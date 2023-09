Fizzling: Dieser Dating-Trend ist das neue Warmhalten

Heutzutage lernen sich die meisten deutschen Paare über Dating-Apps wie Tinder, Bumble & Co. kennen. Das erleichtert die Dinge einerseits, andererseits aber auch komplizierter. Durch Online-Dating hast du bei der Partnersuche viel mehr Auswahl, was erstmal gut klingt, es aber nicht unbedingt vereinfacht, dein perfektes Match zu finden. Viele wollen sich nicht so schnell festlegen und es ist mittlerweile fast schon Standard, mehrere Personen gleichzeitig zu daten.

Die Folge: Nicht immer endet das gut gestartete Dating positiv. Oft entwickelt es sich urplötzlich in die falsche Richtung –oder ins Nichts. So dürfte der Begriff “Ghosting” vielen Singles ein Begriff sein: Er oder sie schreibt plötzlich ohne Erklärung nicht mehr zurück, der Kontakt bricht ab und dir ist klar, dass auf der anderen Seite scheinbar kein Interesse herrscht. Das kann hart sein, besonders wenn du dir mehr von der Person erhofft hast. Eine Abwandlung dieses Verhaltens ist nun der neueste Dating-Trend, der allerdings noch heftiger sein kann: Fizzling. Wir erklären dir, was es damit auf sich hat.

Was ist Fizzling? Nein, “Fizzling” hat nichts mit Fiesling zu tun, jedenfalls nicht sprachlich. Hinter dem Wort steckt der englische Begriff “to fizzle out”, was so viel bedeutet wie "im Sande verlaufen" oder“verpuffen”. Beim Fizzling findet also kein plötzlicher Kontaktabbruch statt wie beim Ghosting, genauso gibt es auch keine dramatische Trennung.

Es handelt sich vielmehr um einen allmählichen Prozess, bei dem die Häufigkeit der Kommunikation zwischen dir und dem Gegenüber langsam sinkt und die Intensität der Interaktionen nachlässt. Anfangs werden Textnachrichten und Anrufe weniger häufig, Dates seltener arrangiert und die einst intensiven Gespräche werden oberflächlicher. “Fizzler” beenden den Kontakt also schleichend, ohne jedoch ihren Flirt zu ghosten. Meist steckt dahinter entweder die Feigheit des Fizzlers, das Verhältnis einfach zu beenden, oder dessen Fünkchen Resthoffnung, dass sich die Beziehung vielleicht doch noch positiv entwickeln könnte. Oder dass sie doch noch einmal wichtiger wird als die drei anderen Eisen im Feuer.

Bei Stadt, Land, Das liebe ich an dir notiert ihr in über 20 Kategorien Begriffe, mit denen ihr euch gegenseitig beschreibt und euch so kleine Botschaften sendet. Das macht Fizzling für Betroffene besonders gemein Wirst du wirklich “gefizzlet”, fühlt sich das richtig mies an. Denn du verstehst einfach nicht, warum das Interesse der anderen Person langsam schwindet. Fizzler drücken sich gern vor einem klärenden Gespräch. Im Grunde verhält es sich also wie beim Ghosting, mit dem Unterschied, dass die Opfer des Fizzlings weiterhin versuchen, den Kontakt aufrechtzuerhalten und Zeit und Energie in die andere Person investieren, nur um dann immer wieder auf Ablehnung zu stoßen.

Meist bemerkst du erst viel zu spät, dass du der fiesen Hinhalte-Technik zum Opfer gefallen bist. Denn beim Fizzling behalten Betroffene noch recht lang das Gefühl, dass der oder die andere noch Interesse am Kontakt hat. Viele Singles haben sich mittlerweile (leider) nämlich ans Ghosten gewöhnt und denken daher, dass noch Interesse besteht, wenn sie zumindest irgendeine Antwort erhalten. Lies hier mehr über Anzeichen, die darauf hindeuten, dass du für ihn nur eine Bettgeschichte bist.

Fizzling kann das Selbstwertgefühl verringern Da der Fizzler seinem Opfer eine Antwort schuldig bleibt, führen Betroffene die Gründe für den schleichenden Kontaktabbruch oftmals auf sich selbst zurück. Sie zerbrechen sich wochenlang den Kopf darüber, was sie falsch gemacht haben oder besser machen könnten, während das Gegenüber mit dem Thema vielleicht längst abgeschlossen hat. Auf diese Weise kommt es bei den “Gefizzleten” nicht nur zu Verwirrung und Unsicherheit, auch das Selbstwertgefühl leidet.

So schützt du dich gegen Fizzling Wenn du das Gefühl hast, beim Dating hingehalten zu werden, solltest du unbedingt das direkte Gespräch suchen. Höre auf dein Bauchgefühl und gib dich nicht länger mit knappen Antworten und schwachen Ausreden zufrieden. Das kannst du tun, wenn du das Gefühl hast, warmgehalten zu werden:

Versuche zu erforschen, welche Gründe hinter dem Verhalten des oder der Anderen stecken: Hat dein Gegenüber bloß Angst, eine Bindung einzugehen, oder ist die Person tatsächlich schlichtweg zu feige, das Verhältnis vollständig zu beenden? Denn auch wenn du verletzt bist, hilft es, einander zu verstehen. Erkläre deshalb auch, wie du dich dabei fühlst, wenn so mit dir umgegangen wird.

Formuliere deutlich, was du dir in der Beziehung wünschst und fordere klare Antworten im Gegenzug. Sag ruhig, dass du mehr sein möchtest als nur eine Option.

Achte auf deine Grenzen und ziehe Konsequenzen. Stelle deinen Schwarm vor die Wahl: Entweder er entscheidet sich für dich, oder das Kennenlernen wird beendet. Schließlich möchtest du nicht länger auf der Ersatzbank sitzen! Du wirst nur hingehalten? Beende den Kontakt! Wenn dein Schwarm sich langsam aus deinem Leben schleichen möchte, dann lass ihn oder sie gehen. Stehe für dich ein und mache dir bewusst: Wer ernsthaftes Interesse an dir hat, der wird es auch zeigen, den liebevollen Ton beibehalten und auch neben Arbeitsstress oder sonstigen Verpflichtungen Zeit für dich finden.

Gib dich also nicht mit weniger zufrieden, sondern setze einen Haken hinter die Sache und konzentriere dich auf dich. Natürlich leichter gesagt als getan. Versuche, dich abzulenken, verbringe Zeit mit Freund:innen, oder tobe dich in der Küche aus und probiere ein paar neue Rezepte.