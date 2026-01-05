Januar Neustart: 5 Beauty Rituale für den perfekten Hautkick

Zwischen der allgemeinen Winterkälte, fehlendem Sonnenlicht an den kürzesten Tagen des Jahres, trockener Heizungsluft, ungesunder Ernährung um die Feiertage und wenig Schlaf nach der Silvesterparty gibt es kaum eine Zeit im Jahr, die für die Haut so strapaziös ist, wie die Wochen um den Jahreswechsel. Bester Grund, das neue Jahr mit einigen neuen Hautpflege-Routinen oder gar einem "Skin-Reset" zu beginnen. Die Möglichkeiten dafür liegen aber längst nicht nur am Kosmetik-Regal.

Hautpflege im Alltag: Viele Bereiche deines Lebensstils haben sichtbare Auswirkungen So sind Themen wie Hautgesundheit und Faltenbildung auch untrennbar mit wichtigen Entscheidungen im Lebensstil – darunter Ernährung, Sportroutinen und schlechten Angewohnheiten wie Rauchen oder übermäßigem Alkoholkonsum verbunden, die sich jeweils positiv oder negativ auf Gesundheitsaspekte wie die Zellalterung auswirken können. Die, genau wie die vielen äußeren Einfüsse von Wintertemperaturen bis hin zu trockener Heizungsluft und viel Stress zum Jahresende, gehören zu den wichtigsten Risikofaktoren für unsere Hautgesundheit.

Infobox: So unterstützt du deine Haut von InnenZwei wichtige Faktoren, um deine Hautpflegeroutinen auch von innen zu stärken, sind besonders eng mit deinen Alltagsgewohnheiten verknüpft. Punkt 1 ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung, Punkt 2 ausreichender Wasserkonsum. Während Letzteres sich einfach zusammenfassen lässt mit der Regel, dass du täglich auf mindestens 1,5 Liter – bestenfalls noch etwas mehr – kommen solltest, ist die Sache mit der gesunden Ernährung etwas komplexer. Grundlegend kannst du dir merken, dass etwa Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren (z.B. Lachs), Vitaminen (Spinat, Avocado, Zitrusfrüchte, etc.) oder Antioxidantien (Beeren, Nüsse, Granatäpfel, etc.) besonders nützlich für eine gesunde und schöne Haut sind.

Um gegenzusteuern kannst du neben einfachen aber effektiven Care-Routinen auch auf einige Ernährungstipps zurückgreifen oder an bestimmten Lebensbereichen wie deinem Schlafverhalten arbeiten. Auch Gelegenheiten, dir zum Jahreswechsel hin und wieder etwas Besonderes zu gönnen, solltest du dir schaffen. Zu den Ideen dafür zählt etwa eine Massage oder ein Besuch bei der Kosmetikerin. Oder du gönnst dir und deiner Haut ein besonderes Spa-Erlebnis wie einen Besuch in der Salzgrotte.

Gesunde und schöne Haut zum Jahresbeginn: In diesen Bereichen kannst du ansetzen Regelmäßige Hautpflege Einer der wichtigsten Schritte in der täglichen Hautpflege ist die Reinigung, bei der du gerade im Winter auf besonders milde Mittel setzen solltest, die die Hautbarriere nicht angreifen. Dazu ist eine regelmäßige Feuchtigkeitspflege hilfreich – am besten eine mit integriertem Lichtschutzfaktor, die du immer morgens nutzt. Denn Studien belegen, dass vor allem der regelmäßige Gebrauch von Sonnenschutz einen extrem hohen Einfluss auf die Gesundheit und Schönheit deiner Haut hat.

Gesunde Ernährung Mit gesunden Lebensmitteln tust du deinem Körper generell etwas Gutes – sie wirken sich jedoch auch sichtbar auf eine gesunde Haut aus. Wichtig ist, dass du dabei auf Nährstoffe wie Vitamine, Omega-3-Fettsäuren oder Antioxidantien achtest.

Genügend Schlaf Was in stressigen Phasen oft am meisten hilft und dennoch vor allem unter dem ständigen Druck leidet, ist unser Schlaf. Und das wird eher früher als später auch an der Haut sichtbar. Gönne dir also deine Auszeiten und überlege dir Rituale, mit denen du deinen Schlaf zum positiven beeinflusst. Erkläre etwa das Schlafzimmer zur handyfreien Zone und starte eine abendliche Leseroutine mit einer Tasse Kräutertee.

Spezielle Entspannungs-Treats Auch besonders wohltuende Maßnahmen wie Massagen, Kosmetikbehandlungen oder Spa-Anwendungen sind ein Faktor, der dabei helfen kann, Auszeiten besser zu nutzen. Nimm dir regelmäßig ein paar Stunden bis einen Tag für dich und gönne dir und deiner Haut etwas besonders Gutes.

Auf ausreichende Hydration achten Genug Wasser trinken gehört zu deinen wichtigsten Aufgaben des Tages. Dabei sind 1,5 Liter ein absolutes Minimum – die meisten Experten empfehlen sogar etwas mehr. Ausreichendes Trinken macht die Haut erwiesenermaßen straffer und kann sogar Problemen wie Trockenheit oder einer Beeinträchtigung der natürlichen Schutzfunktion vorbeugen.

gettyimages/RealPeopleGroup Feuchtigkeit kommt auch von innen: Eine der wirksamsten Routinen ist wohl, ausreichend Wasser zu trinken.



Mit Skin-Reset oder Glow-Up ins neue Jahr starten: Was ist dran an den Trends? In etlichen Ratgebern werden gerade zum Jahresbeginn auch ganz besondere Routinen wie Skin-Resets vorgeschlagen, wobei zu deine Hautpflegeroutinen für einige Zeit auf Null setzt und den Effekt beobachtest. Auch besondere Glow-Up-Programme oder Hautpflegechallenges liegen im Januar voll im Trend. Was Sinn ergibt: Den Neujahrsschwung nutzen und Neues ausprobieren kann sehr lehrreich und inspirierend sein und deine Skincare-Routinen in Schwung bringen. Behalte jedoch immer im Hinterkopf, dass äußerliche Hautpflege nicht alles ist.

Häufige Fragen zur Hautpflege im Winter Braucht meine Haut im Winter besonders viel Feuchtigkeit? Grundsätzlich ja, dafür sorgen allein die trockene Heizungsluft und die kalten Wintertemperaturen. Experten raten zu mindestens zweimal täglich eincremen mit Feuchtigkeitscreme. Auch etwas fetthaltigere Präparate können sinnvoll sein. Zusätzlich: Auch Wassertrinken versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Kann ich im Winter die Sonnencreme weglassen? Wer sich regelmäßig mit einer Creme mit Lichtschutzfaktor vor schädlichen Sonnenstrahlen schützt, hält seine Haut jung und gesund. Das haben auch diverse Studien belegt. Daher empfehlen Dermatologen für morgens ganz wetterunabhängig eine Feuchtigkeitscreme mit Lichtschutzfaktor. Welche Lebensmittel sind besonders gut für die Haut? Weil sie eine Kombination aus Vitaminen und Antioxidantien erhalten, zählen Beeren und Granatapfelkerne zu den häufig empfohlenen Lebensmitteln. Auch Nüsse, Brokkoli, Spinat und Lachs haben positive Effekte.