten sowieso zu Hause bleiben.

Für ein Festival brauchst du in Sachen Körperpflege nicht viel. An diese 9 Dinge solltest du allerdings auf jeden Fall denken:

Beim ganzen Klamotten-Trouble gerät etwas viel Wichtigeres oft in Vergessenheit: Was gibt es zu essen und zu trinken? Klar gibt's Fressbuden, aber: voll und teuer! Die folgenden 8 Lebensmittel und Getränke machen sich besonders gut auf dem Zeltplatz:

Ein paar Dinge sind praktisch und andere nur nice to have – welche du von letzterem einsteckst, entscheidest du selbst. Aber diese 5 könnten es sein:

Nutze lieber einen Rucksack als eine Tasche, denn ein Rucksack lässt sich einfach bequemer tragen und du hast die Hände für Einkaufstüten frei.

Wenn du mit einer Gruppe Freunden auf ein Festival fährst, kann es Sinn machen, gemeinsam eine Festival-Packliste zu erstellen. So muss nicht alles doppelt und dreifach mitgenommen werden. Immer daran denken: Es muss auch alles zurückgeschleppt werden, wenn ihr vom Wochenende ausgepowert seid.

Informiere dich vorab auf der Website des jeweiligen Festivals über eventuell verbotene Mitbringsel.

Am Ende entscheidest du, was du auf einem Festival brauchst und was nicht. Es hilft allerdings nach folgendem Motto zu packen: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Und jetzt viel Spaß bei guter Musik!