Auch ohne aufwendige Skin-care-Routine gehört Lippenbalsam für viele zum alltäglichen Gebrauch, denn trockene, rissige Lippen sind nicht nur im Winter Thema. Tatsächlich können sie das ganze Jahr über auftreten. Vor allem Heizungen sorgen für warme, trockene Luft, die der Haut und den Lippen Feuchtigkeit entzieht und sie trocken und spröde macht. Viel Wasser zu trinken und nicht so oft über die Lippen zu lecken, kann helfen. Laut Dermatologen:innen sind das aber nicht die einzigen Ursachen für trockene, rissige Lippen.

"Unsere Lippen haben einen einzigartigen anatomischen Aufbau. Sie haben eine dünnere Haut, die weniger Feuchtigkeit speichert und über weniger Talgdrüsen verfügt. Deshalb trocknen sie leichter aus", sagt die Dermatologin Dr. Teresa Song. "Ein guter Lippenbalsam spendet Feuchtigkeit, behält diese in der Haut, beugt rissigen Lippen vor und schützt die Hautbarriere vor äußeren Einflüssen." Dabei kommt es auf die Inhaltsstoffe an. Sie machen den Unterschied zwischen einem guten und einem hervorragenden Lippenbalsam.

Sneak Peak: Die besten Lippenbalsame Best Overall : Eadem Le Chouchou Lip Softening Balm

: Eadem Le Chouchou Lip Softening Balm Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Lippenbalsam: Aquphor Lip Repair Ointment

Lippenbalsam: Aquphor Lip Repair Ointment Am besten als Grundlage für Make-up: La Roche-Posay Cicpalast Lip Balm B5

La Roche-Posay Cicpalast Lip Balm B5 Beste Lippenpflege für die Nacht: Laneige Lip Sleeping Mask

Laneige Lip Sleeping Mask Für ein Glossy Finish: Rhode Peptide Lip Treatment Gesucht wurde ein Lippenbalsam, der die Lippen das ganze Jahr über mit Feuchtigkeit versorgt und geschmeidig hält. Dafür haben unsere Kolleginnen der Women's Health USA vier Dermatolog:innen gefragt, worauf es bei einem guten Lippenbalsam ankommt und welche Produkte sie ihren Patientinnen empfehlen. Anschließend haben unsere US-Kolleginnen die Lippenbalsame selbst getestet und ihre 8 Favoriten für dich zusammengestellt.

Gesamtsieger: Eadem Le Chouchou Lip Softening Balm

Pro:

glättet trockene und spröde Lippen

verleiht den Lippen einen glänzenden Look

in 6 Farben und Duftrichtungen erhältlich

Favorit bei Dermatolog:innen

pflegt trockene, rissige Lippen Contra:

kann sich bei zu dickem Auftragen schmierig anfühlen Intensive Feuchtigkeit? Ja. Ein schöner, glänzender Schimmer? Auf jeden Fall. In der Farbintensität variierbare Farbtöne und eine transparente Variante, die zum restlichen Make-up passt? Na klar!

Nach jedem Auftragen versorgt eine pflegende, antioxidantienreiche Mischung aus brasilianischer Acai-Butter und afrikanischer Mongongo-Butter die Lippen. Moringaöl spendet intensive Feuchtigkeit, ohne einen fettigen Film zu hinterlassen, und unterstützt die Hautbarriere. Ein Peptid soll zudem die Kollagenbildung anregen und feine Linien auf den Lippen optisch glätten, für vollere Lippen ganz ohne unangenehmes Kribbeln.

In Kombination sorgen diese Inhaltsstoffe dafür, dass die Lippen stundenlang weich und gepflegt bleiben. Die Formel ist so reichhaltig, dass die Testerin den Lippenbalsam auch mal nur alle ein bis zwei Tage auftragen musste. Auch die Textur überzeugt: Sie erinnert an eine intensive Lippenmaske, ist aber nicht so dickflüssig und lässt sich dadurch leicht auf den Lippen verteilen. Der Balsam kommt außerdem in einer sehr praktischen Tube und nimmt kaum Platz in der Handtasche weg.

Am besten gefiel, dass sie nicht mehr einen extra Lippenbalsam und ein Lippenpeeling kaufen muss: Eadem vereint beides in einem Produkt. Milchsäure und Hibiskus-Enzyme lösen sanft trockene und abgestorbene Hautschüppchen. Kurz nach dem Auftragen fühlen sich auch sehr trockene und rissige Lippen wieder angenehm weich und glatt an.

Ein kleiner Kritikpunkt: Bei mehreren Schichten kann der Balsam etwas klebrig und schmierig wirken. Das fällt beim normalen Auftragen aber kaum ins Gewicht. Für weiche und glänzende Lippen reicht eine dünne Schicht völlig aus.

Bester günstiger Lippenbalsam: Aquaphor Lip Repair Ointment

Pro:

beugt rissigen und spröden Lippen vor und pflegt sie

Favorit bei Dermatolog:innen

beruhigt und schützt trockene und rissige Lippen Contra:

hat einen vaselineartigen Geschmack

fühlt sich etwas fettig an Dieser bewährte Klassiker ist eine sichere Wahl und kommt bei Dermatolog:innen gut an. Dr. Divya Shokeen erklärt, dass Glycerin und Sheabutter die Feuchtigkeit in der Haut bewahren und spröde Lippen pflegen. Zudem ist der Balsam parfümfrei und kommt daher auch ohne zusätzliche Duftstoffe aus.

Fitnessredakteurin Cori Ritchey verlässt sich seit fast 10 Jahren auf diesen Lippenpflege-Klassiker: "Er spendet Feuchtigkeit, klebt nicht, ist unparfümiert und immer zuverlässig – wirklich für jeden Bedarf geeignet." Auch Addison Aloian, stellvertretende Redakteurin für Gesundheit und Fitness, verwendet Aquaphor schon lange. Der Balsam hilft ihr besonders bei trockenen und rissigen Lippen und bei spröden Hautstellen in der Lippen-Region: "Er ist mein Lieblingsprodukt für gepflegte und weiche Lippen, zu dem ich immer wieder gerne greife." Ein weiterer Pluspunkt: Der Balsam hinterlässt keine Flecken auf Gläsern oder Wasserflaschen.

Der Balm ist zwar geschmacksneutral, hat aber einen leicht vaselineartigen Beigeschmack. Außerdem fühlt er sich eher ölig und fettig an – das könnte nicht jedem gefallen.

Am besten als Grundlage für Make-up: La Roche-Posay Cicaplast Lip Balm B5

Pro:

hält lange

günstig

fühlt sich weder schwer noch fettig an

lässt Lippenstift leichter auftragen und gleichmäßiger aussehen Contra:

Nicht zu viel verwenden, sonst kann ein weißlicher Film zurückbleiben. Dieser Lippenbalsam hat es schon vor dem Test in die Beauty-Routine der Testerin geschafft: Seitdem der Lippenbalsam 2023 auf dem Markt erschienen ist, benutzt sie ihn immer wieder. Besonders überzeugend ist die Kombination aus drei glättenden und pflegenden Inhaltsstoffen, die selbst sehr trockene Lippen geschmeidiger macht. Nach einigen Anwendungen reicht es, den Balsam zweimal täglich aufzutragen, um die Lippen lang anhaltend mit Feuchtigkeit zu versorgen. Trockene und rissige Lippen gehören damit der Vergangenheit an. Auch Lipliner und Lippenstift lassen sich anschließend problemlos auftragen.

Bei längerer Anwendung blieben die Lippen unserer Testerin immer glatt, weich und gepflegt. Nur, weil sie für Produkttests gerne neue Produkte ausprobiert, greift sie weniger häufig zu diesem Lippenbalsam.

Dr. Song hebt die besondere Kombination aus regenerierender Sheabutter, feuchtigkeitsspendendem Vitamin B5 und dem patentierten Thermalwasser der Marke hervor. Sie soll aufgerissene Lippen beruhigen und ihre Regeneration unterstützen. Das Thermalwasser stammt aus dem französischen Kurort La Roche-Posay und enthält Selen, ein Mineral mit antioxidativen Eigenschaften.

Trotz der reichhaltigen Konsistenz schmilzt der Balsam förmlich auf den Lippen. Er hält stundenlang, ohne dass er erneut aufgetragen werden muss. Wichtig ist allerdings die Menge: Zu viel Produkt kann einen weißlichen Film hinterlassen.

Beste Lippenmaske: Laneige Lip Sleeping Mask

Pro:

klebt nicht

angenehme, nicht fettende Textur

auch tagsüber geeignet Contra:

nur mit Geschmack erhältlich Fragt man nach beliebten Lippenpflegeprodukten, fällt dieser Klassiker fast immer. Auch Dr. Shokeen zählt ihn zu ihren absoluten Favoriten. Die Formel enthält Hyaluronsäure, Mineralien und Antioxidantien, die trockene, spröde Lippen pflegen und revitalisieren. Deshalb eignet sich dieser Balsam laut ihr besonders gut für die Lippenpflege über Nacht.

Seit 2021 gehört dieser Lippenbalsam zu den Favoriten unserer Testerin, wenn sie ihre Lippen über Nacht intensiv pflegen möchte. Besonders gut gefällt ihr die reichhaltige, feuchtigkeitsspendende Formel: Morgens fühlen sich ihre Lippen weich und gepflegt an. Auch wie lang der Balsam die Lippen pflegt, überzeugt: ein bis zweimaliges Auftragen am Tag reicht ihr selbst im Winter.

Dass Laneige die Lippen auch über Nacht mit Feuchtigkeit versorgt, zeigt die Erfahrung einer anderen Kollegin: Sie schlief mit dem Balsam auf den Lippen ein und wachte mit dem Gesicht zum Ventilator auf – ihre Lippen waren trotzdem weich und gepflegt. "Er ist ideal nach einem Lippenpeeling und hält auch dann, wenn man sich nachts viel hin und her wälzt", sagt sie.

Laneige gehört außerdem zu den wenigen Lippenmasken, die einen kleinen Spachtel für ein sauberes Auftragen beilegen. Er macht die Pflegeroutine ein bisschen besonderer und hilft dabei, das Produkt bis zum letzten Rest aufzubrauchen, bevor Nachschub hermuss.

Besonders gut gefallen der Testerin die verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen. Wer Duftstoffe nicht mag, wird mit dem Produkt vielleicht weniger glücklich.

Der Women's Health Skincare Award Winner: Milky Makeup Balmade Electrolyte Tinted Lip Balm

Pro:

verleiht ein frisches, glänzendes Finish

tierversuchsfrei und vegan Contra:

Der fruchtige Duft könnte nicht allen zusagen Für den jährlichen Skincare-Awards-Beitrag testete das Beauty-Team der Women’s Health USA Hunderte neue Beauty-Produkte. Eine Kollegin kürte diese Neuheit zu ihrem neuen Lieblings-Lippenbalsam: Er spendet intensiv Feuchtigkeit, ist in zarten Farbtönen erhältlich und überzeugt mit einer durchdachten Verpackung.

Eine Kombination aus Zink, Kupfer und Magnesium spendet trockenen Lippen Feuchtigkeit. Bananensaft hilft, die Feuchtigkeit zu speichern. Kokosnuss- und Aloe-Extrakt pflegen und glätten spröde Lippen. Deshalb ist der Balsam aus der Routine der Kollegin kaum noch wegzudenken. Am besten gefallen ihr der angenehme süße Duft und die fruchtigen Geschmacksnoten. Die Aromen waren für sie so verlockend, dass sie am liebsten davon probiert hätte.

Auch Fitnessredakteurin Olivia Luppino ist begeistert: Der Balsam lässt sich leicht auftragen und pflegt ihre Lippen. Im Vergleich zu den anderen, von ihr getesteten Lippenbalsamen, etwa von Aquaphor und Rhode, fühlt er sich laut ihr nur leicht klebrig an.

Der Lippenbalsam hat uns insgesamt überzeugt. Sein fruchtiger Duft hält jedoch lange an – wer süße Düfte nicht mag, greift besser zu einem anderen Produkt.

Beliebtester Lippenbalsam: Rhode Peptide Lip Treatment

Pro:

spendet viel Feuchtigkeit

klebt nicht

schützt trockene Lippen Contra:

kann sich nach einiger Zeit körnig anfühlen Hailey Bieber und ihre Hautpflegemarke Rhode stehen für den sogenannten "Glazed-Donut- Look". Diese feuchtigkeitsspendende Lippenpflege verleiht den Lippen einen ähnlich glänzenden Effekt. Während viele Lipglosse ein klebriges Gefühl oder einen öligen Film hinterlassen, fühlt sich dieses Produkt angenehm feuchtigkeitsspendend an und sorgt für glänzende Lippen, ohne zu kleben. Kein Wunder, dass es bei den Beauty Awards 2023 zur besten Lippenpflege gekürt wurde. "Die Formel kombiniert bewährte feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Sheabutter und natürliche Öle mit Peptiden, die die Lippen voller wirken lassen", berichtet eine Kollegin.

Auch Dermatologin Dr. Azadeh Shirazi ist überzeugt: Sie hebt Sheabutter sowie Peptide hervor, die die Kollagenbildung unterstützen und die Lippen voller wirken lassen. Außerdem enthält die Formel Vitamin E, das Feuchtigkeit bewahrt und antioxidativen Schutz bietet. Dr. Shirazi schätzt auch die reichhaltige Textur, die trockene Lippen mit Feuchtigkeit versorgt und schützt.

Die Testerin mag Rhode sehr, den Lippenbalsam findet sie allerdings eher dickflüssig und klebrig und verwendet ihn deshalb nicht täglich. Trotzdem pflegt er die Lippen und sorgt für ein glänzendes Finish. Er lässt sich gut mit Make-up kombinieren.

Bester geruchsfreier Lippenbalsam: Ilia Lip Wrap Overnight Treatment

Pro:

unpafürmiert

enthält besonders feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe Kontra:

Eine Tube wäre handlicher und würde ein einfacheres Auftragen ermöglichen. Laneige ist zwar nach wie vor der Favorit der Redakteurin, doch dieses Produkt von Ilia ist unparfümiert und hat nur einen leichten Lavendelduft, der von den Inhaltsstoffen stammt. Das ist ideal für empfindliche Haut oder eine sensible Nase. An intensiver Feuchtigkeitspflege fehlt es trotzdem nicht. Nachdem die Testerin einen Monat lang den Lippenbalsam jeden Abend aufgetragen hatte, fühlten sich ihre Lippen stets intensiv gepflegt an und waren nie rissig – ein großer Pluspunkt.

Was Ilia außerdem auszeichnet: Die Formel kombiniert Queller mit Hyaluronsäure. Das spendet Feuchtigkeit und unterstützt die Hautbarriere, erklärt Dermatologin Dr. Marisa Garshick. Außerdem enthält die Formel Papayaenzyme, die abgestorbene Hautschüppchen lösen. Da Papaya die Lippen sanft peelt, sollte man den Balsam höchstens zweimal täglich anwenden, damit die Lippen nicht zu stark exfoliert werden.

Einziger Nachteil dieser Lippenmaske: Sie kommt in einem Döschen statt in einer Tube, was das Auftragen etwas umständlicher macht. Eine Kollegin berichtet: "Es ist schwierig, das Produkt aus dem Döschen zu bekommen – besonders, wenn es fast leer ist. Trotzdem ist das Produkt so gut, dass sich das unhandliche Döschen lohnt!" Und weil er farblos ist, sollte es nicht überraschen, wenn der Partner ihn sich aus dem Badezimmerschrank stiehlt. Ja, der Balsam ist wirklich so gut.

Der Skincare-Award-Winner: Lanolips sun Balm SPF 30 Untinted

Pro:

Schutz vor UVA- und UVB- Strahlen

versorgt die Lippen lang anhaltend mit Feuchtigkeit Kontra:

für die Nacht überflüssig Dieser mit einem Women’s-Health-Skincare-Award ausgezeichnete Lippenbalsam versüßt den Morgen der Testerin mit seinem piña-colada-artigen Geschmack und sorgt für einen Hauch Tropenflair. Vor allem aber ist er ein ungetönter Lippenbalsam mit Lichtschutzfaktor – ohne den typischen unangenehmen Sonnenschutzgeschmack. Für einen möglichst natürlichen Look trag ihn am besten morgens ohne weitere Lippenprodukte auf.

Auch die Auswahl an pflegenden Inhaltsstoffen überzeugt – darunter Lanolin. Studien zufolge kann Lanolin transepidermalen Wasserverlust um bis zu 30 Prozent verringern und dazu beitragen, dass die Lippen gut mit Feuchtigkeit versorgt bleiben. Laut der American Academy of Dermatology kann Lanolin bei manchen Menschen Hautreizungen auslösen. Die Kollegin hat diese Erfahrung zwar nicht gemacht; falls bei dir eine Reizung auftritt, solltest du das Produkt nicht weiterverwenden.

Die reichhaltige Formel enthält außerdem zahlreiche pflegende Inhaltsstoffe wie Rizinusöl, Bienenwachs, Sheabutter, Traubenkernöl, Vitamin E und Kokosöl. Der Sonnenschutz kombiniert vier chemische UV‑Filter und bietet Lichtschutzfaktor 30, ohne einen weißen Film auf den Lippen zu hinterlassen. Für die Lippenpflege über Nacht empfiehlt sich ein zusätzlicher Balsam ohne Lichtschutzfaktor.

Worauf du bei Lippenbalsam achten solltest Du hast dich für einen Lippenbalsam entschieden? Perfekt! Jetzt ist das regelmäßige Nachcremen wichtig. Dr. Song empfiehlt, den Balsam alle 2 bis 6 Stunden und zusätzlich einmal vor dem Schlafengehen aufzutragen.

Außerdem rät sie, den Lippenbalsam an den Wechsel der Jahreszeiten und an mögliche Klimabedingungen auf Reisen anzupassen. Bei warmem oder feuchtem Wetter eignen sich leichte Formeln, wie das Peptide Lip Treatment von Rhode. Bei Kälte oder trockener Luft sind reichhaltige Produkte wie die Lip Mask von Laneige die bessere Wahl.

Diese Inhaltsstoffe solltest du meiden Alkohol kann die Lippen stark austrocknen. Mineralöl kann die Poren rund um die Lippen verstopfen, während intensive Duftstoffe Reizungen und Ausschläge auslösen können. Menthol, Kampfer und Phenol sorgen zwar für ein kühlendes Gefühl, können die Lippen bei längeren Anwendungen jedoch reizen und austrocknen.

Das sind die besten Inhaltsstoffe Dr. Song nennt 3 Arten von Inhaltsstoffen, auf die du achten solltest:

feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe

rückfettende Pflegestoffe

Inhaltsstoffe, die einen schützenden Film auf der Haut bilden Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Glycerin, Hyaluronsäure und Milchsäure ziehen Wasser an und helfen, es in der Haut zu bewahren.

Unsere Lippen enthalten von Natur aus Feuchtigkeit, die sie weich hält. Sie kann jedoch durch den sogenannten transepidermalen Wasserverlust (TEWL) verdunsten – also dadurch, dass die Haut Wasser an die Umgebung abgibt. Inhaltsstoffe wie Petrolatum, Sheabutter und Pflanzenöle bilden eine schützende Barriere und helfen so, die Feuchtigkeit einzuschließen.

Rückfettende Pflegestoffe wie Fruchtwachse, Ceramide und Lipide füllen die Zwischenräume zwischen den sich lösenden Hautzellen auf. Dadurch werden die Lippen weicher und glatter.

Häufige Fragen zur Lippenpflege Kann man Lippenbalsam zu oft auftragen? Das kommt auf den Lippenbalsam an. Bei den meisten gilt, aber Je nach Bedarf 2-4 täglich. Bei besonders trockenen Lippen kann man ihn auch öfter verwenden. Warum ist ein Lippenbalsam auch im Sommer wichtig? Im Sommer werden die Lippen durch Sonne, Hitze und feuchter Luft beansprucht. Ein Lippenbalsam mit UV Schutz schützt sie vor Austrocknen und vor der Sonneneinstrahlung. kann man Lippenbalsam unter Lippenstift auftragen? Bestimmte Lippenbalsame lassen sich unter Lippenstift auftragen. Am besten eigenen sich dafür leichte und nicht stark fettende Lippenbalsame. Braucht man zwingend einen speziellen Lippenbalsam für über die Nacht? Man braucht keinen speziellen Lippenbalsam für über die Nacht. Ein pflegender ohne reizende Inhaltsstoffe reicht völlig aus.