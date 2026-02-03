Training und Schlaf: Warum regelmäßige Bewegung nicht nur beim Abnehmen hilft

Wer regelmäßig trainiert, tut das oft aus einem bestimmten Grund: Weil man abnehmen möchte, den Körper fit halten oder durch die sportliche Anstrengung einen Ausgleich im Alltag oder einen Dopamin-Boost sucht. Was vielfach erwiesen ist: Training ist gesund für Körper und Geist, und das auf die verschiedensten mal mehr mal weniger sichtbaren Arten. Inzwischen haben Forscher sogar eine Auswirkung von sportlichem Training auf die Schlafqualität nachgewiesen.

Probanden der gemeinsamen Untersuchung mehrerer koreanischen und US-amerikanischer Universitäten waren Teilnehmende diverser Studien, die sich mit den Auswirkungen sportlicher Trainingseinheiten auf Übergewichtige beschäftigt und dabei auch Faktoren wie Schlafqualität in ihre Auswertung mit einbezogen haben. Diese Erkenntnisse wurden in Form einer Meta-Analyse ausgewertet und speziell auf die Faktoren Schlafqualität und Gewichtsverlust untersucht.

Regelmäßiges Training als Faktor für besseren Schlaf: Hintergründe und Tipps Während der Gewichtsverlust dabei zu den Zielen gehört, die viele mit sportlichem Training verbinden, ist eine Verbesserung der Schlafqualität eher ein überraschender Nebeneffekt. Den erlebten laut der Studie vor allem jene Probanden, die über einen mehrwöchigen Zeitraum kontinuierlich an mehreren Tagen die Woche für mindestens 30 Minuten trainierten – wobei sich ein kombiniertes Training aus Ausdauer- und Krafttraining dabei als besonders wirkungsvoll erwies.

Die Gründe dafür liegen laut wissenschaftlichen Erkenntnissen in mehreren Bereichen:

Auswirkung von körperlicher Bewegung auf innere Uhr und Tag-Nacht-Rhythmus

Sport reduziert nachweislich Stresssymptome und hebt die Stimmung – das mindert Einschlafprobleme

Bewegung reguliert die Körpertemperatur und hilft bei entspannterem Schlaf

Krafttraining stärkt deine gesamte Muskulatur, was sogar Auswirkungen auf deine Atmung und Probleme wie Schlafapnöe haben kann Dabei hätten laut den Studienautoren vor allem Workout-Programme von mittlerer und hoher Intensität für die Verbesserung des Schlafverhaltens gesorgt. Leichte Workouts dagegen hätten kaum positive Effekte gezeigt.

Sportliches Training als Hilfe beim Abnehmen und besseren Schlafen: Welche Sportarten besonders geeignet sind Abgesehen vom offensichtlichen Effekt, dass dein Körper beim Sport mehr Kalorien verbrennt, wirkt sich Sport auch auf den Muskelaufbau aus, der dir auf Dauer beim Abnehmen helfen kann. Auch hier zeigen sich die besten Effekte beim kombinierten Kraft- und Ausdauertraining. Als Beispiel für ein hilfreiches Wortout nennen die Studienautoren Sportarten wie Nordic Walking oder Langlauf, die als effektives Ganzkörpertraining gelten. Auch reines Cardio-Training hätte laut den Auswertungen positive Folgen gezeigt, die Auswirkungen von kombiniertem Training seien jedoch in vielen Fällen deutlich sichtbarer gewesen.

