Schluss mit Body-Shaming im Kopf: So lernst du, freundlicher mit dir selbst umzugehen

Social Media, Filter, Diättrends und der ständige Vergleich mit anderen setzen viele Frauen heute massiv unter Druck. Bei vielen entsteht dadurch das Gefühl, nie gut genug auszusehen – unabhängig davon, wie der eigene Körper tatsächlich aussieht.

Psycholog:innen beobachten schon lange, dass ein negatives Körperbild häufig weniger mit dem Körper selbst zu tun hat als mit den Gedanken darüber. Die klinische Psychologin Rachel Goldman, PhD, Professorin für Psychiatrie an der New York University, erklärt dir hier, warum Body Image vor allem mit Wahrnehmung, Selbstgesprächen und inneren Überzeugungen zusammenhängt – und wie sich genau diese Muster langfristig verändern lassen.

Body Image ist mehr als nur der Blick in den Spiegel Viele denken bei Body Image automatisch daran, ob man seinen Körper attraktiv findet oder nicht. Tatsächlich steckt aber deutlich mehr dahinter. Gemeint ist nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern vor allem die Art, wie du über deinen Körper nachdenkst und wie du dich darin fühlst. Dazu gehört beispielsweise:

wie du deinen Körper wahrnimmst

wie du glaubst, dass andere dich sehen

welche Gefühle du mit deinem Aussehen verbindest

wie sehr dein Selbstwert vom eigenen Körper abhängt Das Entscheidende dabei: Ein schlechtes Körperbild kann Menschen jeder Kleidergröße betreffen. Laut Fachleuten gibt es keinen bestimmten Punkt, an dem plötzlich automatisch Zufriedenheit entsteht.

Infobox: Woran du ein negatives Körperbild erkennen kannst• Du vergleichst dich häufig mit anderen.

• Die Waage beeinflusst deine Stimmung.

• Du redest oft kritisch über deinen Körper.

• Dein Spiegelbild entscheidet über gute oder schlechte Tage.

• Du fühlst dich selten "gut genug".

Warum die Waage oft zu viel Macht bekommt Viele Menschen knüpfen ihre Stimmung direkt an die Zahl auf der Waage. Genau das kann problematisch werden. Denn die Zahl verändert häufig sofort die Gedanken – und damit auch Gefühle und Verhalten. Psychologin Rachel Goldman empfiehlt deshalb, sich vor dem Wiegen bewusst eine andere Frage zu stellen:

"Wie fühle ich mich gerade eigentlich in meinem Körper?"

Der Fokus verschiebt sich dadurch weg von Zahlen und hin zum eigenen Körpergefühl. Denn Wohlbefinden, Energie oder Selbstvertrauen lassen sich nicht in Kilogramm messen.

Woher negative Gedanken über den eigenen Körper kommen Dein Körperbild entsteht nicht zufällig. Gesellschaftliche Schönheitsideale, Kommentare anderer Menschen, Diätkultur oder soziale Medien prägen oft schon früh, wie Menschen sich selbst sehen. Vor allem durch Social Media entstehen schnell unrealistische Vergleiche. Filter, bearbeitete Bilder und scheinbar perfekte Körper vermitteln das Gefühl, man müsse ständig an sich arbeiten oder "besser" aussehen. Mit der Zeit entwickeln viele daraus innere Überzeugungen wie:

"Ich bin nicht attraktiv genug"

"Ich müsste dünner sein"

"Andere sehen besser aus als ich" Das Problem: Diese Gedanken fühlen sich irgendwann wie Fakten an – obwohl sie häufig nur erlernte Bewertungen sind.

Warum sich dein Spiegelbild manchmal komplett verändert anfühlt Vielleicht kennst du das selbst: An manchen Tagen fühlst du dich wohl in deinem Körper, an anderen wirkt plötzlich alles falsch – obwohl sich äußerlich nichts verändert hat. Genau das zeigt laut Goldman, dass Body Image stark mit Emotionen zusammenhängt.

Stress, Müdigkeit, schlechte Laune oder Selbstzweifel beeinflussen die Wahrnehmung oft stärker als das tatsächliche Aussehen. Nicht der Körper verändert sich plötzlich, sondern die Sichtweise darauf.

So kannst du dein Körperbild Schritt für Schritt verändern Ein gesünderes Körperbild entsteht nicht durch einen einzigen Motivationsspruch. Entscheidend sind kleine Veränderungen im Alltag und ein bewussterer Umgang mit den eigenen Gedanken.

1. Die eigene innere Stimme beobachten Viele Menschen sprechen mit sich selbst deutlich gnadenloser als mit anderen. Deshalb kann es helfen, negative Gedanken zunächst einfach wahrzunehmen, statt sie sofort zu glauben. Eine hilfreiche Frage dabei: Würde ich das auch zu einer Freundin sagen?

2. Gedanken hinterfragen statt automatisch glauben Nicht jeder Gedanke entspricht automatisch der Wahrheit. Deshalb lohnt es sich, kritische Gedanken bewusster zu prüfen:

Hilft mir dieser Gedanke gerade?

Gibt es Beweise dafür?

Würde ich so mit jemandem sprechen, den ich mag? Allein dieses Hinterfragen schafft oft schon mehr Abstand zur Selbstkritik.

3. Freundlicher mit dir selbst sprechen Es geht nicht darum, sich jeden Tag perfekt finden zu müssen. Oft reicht es schon, weniger hart mit sich selbst umzugehen. Aus: "Ich sehe schrecklich aus" kann zum Beispiel werden: "Ich habe heute einfach keinen guten Tag." Das klingt zwar klein, verändert langfristig aber oft den gesamten Umgang mit dem eigenen Körper.

Infobox: Kleine Übungen für ein besseres Körpergefühl• Weniger Vergleiche auf Social Media

• Bewusst freundlichere Selbstgespräche

• Den Fokus auf Gesundheit statt Perfektion legen

• Sich daran erinnern, was der Körper täglich leistet

• Kleine positive Routinen im Alltag etablieren

Warum Wiederholung so wichtig ist Negative Denkmuster entstehen oft über viele Jahre. Deshalb lassen sie sich auch nicht innerhalb weniger Tage verändern. Psycholog:innen vergleichen neue Gedankenmuster deshalb häufig mit Muskeltraining: Je öfter neue Denkweisen wiederholt werden, desto natürlicher werden sie mit der Zeit. Kleine tägliche Routinen können dabei helfen – etwa positive Erinnerungen am Spiegel, bewusst freundlichere Gedanken oder mehr Dankbarkeit gegenüber dem eigenen Körper.

FAQ: Häufige Fragen zum Thema Body Image Kann man lernen, sich selbst positiver zu sehen? Ja. Laut Expertinnen ist Körperbild nicht festgelegt, sondern kann sich durch neue Denkmuster verändern. Bedeutet Body Positivity, den eigenen Körper immer lieben zu müssen? Nein. Oft geht es eher darum, den eigenen Körper respektvoll zu behandeln – auch an schwierigen Tagen. Warum beeinflusst Social Media mein Körperbild so stark? Weil wir uns ständig vergleichen. Viele Inhalte zeigen unrealistische oder bearbeitete Körperbilder. Was hilft akut gegen negative Gedanken über den eigenen Körper? Abstand von Vergleichen, bewusst freundlichere Selbstgespräche und der Fokus auf Körperfunktionen statt Aussehen können helfen.