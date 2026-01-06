Hautpflege und Lifestyle: Was wirklich hilft gegen Falten

Wenn es eine gute Erinnerung daran gibt, wie schnell die Zeit rennt, dann ist wohl der Jahreswechsel, der immer wieder gefühlt plötzlich vor uns steht. Kaum zu glauben, dass schon wieder zwölf Monate vorbei sind – und man gleichzeitig auch direkt wieder ein Jahr älter geworden ist. Und weil zum Jahreswechsel neben der Erkenntnis auch Vorsätze gehören, nimmt man sich bei Gelegenheit regelmäßig vor, endlich mal die Sache mit der Hautpflege anzugehen. Doch deren Erfolg liegt längst nicht nur bei den richtigen Pflegeprodukten.

Ernährung als Anti-Aging-Faktor: Was gesundes Essen mit der Zellalterung zu tun hat Vielmehr fängt Anti-Aging tatsächlich schon auf dem Teller, beziehungsweise bei einer ausgewogenen Ernährung, an. Ein wichtiges Stichwort dabei ist die Zellalterung, die neben bestimmten Ernährungsmustern auch von anderen Aspekten des Lebensstils bestimmt wird, etwa der Frage, ob und wie viel Sport du im Alltag treibst. Das hat auch eine internationale Studie ergeben, die sich vor diesem Hintergrund ausgiebig mit der Auswirkung von Ernährung auf die so genannten Telomere beschäftigt hat.

Diese Telomere schützen unsere Chromosomen bei der Zellteilung, verkürzen sich deshalb aber auch im Laufe unseres Lebens. Was mehrere Forschungsteams nun belegt haben: Die Stabilität der Telomere lässt sich aktiv durch Lebensstil-Entscheidungen wie Ernährung und Sport beeinflussen.

Grundregeln für Zellen- und Hautgesundheit: Was du für einen gesunden Organismus beachten musst Zu den wichtigsten Faktoren, die die Studie dabei identifiziert, zählen dabei viele Faktoren, die gemeinhin als gesunder Lebensstil gelten:

ausgewogene nährstoffreiche Ernährung

Übergewicht vermeiden

auf Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum verzichten

regelmäßige Bewegung

chronischen Stress vermeiden, regelmäßige Erholungsphasen einlegen und auf gesunden Schlaf achten Indem man diese Grundregeln einhält, kann man laut den wissenschaftlichen Erkenntnissen einen sichtbaren Einfluss auf die eigene Gesundheit nehmen, was auch Auswirkungen auf Schönheitsthemen wie Hautgesundheit und Falten haben kann. So solle laut den Autoren der Studie “Schönheit nicht als obsessives Streben nach ästhetischer Perfektion verstanden werden, sondern vielmehr als das harmonische Zusammenwirken des gesamten Organismus”.

Ernährungstipps für bessere Hautgesundheit: Superfoods und wichtige Nährstoffe Der Teilbaustein der durch die Studie empfohlene Lebensweise, der sich dabei am leichtesten Umsetzen lässt, ist eine Anpassung der Ernährung. Dabei sollte man laut den wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht nur auf wichtige Nährstoffe wie wichtige Vitamine oder Omega-3-Säuren achten, sondern auch auf Antioxidantien, die den Körper vor bestimmten schädlichen Einflüssen schützen. Zu den Superfoods und anderweitig besonderen Lebensmitteln, die die Forscher in diesem Zuge empfehlen zählen etwa Beeren und bestimmte Arten Fisch, Gewürze, Grüner Tee, Nüsse und sogar dunkle Schokolade. Generell sei etwa die mediterrane Küche ein gutes Beispiel für eine größtenteils gesunde und ausgewogene Ernährung.

Die häufigsten Fragen zu Ernährung, Hautalterung und Zellgesundheit Was haben Telomere mit Hautalterung zu tun? Telomere sitzen an den Enden unserer Chromosomen und schützen die Zellen bei jeder Teilung. Verkürzen sie sich zu schnell, altern Zellen schneller – das kann sich langfristig auch auf die Haut auswirken, etwa durch Elastizitätsverlust oder Faltenbildung. Studien zeigen, dass Ernährung, Bewegung und Stressmanagement die Stabilität der Telomere positiv beeinflussen können. Kann ich mit Ernährung wirklich etwas gegen frühzeitige Hautalterung tun? Ja. Eine nährstoffreiche Ernährung mit ausreichend Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren und Vitaminen kann entzündliche Prozesse im Körper reduzieren und die Zellgesundheit unterstützen. Das wirkt sich nicht nur auf innere Organe, sondern auch auf Haut, Haare und Nägel aus – Pflege beginnt also tatsächlich von innen. Welche Lebensmittel gelten als besonders hautfreundlich? Vor allem Lebensmittel mit antioxidativer und entzündungshemmender Wirkung sind für die Haut interessant. Dazu zählen Beeren, grünes Gemüse, fettreicher Fisch, Nüsse, Gewürze wie Kurkuma sowie grüner Tee. Auch die mediterrane Ernährung gilt als guter Orientierungsrahmen für eine haut- und zellfreundliche Ernährung.