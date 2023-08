Noch dazu scheint sie dabei nicht mal zu schwitzen, so beeindruckt Pam ihre Fans immer wieder damit, wie makellos sie aussieht, während sie ihre harten Workouts durchführt. Kein Wunder, dass sich viele nicht an ihre Trainingseinheiten herantrauen.

Deshalb ist es so wichtig, den unteren Bauch zu trainieren

Gerade das Fett am unteren Bauch kann sehr hartnäckig sein. Das ist nicht ohne Grund so, denn auch bei zierlichen Personen ist ein kleiner Bauchansatz ganz normal, da es den Zweck hat, die inneren Organe zu schützen. Du solltest dich also nicht gezwungen fühlen, dagegen anzukämpfen! Trotzdem ist das Training des unteren Bauchs wichtig, denn starke Bauchmuskeln sehen nicht nur gut aus - sie haben auch eine gesundheitliche Bedeutung: So haben sie einen positiven Einfluss auf deine Körperhaltung, können Rückenschmerzen vorbeugen und halten deine Körpermitte straff.