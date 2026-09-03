Die Waage zeigt Erfolg, dein Körper sieht das anders

Die Hose sitzt lockerer, die Waage zeigt ein paar Kilo weniger. Da kommen schnell Glücksgefühle auf. Denn endlich geht es in die richtige Richtung!

Was viele Frauen in diesem Moment übersehen: Die Waage zeigt, dass dein Gewicht sinkt. Sie zeigt aber nicht, was du genau verlierst. Darum soll es hier gehen.

Nicht jedes verlorene Kilo ist ein Gewinn Wenn die Zahl auf der Waage sinkt, denken die meisten automatisch an Fett. Der Körper arbeitet allerdings nicht so präzise, wie wir es gerne hätten.

Ein aktuelles Editorial von Joseph D. Abraham und Kollegen im Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (2026) macht auf ein oft übersehenes Problem aufmerksam: Je nach Art der Gewichtsabnahme können 25 bis 40 Prozent des verlorenen Gewichts aus Skelettmuskelmasse oder anderer fettfreier Masse bestehen. Dazu gehören neben Muskulatur beispielsweise auch Wasser und andere Gewebe. Und gerade die Muskulatur willst du möglichst erhalten.

Die Waage sieht keine Muskeln Muskelmasse verschwindet oft unbemerkt. Während viele Frauen jedes verlorene Kilo feiern, fällt der Verlust von Muskulatur zunächst kaum auf. Dabei erfüllen Muskeln weit mehr Aufgaben, als nur Kraft zu erzeugen. Sie sind wichtig für die Stoffwechselgesundheit, helfen bei alltäglichen Bewegungen, stabilisieren den Körper und tragen dazu bei, langfristig leistungsfähig zu bleiben.

Viele Frauen erleben genau diesen Moment: Die Waage zeigt weniger Gewicht, trotzdem fühlt sich der Körper nicht automatisch stärker oder energiegeladener an. Manchmal sogar das Gegenteil.

Die Frage wird mit dem Alter wichtiger Mit zunehmendem Alter verändert sich der Körper. Muskelmasse kann allmählich abnehmen. Rund um die Wechseljahre können hormonelle Veränderungen zusätzlich eine Rolle spielen. Deshalb kann wiederholtes Abnehmen problematisch werden, wenn dabei regelmäßig Muskulatur verloren geht.

Was kurzfristig nach Erfolg aussieht, kann langfristig genau die Substanz kosten, die für Kraft, Mobilität und Stoffwechselgesundheit wichtig bleibt. Die moderne Ernährungsforschung betrachtet erfolgreiche Gewichtsabnahme deshalb zunehmend anders. Nicht die Zahl auf der Waage steht im Mittelpunkt, sondern die Zusammensetzung dessen, was verloren geht.

Die neue Definition von Erfolg Niemand muss sich zwischen Abnehmen und Muskelmasse entscheiden. Die Forschung betont seit Jahren, dass Krafttraining und eine ausreichende Proteinzufuhr dabei helfen können, Muskulatur während einer Gewichtsreduktion besser zu erhalten.

Dadurch verändert sich auch der Blick auf Erfolg. Es geht nicht darum, möglichst schnell möglichst viele Kilos zu verlieren. Viel entscheidender ist, Fett zu verlieren und gleichzeitig das zu schützen, was deinen Körper stark macht.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zur Muskelmasse beim Abnehmen Verliert man beim Abnehmen immer auch Muskeln? Ein gewisser Verlust an fettfreier Masse tritt beim Abnehmen häufig auf; dazu kann auch Muskelmasse gehören. Wie groß dieser Anteil ausfällt, hängt unter anderem von Ernährung, Bewegung und Trainingsgewohnheiten ab. Warum ist Muskelmasse für Frauen besonders wichtig? Muskelmasse unterstützt Kraft, Stoffwechselgesundheit, Mobilität und Selbstständigkeit im Alter. Ihr Erhalt wird deshalb als wichtiger Gesundheitsfaktor angesehen. Woran erkenne ich, ob ich Fett statt Muskeln verliere? Die Waage allein kann das nicht zeigen. Veränderungen bei Kraft, Leistungsfähigkeit oder Körperzusammensetzung liefern meist aussagekräftigere Hinweise.