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Astrologie
Tageshoroskop
Jungfrau
Jungfrau-Horoskop heute: 30. Mai 2026

Jungfrau Tageshoroskop für 30.05.2026

Die zwischen dem 24. August und 23. September geborenen Jungfrauen gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Erdzeichen, das vom Planeten Merkur regiert wird, vereint die Jungfrau Bodenständigkeit mit scharfem Intellekt. Dieses Sternzeichen steht für Präzision, analytisches Denken und eine praktische Herangehensweise ans Leben.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.05.2026
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Jungfrau

Dein Tag im Überblick

Der Tag beginnt mit einer Wolkendecke über Deutschland, aber Deine Stimmung bleibt sonnig. Gespräche bringen heute Klarheit und bewegen einiges in Deinem Leben. Während der Norden mit 19°C beginnt, genießt die Mitte 22°C und der Süden 20°C. Es gibt keine bundesweiten Feiertage, also nutze die Gelegenheit, Dich auf persönliche Projekte zu konzentrieren.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Wolkige Aussichten in ganz Deutschland. Perfekt für stilvolle Schichten und gemütliche Gespräche.

Gesundheit & Mindset

Nach einem aktiven Tag tut Dir abends ein langsameres Tempo gut. Achte auf Deine Verdauung und gönne Dir eine vertraute Mahlzeit.

Motto: "Balance finden - von innen heraus."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute könnten unerwartete Gespräche Dein Herz berühren und beruflich die Weichen stellen. Die Mond-Jupiter-Verbindung in Deinem dritten Haus ermutigt zu offenen Worten. Jemand aus Deinem Umfeld erinnert Dich daran, dass Unterstützung überall ist. Lass Gespräche natürlich fließen, ohne Druck. Deine Fähigkeit, Details zu erkennen, wird heute durch Kooperationsgeist ergänzt.

Motto: "Miteinander statt Perfektion."

Glücksmomente

Dein Glück wächst heute durch authentische Gespräche. Eine unerwartete Einladung oder ein wertvoller Rat könnte Deinen Abend erhellen. Bleib offen für spontane Pläne.

Motto: "Offenheit bringt Chancen."

Bewegung & Abenteuer

Solltest Du heute reisen, könnten die Gespräche unterwegs inspirierender sein als das Ziel selbst. Spontane Zwischenstopps bereichern Deine Erfahrung. Nutze die Gelegenheiten, die sich bieten, und lass die Reise entspannt wirken.

Motto: "Der Weg ist das Ziel."

gestern
heute
Horoskope für Jungfrau
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04