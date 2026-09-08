Biohacking für Frauen: Für wen sich der Hype wirklich lohnt

Eine Freundin schwört nach dem Sport auf ihre Rotlichtmaske, eine andere wickelt sich abends in eine Infrarotdecke. Bringt das alles wirklich etwas, oder ist es teurer Wellness-Schnickschnack? Das erfährst du hier.

Leuchten, pulsieren, schwitzen: Das steckt wirklich dahinter So unterschiedlich die 3 Tools aussehen, haben sie doch eines gemeinsam: Sie setzen physikalische Reize ein, um Prozesse in deinen Zellen anzukurbeln. Wie gut das funktioniert, hängt allerdings stark von der jeweiligen Methode und dem Einsatzzweck ab.

Kurz übersetzt:

PEMF steht für "Pulsed Electromagnetic Field", also pulsierende elektromagnetische Felder. Ein kleines Gerät, oft nicht größer als eine Handfläche, sendet schwache Impulse in den Körper und soll damit biologische Prozesse im Gewebe beeinflussen. Du spürst dabei, je nach Gerät, wenig bis gar nichts, kein Kribbeln, keine Wärme.

steht für "Pulsed Electromagnetic Field", also pulsierende elektromagnetische Felder. Ein kleines Gerät, oft nicht größer als eine Handfläche, sendet schwache Impulse in den Körper und soll damit biologische Prozesse im Gewebe beeinflussen. Du spürst dabei, je nach Gerät, wenig bis gar nichts, kein Kribbeln, keine Wärme. Rotlicht (in der Fachsprache: Photobiomodulation) arbeitet mit Lichtwellen zwischen 630 und 850 nm. Du hältst Gesicht oder Muskel vor ein Panel oder ziehst eine Maske über. Das Licht trifft die Mitochondrien, die Kraftwerke deiner Zellen. Wärme kann je nach Gerät entstehen, ist aber nicht der eigentliche Wirkmechanismus.

(in der Fachsprache: Photobiomodulation) arbeitet mit Lichtwellen zwischen 630 und 850 nm. Du hältst Gesicht oder Muskel vor ein Panel oder ziehst eine Maske über. Das Licht trifft die Mitochondrien, die Kraftwerke deiner Zellen. Wärme kann je nach Gerät entstehen, ist aber nicht der eigentliche Wirkmechanismus. Infrarot-Tiefenwärme arbeitet anders als die klassische Sauna mit Infrarotstrahlung, die direkt vom Körper aufgenommen und in Wärme umgewandelt wird. Du wickelst dich in eine Decke, der Kopf bleibt draußen, und schwitzt bei moderaten 43 bis 54 Grad Celsius tief durch. So weit die Theorie. Spannender ist die Frage, was davon dir hilft.

Für wen lohnt sich welches Tool Wichtiger als die Frage, welche Technologie die beste ist, ist die Frage, welches Tool zu deinen Zielen und in deinen Alltag passt.

Für Sportlerinnen: Rotlicht für die Regeneration Stell dir vor, du kommst vom Beinworkout heim, die Oberschenkel brennen. Statt nur die Faszienrolle zu zücken, stellst du das Rotlichtpanel vor die Couch, richtest es auf die Beine und schaust 15 Minuten deine Serie.

Dass das mehr als Placebo ist, zeigt eine Meta-Analyse von 34 randomisierten, kontrollierten Studien aus 2024: Photobiomodulation verbesserte die Muskelausdauer messbar und beschleunigte die Erholung der Muskelkraft nach dem Training (Li BM et al., Lasers Med Sci, 2024).

In Studien wird Rotlicht meist regelmäßig über mehrere Wochen eingesetzt. Wie lange eine einzelne Anwendung dauert, hängt allerdings von Gerät, Wellenlänge und Leistung ab. Orientiere dich deshalb an den Anwendungshinweisen des jeweiligen Geräts.

Nebenbei profitiert die Haut: Rotlicht regt die Kollagenproduktion an und kann feine Linien messbar reduzieren – besonders relevant ab 40, wenn der Östrogenspiegel sinkt und der natürliche Kollagenabbau beginnt. Ein kompaktes Panel wie das Flowlight Panel 300 Two Waves (ca. 399 Euro) reicht für zu Hause.

FreshSplash / GettyImages Wenn du nach dem Training nach Hause kommst, kann Rotlicht ein wichtiger Faktor für die Regeneration sein.



Bei Endometriose und starken Periodenschmerzen: PEMF Wer starke Periodenschmerzen hat und nach dem Grund sucht, stößt oft auf Endometriose: eine chronische Erkrankung, bei der sich der Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter ansiedelt und regelmäßig Entzündungen und Schmerzen auslöst.

Viele Betroffene suchen deshalb nach ergänzenden Möglichkeiten und stoßen dabei zunehmend auf PEMF. Das Praktische an der Technologie: Geräte wie der Oska Pulse sind so klein, dass du sie mit einem Klettband unter der Kleidung am Unterbauch trägst, etwa am Schreibtisch oder abends auf dem Sofa.

In einer laufenden Studie der Charité Berlin liegt die untersuchte Anwendung bei mindestens zweimal täglich rund 3 Stunden (Charité Berlin). Die Idee dahinter: Elektromagnetische Impulse könnten entzündungsfördernde Prozesse im Gewebe beeinflussen.

Die Forscher prüfen dabei unter anderem Effekte auf Schmerzen und Entzündungsmarker. Die entscheidenden Studienergebnisse stehen allerdings noch aus. Ob PEMF Endometriose-Beschwerden tatsächlich lindert, lässt sich bislang nicht seriös beurteilen. Außerdem kann PEMF eine ärztliche Behandlung begleiten, aber niemals ersetzen.

Infrarotwärme in den Wechseljahren: Interessant, aber noch dünne Datenlage Hitzewallungen mit noch mehr Hitze bekämpfen? Klingt widersinnig, wird aber tatsächlich erforscht. So sieht eine typische Anwendung aus: Du legst dich abends in die ausgebreitete Decke, schließt den Reißverschluss und liest oder schaust 30 bis 40 Minuten etwas, während du sanft ins Schwitzen kommst. Danach duschst du.

Eine randomisierte Studie aus Taiwan ließ postmenopausale Frauen über 10 Wochen je 20 Minuten 2-mal pro Woche mit Ferninfrarot behandeln. Das Ergebnis: Sie hatten deutlich weniger Wechseljahresbeschwerden als die Kontrollgruppe (Evid Based Complement Alternat Med, 2012).

Eine mögliche Erklärung: Regelmäßige Wärmereize könnten das Thermoregulationssystem beeinflussen und damit auch die Reaktion des Körpers auf Temperaturschwankungen. Wichtig dabei: Untersucht wurde eine lokale Ferninfrarotbehandlung am Rücken – keine Infrarotsaunadecke.

Die Ergebnisse lassen sich deshalb nicht 1:1 auf solche Decken oder auf Frauen in der Perimenopause übertragen. Modelle wie die Koanna Infrarotsaunadecke (vom TÜV Rheinland zertifiziert) oder die CurrentBody Infrarot-Saunadecke sind in Deutschland erhältlich.

2 Praxistipps, die den Unterschied machen:

Niemals auf nackter Haut nutzen. Trage lockere Baumwollkleidung oder lege ein Baumwolltuch auf deinen Körper, und beachte die Sicherheitshinweise des Herstellers, um Überhitzung oder Verbrennungen zu vermeiden.

Trage lockere Baumwollkleidung oder lege ein Baumwolltuch auf deinen Körper, und beachte die Sicherheitshinweise des Herstellers, um Überhitzung oder Verbrennungen zu vermeiden. Trinken nicht vergessen. Achte vor und nach starkem Schwitzen darauf, ausreichend zu trinken. Regelmäßigkeit schlägt Technik Egal, welches Tool du ausprobierst: Viele der untersuchten Effekte zeigen sich nicht nach einer einzelnen Anwendung, sondern bei regelmäßiger Nutzung. Bevor du mehrere Hundert Euro ausgibst, lohnt es deshalb, einen Blick auf dein eigentliches Ziel und auf die Studienlage zu werfen. Für Photobiomodulation rund um sportliche Belastung gibt es bereits vergleichsweise viele Untersuchungen.

PEMF bei Endometriose wird gerade klinisch erforscht, belastbare Ergebnisse stehen aber noch aus. Und bei Infrarotsaunadecken lassen sich Ergebnisse anderer Ferninfrarot-Anwendungen nicht einfach übertragen.

Die häufigsten Fragen zu Biohacking-Tools für Frauen Sind PEMF, Rotlicht und Infrarot sicher? Grundsätzlich gelten die 3 Technologien bei sachgemäßer Anwendung als gut verträglich. In der Schwangerschaft, bei aktiven Implantaten wie einem Herzschrittmacher oder bei bestimmten Medikamenten (etwa lichtempfindlich machenden Mitteln) solltest du vorher ärztlichen Rat einholen und die jeweiligen Herstellerhinweise beachten. Lohnen sich diese Tools auch ohne konkrete Beschwerden? Ja, wenn das Tool zu deinem Ziel passt. Rotlicht wird unter anderem für sportliche Regeneration und Hautanwendungen untersucht. Eine Infrarotsaunadecke kann als Wellness-Tool angenehm sein, ihre gesundheitlichen Effekte sind aber nicht für alle beworbenen Einsatzbereiche belegt. Für PEMF bei Endometriose fehlen bislang belastbare Studienergebnisse. Wie schnell sieht man Ergebnisse? Sofort-Effekte solltest du nicht erwarten. In Studien zu Rotlicht oder Infrarot werden die Anwendungen meist regelmäßig über mehrere Wochen eingesetzt. Wie schnell du selbst etwas bemerkst, hängt von Methode, Gerät und deinem Ziel ab.