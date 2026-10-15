7 Herbst-Lebensmittel mit überraschend viel Protein

Kaum wird es draußen kühler, verändert sich auch unser Teller. Aus Bowls werden Suppen, aus Sommersalaten Ofengerichte, und Protein verschwindet dabei oft ganz unbemerkt aus dem Fokus. Dabei lässt sich ausgerechnet die Herbstküche ziemlich einfach proteinreicher machen.

Oft genügt dafür schon eine Zutat, die ohnehin zu Kürbis, Kartoffeln oder Porridge passt.

7 Herbst-Lebensmittel, die überraschend viel Eiweiß liefern Viele der besten Proteinquellen gehören ohnehin zur Herbstküche. Hier siehst du auf einen Blick, welche Lebensmittel besonders viel Eiweiß liefern und wie du sie ganz einfach in deine Lieblingsgerichte einbauen kannst.

*Durchschnittswerte; je nach Produkt können sie leicht variieren.

Diese Herbstklassiker sind echte Proteinlieferanten 1. Kürbiskerne: Das Protein-Upgrade der Kürbiszeit Fast jeder freut sich im Herbst auf Kürbissuppe. Ausgerechnet eine der proteinreichsten Zutaten landet aber oft nur als Deko obendrauf: die Kürbiskerne. Mit rund 9 Gramm Protein pro 30-Gramm-Portion können sie den Eiweißgehalt einer Mahlzeit ordentlich aufstocken.

Dazu kommen unter anderem Magnesium, Zink und Eisen. Als alleinige Proteinquelle reicht die kleine Portion zwar kaum für eine komplette Mahlzeit. Als Upgrade ist sie dafür umso praktischer.

Tipp: Eine Handvoll über Kürbissuppe, Ofengemüse oder Herbstsalate streuen. Das sorgt für mehr Biss und ein Protein-Plus.

2. Hüttenkäse: Der heimliche Protein-Star im Kühlregal Hüttenkäse ist längst mehr als ein Diätklassiker. Kein Wunder: Mit rund 25 Gramm Protein pro 200-Gramm-Portion gehört er zu den eiweißreichsten Lebensmitteln im Kühlregal und passt überraschend gut zu herzhaften Herbstgerichten.

Tipp: Statt Sour Cream einen Klecks Hüttenkäse auf Ofenkartoffeln geben oder als cremigen Dip zu geröstetem Gemüse servieren.

3. Skyr: Der Sommerklassiker kann auch Herbst Skyr verbinden viele mit Sommer und Beeren. Dabei passt er auch erstaunlich gut in die Herbstküche. Mit warmem Apfelkompott, Birnen oder Zimt wird daraus ein herbstliches Frühstück mit reichlich Eiweiß.

Tipp: Einen Klecks Skyr erst kurz vor dem Servieren auf warmes Porridge geben. So bleibt er schön cremig.

4. Linsen: Protein trifft Ballaststoffe Sobald die Temperaturen sinken, feiern Linsensuppe, Dal und Eintöpfe ihr Comeback.

Gut so: Linsen liefern nicht nur reichlich pflanzliches Protein, sondern auch Ballaststoffe, die lange satt halten. Damit bringen sie gleich 2 Bausteine in die Schüssel, die aus einer einfachen Gemüsesuppe eine deutlich gehaltvollere Mahlzeit machen.

Tipp: Eine Portion Linsen macht jede Gemüsesuppe automatisch sättigender – ganz ohne zusätzliches Fleisch.

5. Weiße Bohnen: Sie machen Suppen cremig – ganz ohne Sahne Cremige Herbstsuppen brauchen nicht unbedingt Sahne. Weiße Bohnen machen Suppen sämig und liefern gleichzeitig eine Portion pflanzliches Protein und Ballaststoffe.

Tipp: Einen Teil der Bohnen pürieren und unter Kürbis-, Karotten- oder Tomatensuppe rühren. So wird aus der Einlage praktisch die Cremigkeit.

6. Kichererbsen: Knusprig aus dem Ofen statt nur Hummus Wer bei Kichererbsen nur an Hummus denkt, verpasst ihre vielleicht leckerste Herbstseite. Im Ofen werden sie außen knusprig und innen weich – perfekt als Topping für Suppen und Salate.

Tipp: Mit Paprikapulver, Kreuzkümmel und etwas Olivenöl im Ofen knusprig rösten und über Salate oder Suppen streuen.

7. Räuchertofu: Würzig statt langweilig Räuchertofu ist der Gegenbeweis dafür, dass Tofu langweilig sein muss. Sein würziges Aroma passt hervorragend zu Pilzen, Kürbis oder Wirsing und liefert pro 150-Gramm-Portion je nach Produkt rund 25 Gramm Eiweiß.

Tipp: Kurz knusprig anbraten und erst zum Schluss unter Gemüsepfannen oder Currys heben.

Mehr als nur Eiweiß Protein ist wichtig, aber nicht alles. Gerade die Kombination macht viele Herbstgerichte spannend: Hülsenfrüchte liefern neben Eiweiß reichlich Ballaststoffe, Kürbiskerne bringen verschiedene Mineralstoffe mit, und Milchprodukte ergänzen hochwertiges Eiweiß.

Genau das kann ein Vorteil gegenüber dem schnellen Protein-Snack sein: Du musst nicht jedes Lebensmittel danach auswählen, wie viele Gramm Eiweiß allein darin stecken. Clever kombiniert, wird aus Kürbissuppe, Ofenkartoffel oder Porridge eine Mahlzeit, die Protein zusammen mit weiteren Nährstoffen liefert.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu proteinreicher Ernährung im Herbst Brauche ich Proteinriegel, um meinen Eiweißbedarf zu decken? Nein. Für die meisten Frauen lässt sich der tägliche Proteinbedarf gut über eine abwechslungsreiche Ernährung decken. Riegel können praktisch sein, sind aber meist nicht notwendig. Wie viel Protein brauche ich täglich? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nennt für gesunde Erwachsene von 19 bis unter 65 Jahren einen Referenzwert von 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Wer regelmäßig intensiv trainiert, kann je nach Trainingsumfang und Ziel mehr benötigen. Sind pflanzliche Proteinquellen ausreichend? Ja. Hülsenfrüchte, Tofu, Kürbiskerne oder andere proteinreiche Pflanzen liefern wertvolles Eiweiß. Entscheidend ist eine abwechslungsreiche Auswahl.