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Jungfrau
Jungfrau-Horoskop heute: 22. Oktober 2026

Jungfrau Tageshoroskop für 22.10.2026

Die zwischen dem 24. August und 23. September geborenen Jungfrauen gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Erdzeichen, das vom Planeten Merkur regiert wird, vereint die Jungfrau Bodenständigkeit mit scharfem Intellekt. Dieses Sternzeichen steht für Präzision, analytisches Denken und eine praktische Herangehensweise ans Leben.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.10.2026
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Jungfrau

Dein Tag im Überblick

Ein klarer Himmel im Norden lädt zu einem entspannten Spaziergang ein. In der Mitte und im Süden bleibt es hingegen bewölkt bei rund 10 °C. Eine gute Gelegenheit, um sich mit Freunden zu treffen und den Tag in Ruhe zu genießen. Auch wenn heute kein Feiertag ist, bietet sich die Chance, bewusst Zeit für sich zu nehmen und die kleine Alltagsflucht zu planen.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Klar im Norden, bewölkt im Zentrum und Süden. Perfekt für einen Spaziergang oder einen Kaffee mit Freunden.

Fitness & Wohlbefinden

Weniger Reibung in Gesprächen beruhigt dein Nervensystem. Atme tief durch, bevor du antwortest, und lass den Kiefer locker. 'Ruhe ist die Quelle der Kraft.'

Beziehungskosmos & Karriere

Heute wird dein Einfühlungsvermögen auf die Probe gestellt. Ein Gespräch könnte der Wendepunkt in einer Beziehung sein. Achte darauf, die unausgesprochenen Gefühle deines Gegenübers zu verstehen, bevor du die Details korrigierst. Deine Intelligenz ist nützlich, doch Wärme bringt dich weiter. Im Job kann eine gezielte Frage mehr bewirken als eine lange Erklärung. Zuhören ist heute dein Schlüssel zum Erfolg. 'Empathie ist der Anfang aller Weisheit.'

Glück & Chancen

Ein gut getimtes Gespräch könnte eine Allianz stärken. Antworte mit Bedacht und nutze die Gelegenheit, um deine Kommunikationsfähigkeiten zu zeigen. 'Worte sind mächtiger als Taten.'

Reise & Abenteuer

Ein kurzer Ausflug nach einem klärenden Gespräch kann Wunder wirken. Vermeide unnötige Umwege und konzentriere dich auf das Wesentliche. Reisen mit einem Partner bietet Gelegenheit für tiefere Gespräche, solange es entspannt bleibt. Lass die Landschaft die Geschwindigkeit bestimmen und entdecke die Schönheit des Einfachen. 'Entschleunigung öffnet neue Horizonte.'

gestern
heute
Horoskope für Jungfrau
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04