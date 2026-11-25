Du möchtest abnehmen, aber mit den Methoden von früher kommst du nicht mehr weiter? Ab 60 können sich Muskelmasse, Aktivität und Energiebedarf verändern. Einfach weniger zu essen, ist deshalb nicht die beste Strategie.

Doch keine Sorge! Auch jetzt kannst du Körperfett verlieren und stärker werden. Entscheidend sind sättigende Mahlzeiten, gezieltes Krafttraining und Bewegung, die in deinen Alltag passt. Diese 13 Expert:innen-Tipps helfen dir dabei.

Infobox: Unsere Expertinnen und ExpertenColleen Tewksbury ist promovierte Ernährungswissenschaftlerin und Spezialistin für die Behandlung von Adipositas bei Penn Medicine. Dr. Mir Ali ist medizinischer Leiter des MemorialCare Surgical Weight Loss Center am Orange Coast Medical Center. Sue Shapses ist Professorin für Ernährungswissenschaften und erforscht Gewichtsmanagement an der Rutgers University. Steven K. Malin ist Stoffwechselforscher und lehrt im Bereich Bewegungswissenschaft und Gesundheit an der Rutgers University. Die Expert:innen geben Tipps, wie du ab 60 gesund abnehmen und dabei deine Muskelmasse möglichst gut erhalten kannst.

Warum kann Abnehmen ab 60 schwieriger werden? Ein wichtiger Faktor ist die Muskelmasse. Sie nimmt mit zunehmendem Alter bei vielen Menschen ab – besonders dann, wenn die Muskeln wenig gefordert werden. Muskelgewebe verbraucht auch in Ruhe Energie. Weniger Muskelmasse kann deshalb dazu beitragen, dass dein Energiebedarf sinkt, erklärt Colleen Tewksbury.

Hinzu kommt häufig weniger Bewegung: Vielleicht fällt der tägliche Arbeitsweg weg, Gelenkbeschwerden bremsen dich aus oder du verbringst mehr Zeit im Sitzen. Wenn dein Körper weniger Energie benötigt, können die gewohnten Portionen auf Dauer mehr "Brennstoff" liefern, als du verbrauchst. Darauf weist auch der Mediziner Mir Ali hin.

Nach den Wechseljahren verändert sich zudem bei vielen Frauen die Fettverteilung: Körperfett lagert sich eher am Bauch an. Schlafprobleme, bestimmte Medikamente und Erkrankungen wie eine Schilddrüsenunterfunktion können die Gewichtsentwicklung zusätzlich beeinflussen. Das heißt nicht, dass dein Stoffwechsel ab einem bestimmten Geburtstag plötzlich "einschläft". Die Ursachen sind individuell – und viele davon lassen sich beeinflussen oder medizinisch behandeln.

Warum die Waage nicht das einzige Ziel sein sollte Beim Abnehmen verliert der Körper nicht automatisch nur Fett. Ohne passende Gegenmaßnahmen kann auch Muskelmasse verloren gehen. Gerade ab 60 ist das ungünstig, weil du deine Muskeln für Stabilität, sicheres Gehen, Treppensteigen und selbstständiges Leben brauchst.

Das bessere Ziel lautet deshalb: bei Bedarf Körperfett reduzieren und dabei möglichst viel Kraft erhalten. Eine ausreichende Eiweißzufuhr und regelmäßiges Krafttraining sind dafür besonders wichtig. Eine sehr restriktive Diät kann dagegen die Versorgung mit Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen erschweren.

Beobachte neben deinem Gewicht deshalb auch deine Leistungsfähigkeit: Kommst du leichter vom Stuhl hoch? Trägst du Einkäufe sicherer? Schaffst du längere Spaziergänge? Solche Veränderungen zeigen Fortschritte, die eine Waage nicht abbildet.

Infobox: Ist Abnehmen für dich überhaupt sinnvoll?Nicht jede Frau ab 60 profitiert von einer Gewichtsabnahme. Bei Normalgewicht, Gebrechlichkeit, geringem Appetit oder bereits bestehendem Muskelverlust kann eine Diät schaden. Besprich eine geplante Gewichtsabnahme bei Vorerkrankungen oder regelmäßiger Medikamenteneinnahme ärztlich. Unbeabsichtigten Gewichtsverlust solltest du ebenfalls untersuchen lassen.

13 Tipps: So kannst du ab 60 gesund abnehmen Ein guter Abnehmplan macht deinen Alltag nicht komplizierter. Er hilft dir, ausreichend versorgt zu sein, deine Muskeln zu fordern und Bewegung selbstverständlich werden zu lassen. Diese 13 Empfehlungen setzen genau dort an.

1. Finde eine Ausdauerbewegung, auf die du Lust hast Zügiges Gehen, Radfahren, Schwimmen oder Tanzen erhöhen deinen Energieverbrauch und stärken das Herz-Kreislauf-System. Stoffwechselforscher Steven K. Malin erklärt, dass nach anstrengenderer Bewegung auch der Energieverbrauch vorübergehend erhöht bleiben kann. Dieser sogenannte Nachbrenneffekt ist allerdings kein entscheidender Abnehmtrick.

Wichtiger ist die Regelmäßigkeit. Die Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt Erwachsenen mindestens 150 Minuten moderate Ausdaueraktivität pro Woche. Dabei atmest du schneller, kannst dich aber noch unterhalten.

Du darfst die Zeit auf kurze Abschnitte verteilen. Ein Spaziergang nach dem Mittagessen ist ein guter Anfang.

2. Gib Krafttraining einen festen Platz

gettyimages/Johner Images Regelmäßiges Krafttraining hilft dir, beim Abnehmen Muskelmasse zu erhalten und im Alltag stark zu bleiben.



"Weniger essen, mehr laufen" greift als Strategie zu kurz, wenn du gleichzeitig deine Muskeln erhalten möchtest. Tewksbury empfiehlt deshalb Training mit Gewichten oder anderen Widerständen.

Die CDC rät zu muskelkräftigenden Aktivitäten an mindestens 2 Tagen pro Woche. Dafür eignen sich auch Übungen mit dem eigenen Körpergewicht oder einem Widerstandsband.

Beginne beispielsweise mit kontrolliertem Aufstehen vom Stuhl und Liegestützen an der Wand. Damit du Fortschritte machst, sollte das Training mit der Zeit anspruchsvoller werden. Eine qualifizierte Trainingsfachkraft kann dir zeigen, wie du die Belastung passend steigerst.

3. Ersetze stark verarbeitete Snacks öfter durch sättigende Alternativen Sue Shapses verweist auf Studien, in denen ein hoher Konsum stark verarbeiteter Lebensmittel mit einem höheren Körperfettanteil verbunden war. Solche Zusammenhänge beweisen für sich genommen keine Ursache. Dennoch können leicht verfügbare, energiereiche Snacks es erleichtern, unbemerkt mehr zu essen als benötigt.

Du musst deshalb nicht alle Fertigprodukte streichen. Tiefkühlgemüse, Naturjoghurt und Bohnen aus der Dose können eine ausgewogene Ernährung erleichtern.

Ein praktischer Tausch: Statt regelmäßig direkt aus der Kekspackung zu essen, richte dir bei Hunger einen Snack aus Obst und Joghurt an.

4. Nutze ein Ernährungstagebuch als Entdeckungshilfe

gettyimages/fcafotodigital Ein flexibler Ernährungsplan hilft dir, ausgewogene Mahlzeiten einzuplanen – passend zu deinem Alltag und ohne starre Verbote.



Tewksbury empfiehlt ein Ernährungstagebuch, um eigene Muster besser zu erkennen. Es kann zeigen, wann du nebenbei isst oder welche Mahlzeiten dich besonders lange satt halten. Notiere für einige Tage, was du isst und wie hungrig bzw. satt du dich fühlst. Kalorienzählen ist dafür nicht nötig.

Die hilfreiche Frage ist nicht: "Was habe ich falsch gemacht?" Sondern: "Was hat mir gutgetan?" Wenn Aufzeichnungen Druck oder zwanghafte Kontrolle auslösen, verzichte darauf und hole dir bei Bedarf Unterstützung.

5. Mach regelmäßiges Trinken einfacher Mit zunehmendem Alter kann das Durstgefühl nachlassen. Sue Shapses weist deshalb darauf hin, wie wichtig eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist.

Für viele gesunde Erwachsene sind rund 1,5 Liter Getränke täglich eine Orientierung. Bei Hitze oder Bewegung kann der Bedarf aber steigen. Und bei bestimmten Herz- oder Nierenerkrankungen gelten möglicherweise andere ärztliche Vorgaben.

Stelle Wasser sichtbar bereit und trinke beispielsweise zu jeder Mahlzeit ein Glas. Wenn du zuckerhaltige Getränke häufiger durch Wasser oder ungesüßten Tee ersetzt, kannst du nebenbei Energie einsparen. Hunger solltest du damit aber nicht übergehen.

6. Wähle Snacks, die dich tatsächlich versorgen

gettyimages/PeopleImages Ein Snack mit Eiweiß und Ballaststoffen kann dich zwischen den Mahlzeiten sättigen und mit wichtigen Nährstoffen versorgen.



Zwischenmahlzeiten verhindern eine Gewichtsabnahme nicht automatisch. Nach Malin kommt es darauf an, was du isst, wie viel und wie es in deine gesamte Ernährung passt.

Ein Snack kann dir helfen, Eiweiß und Ballaststoffe über den Tag zu verteilen. Geeignet sind etwa Naturjoghurt mit Beeren, ein Vollkornbrot mit Hüttenkäse oder Obst mit einer kleinen Portion Nüssen. Wenn du zwischen den Hauptmahlzeiten keinen Hunger hast, brauchst du allerdings keine zusätzlichen Snacks einzuplanen.

7. Bringe mehr Ballaststoffe auf den Teller Ballaststoffe können die Sättigung unterstützen und helfen der Verdauung. Malin empfiehlt dafür unter anderem Gemüse, Haferflocken, Nüsse und Samen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nennt für Erwachsene mindestens 30 Gramm Ballaststoffe täglich als Orientierung. Auch Hülsenfrüchte, Obst und Vollkornbrot tragen dazu bei.

Steigere die Menge langsam, wenn du bisher wenig ballaststoffreich isst, und trinke ausreichend. So kann sich deine Verdauung besser daran gewöhnen.

8. Verteile Eiweiß auf deine Hauptmahlzeiten

gettyimages/skynesher Skyr liefert reichlich Eiweiß und lässt sich mit Obst und Haferflocken zu einem sättigenden Frühstück kombinieren.



Eine von Sue Shapses mitverfasste Untersuchung in der Fachzeitschrift Obesity spricht dafür, dass eine höhere Eiweißzufuhr während einer Gewichtsabnahme den Erhalt fettfreier Körpermasse unterstützen kann. Zudem war sie mit einer günstigeren Lebensmittelauswahl verbunden.

Shapses nennt etwa 1 bis 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht täglich als Orientierung. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt ab 65 Jahren einen Schätzwert von 1 Gramm an. Praktisch heißt das: Ergänze jede Hauptmahlzeit um eine Eiweißquelle – beispielsweise Quark, Eier, Tofu, Fisch oder Hülsenfrüchte. Bei starkem Übergewicht oder Nierenerkrankungen solltest du die passende Menge individuell abstimmen lassen.

9. Entlaste dich, statt Stress "wegzudisziplinieren" Dauerhafter Stress kann Schlaf, Appetit und Essverhalten beeinflussen. Malin verweist außerdem auf mögliche Zusammenhänge zwischen chronischem Stress, dem Stresshormon Cortisol und Veränderungen der Insulinwirkung. Daraus folgt aber nicht, dass Stress eine Gewichtsabnahme zwangsläufig verhindert.

Im Alltag hilft ein konkreter Blick: Isst du unter Druck häufiger nebenbei? Fällt Bewegung dann als Erstes aus? Plane kleine Entlastungen ein, etwa einen ruhigen Spaziergang oder eine feste Pause. Stressmanagement soll dich unterstützen – nicht zur nächsten Pflicht werden.

10. Behandle Schlaf als Teil deines Gesundheitsplans Schlafmangel kann den Appetit verstärken und dir die Energie für Bewegung nehmen. Tewksbury betont deshalb, dass guter Schlaf eine Gewichtsabnahme indirekt unterstützen kann.

Viele Erwachsene brauchen ungefähr 7 bis 9 Stunden Schlaf, wobei der Bedarf individuell variiert. Regelmäßige Schlafenszeiten, Tageslicht und Bewegung am Tag können helfen. Bei anhaltenden Schlafproblemen, starker Tagesmüdigkeit oder Atemaussetzern im Schlaf solltest du ärztlichen Rat einholen.

11. Lass dich von Schritten motivieren – nicht unter Druck setzen Das Erfassen von Schritten kann helfen im Alltag aktiver zu werden. Ein Schrittzähler macht Bewegung sichtbar und kann zum Dranbleiben motivieren. Eine bestimmte Schrittzahl garantiert aber keine Gewichtsabnahme. Auch 10.000 Schritte sind kein Muss.

Schau zunächst, wie viel du dich üblicherweise bewegst, und ergänze bei passender Belastbarkeit eine kurze Runde. Schwimmen, Radfahren oder Gymnastik sind genauso wertvoll, auch wenn sie nicht auf dem Schrittzähler auftauchen.

12. Bereite Bausteine vor statt komplizierter Diätgerichte

gettyimages/jacoblund Heute etwas mehr kochen, morgen Zeit sparen: Vorbereitete Zutaten machen ausgewogene Mahlzeiten im Alltag leichter.



Shapses empfiehlt, häufiger selbst Mahlzeiten vorzubereiten. So kannst du Zutaten und Portionsgrößen leichter an deine Bedürfnisse anpassen. Eine mediterran orientierte Ernährung mit Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, Olivenöl und nach Wunsch Fisch ist eine gute Möglichkeit. Sie ist aber nicht die einzige Ernährungsweise, die beim Abnehmen funktionieren kann.

Koche beispielsweise gleich eine zusätzliche Portion Kartoffeln oder Linsen. Zusammen mit Tiefkühlgemüse und einer Eiweißquelle entsteht daraus am nächsten Tag schnell eine Mahlzeit.

13. Suche dir Unterstützung, die zu dir passt Gemeinsame Spaziergänge, ein fester Trainingskurs oder Unterstützung beim Kochen können neue Routinen leichter machen. Tewksbury empfiehlt ausdrücklich, eine Gewichtsabnahme nicht allein bewältigen zu müssen.

Auch qualifizierte Ernährungsberatung kann helfen – besonders wenn du Vorerkrankungen hast, wenig Appetit verspürst oder unsicher bist, wie du weniger Energie aufnehmen und trotzdem ausreichend versorgt bleiben kannst.

Dein Fortschritts-Check: Wirst du leichter – und bleibst du stark? Prüfe nicht nur die Zahl auf der Waage, sondern auch diese 3 Punkte:

Kraft: Fällt dir Aufstehen, Tragen oder Treppensteigen weiterhin leicht – oder sogar leichter?

Fällt dir Aufstehen, Tragen oder Treppensteigen weiterhin leicht – oder sogar leichter? Energie: Fühlst du dich im Alltag ausreichend leistungsfähig, statt ständig müde und hungrig?

Fühlst du dich im Alltag ausreichend leistungsfähig, statt ständig müde und hungrig? Umsetzbarkeit: Passen deine Mahlzeiten und deine Bewegung auch in eine normale, volle Woche? Wenn dein Gewicht sinkt, du dich aber zunehmend schwach oder erschöpft fühlst, solltest du deinen Plan fachlich überprüfen lassen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zum Abnehmen ab 60 Kann ich nach den Wechseljahren noch abnehmen? Ja. Veränderungen der Fettverteilung und des Energiebedarfs können Anpassungen nötig machen, verhindern eine Gewichtsabnahme aber nicht. Ein moderates Energiedefizit, ausreichend Eiweiß und Krafttraining sind wichtige Bausteine. Ist Muskelaufbau mit über 60 noch möglich? Ja. Muskeln reagieren auch im höheren Alter auf Training. Entscheidend sind regelmäßige, angemessen fordernde Übungen, eine schrittweise Steigerung und ausreichende Erholung. Sollte ich zum Abnehmen auf Kohlenhydrate verzichten? Nein. Haferflocken, Kartoffeln, Vollkornbrot und Hülsenfrüchte können gut in eine ausgewogene Ernährung passen. Entscheidend sind die gesamte Energiezufuhr und eine ausreichende Nährstoffversorgung. Wie schnell sollte ich abnehmen? Es gibt kein pauschales Wochenziel für alle Menschen ab 60. Ein behutsames, individuell abgestimmtes Vorgehen ist sinnvoller als eine schnelle Gewichtsabnahme, die Muskelverlust oder Mangelernährung begünstigt. Brauche ich Proteinshakes? Nicht zwingend. Viele Menschen können ihren Eiweißbedarf über Lebensmittel decken. Wenn dir das schwerfällt, kann ein ergänzendes Produkt praktisch sein. Bei Erkrankungen oder geringem Appetit ist eine individuelle Beratung sinnvoll.