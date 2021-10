Herbst-Make-up Das sind die 5 schönsten Schmink-Trends im Herbst

Ganz viel Rouge und XXL-Eyeliner – und dabei trotzdem viel natürlicher als bisher: Die Make-up-Trends im Herbst und Winter 2021 zeigen sich angenehm entspannt und lassen viel Raum für die eigene Kreativität. Neugierig?

Make-up-Artist Fabian Kirdof von NARS sowie Georgie Greville (Co-Founder and Creative Director) und Sara Wren (Studio Artist) von MILK verraten dir hier, was Trend ist und wie du die angesagtesten Make-up-Looks ganz leicht nachschminkst.

Was sind die Make-up-Trends im Herbst 2021?

Wenn es eine Regel in der Mode- und Beauty-Welt gibt, dann diese: Auf jeden Trend folgt ein Gegentrend. "Die Leute sind übersättigt von tonnenweise Make-up und unendlich vielen Filtern bei Instagram", meint Georgie Greville. "Stattdessen sehnen sie sich nach mehr Authentizität – und besonderen, ganz individuellen Looks. Nicht jede Frau muss wie eine Kardashian aussehen!"

1. Lippenstift wird jetzt getupft

"Was diesen Herbst und Winter nicht fehlen darf sind rote Lippen. Egal, ob matt oder glossy. Von Erdbeerrot bis hin zu dunklen Pflaumentönen gibt es keine Grenzen", so Fabian Kirdorf.

"Die Farbe aber bitte nicht zu perfekt mit 100 Pinseln und Liplinder auftragen. Gerade ist es viel angesagter, Lippenstifte nur soft aufzutupfen." Sieht so aus, als wären deine Lippen vom Knutschen gut durchblutet. Hach…

Dean Drobot / Shutterstock.com Rote Lippen lassen dich im Nu frischer aussehen. Auch, wenn du gerade ziemlich blass um die Nase bist

So schminkst du den Trend: Mit dem Zeigefinger über den Lippenstift fahren, die Farbe auf die Lippenmitte tupfen und von dort nach außen verblenden. Tipp: Wenn du die Farbe einklopfst, statt sie zu verstreichen, kannst du noch besser kontrollieren, wie intensiv sie später ausfällt. Zu blass? Nachlegen kannst du immer noch! Unser Lieblingslippenstift für den Trend-Look ist der Rouge Coco Bloom Lippenstift in "Alive" von Chanel, um 39 €. Klar, der ist teuer, aber wirklich sehr gut pigmentiert und damit auch ergiebig. Als günstige Alternative empfehlen wir den Moisture Lipstick in "Hazel Red" von Sante, um 9 €.

2. Augenbrauen werden diesen Herbst natürlicher

"Volle Augenbrauen bleiben auch im Herbst und Winter 2021/2022 Trend. Doch statt die Bögen dick nachzumalen, werden jetzt nur kleine Lücken mit einem feinen Brauenstift aufgefüllt", weiß Fabian Kirdorf.

Wichtig: Brauenprodukte immer ca. 1-2 Töne heller wählen als die natürliche Augenbrauenfarbe. Keine Angst, das fällt nicht auf! Viel eher sieht eine zu dunkle Nuance künstlich aus – vor allem wenn die Brauenkontur ganz exakt nachgezogen ist. Übrigens: Diese Produkte sorgen wirklich für schöne volle Brauen.

puhhha / Shutterstock.com Augenbrauen geben dem Gesicht einen Rahmen und sollten deswegen nicht vernachlässigt werden

So schminkst du den Trend: Viele kleine Striche zwischen den Härchen ziehen und die Farbe anschließend mit einer Spiralbürste (ist meist auf der Rückseite des Stifts befestigt) in die Härchen einkämmen. Am besten senkrecht nach oben, sodass die Brauen leicht auffächern. Das bringt optisch mehr Fülle, ohne dass die Brauen nach breiten Balken aussehen. Make-up-Artists weltweit schwören auf den Augenbrauenstift Brow Wiz von Anastasia Beverly Hills, um 29 €. Geheimtipp aus dem günstigeren Preissegment: Augenbrauenstift Graphic Brows von Zoeva, um 12 €.

3. XXL-Eyeliner ist der Augen-Make-up-Trend

Diesen Herbst sind XXL-Lidstriche ganz hoch im Kurs. Wer super-trendy sein möchte, setzt auf eine Verlängerung des Strichs in der Lidfalte. Sara Wren weiß: "Richtig cool finde ich es, wenn man so ein krasses Augen-Make-up einfach zu ungeschminkter Haut trägt. In New York fällt es mir aktuell immer häufiger auf, dass Frauen den Fokus auf einen Teil ihres Make-ups – eben zum Beispiel die Augen – legen und dort richtig Gas geben. Der Rest bleibt unberührt oder sieht zumindest so aus." Außerdem: Hier findest du die 4 besten Beauty-Hacks bei TikTok

New Africa / Shutterstock.com Eyeliner lässt deine Wimpern dichter wirken und kann sogar zum echten Hingucker werden

So schminkst du den Trend: Für den Look vom Foto nimmst du dir deinen liebsten Eyeliner zur Hand und ziehst dein Lid straff, sodass du ohne Probleme vom Augeninnenwinkel bis zum äußersten Punkt deines Wimpernkranzes und ein Stückchen darüber hinaus malen kannst. So entsteht der aufregende Cat-Eye-Effekt. Sara Wren empfiehlt für den Trend-Look den KUSH Liner von MILK.

4. Beim Rouge eine Schippe drauflegen

Beim Rouge kannst du im Herbst und Winter 2021 ruhig dick auftragen. "Statement Blush nennt sich der Trend, bei dem das Wangenrot ganz bewusst ein bisschen übertrieben aufgetragen wird", so Georgie Greville.

Dean Drobot / Shutterstock.com Rouge verleiht dir einen frischen Teint

So schminkst du den Trend: Blush mit einem größeren aber dennoch kompakten Pinsel in C-Form auf Schläfe und Wangenknochen auftragen, dabei darauf achten, dass die Konzentration der Farbe an der Schläfe liegt und nach oben und unten ausblenden. (Lies hier, welche Auftragetechniken für Rouge es sonst noch gibt.) In der Beauty-Redaktion schwören wir auf den Powder Blush Matte von MAC, um 27 €. Als günstige Alternative empfehlen wir dir das Blush Box Rouge von Catrice, um 3,50 €.

5. Contouring bleibt im Trend

Apropos Kardashian: Contouring war ist und bleibt einer der größten Make-up Trends. Lange ging es dabei allerdings darum, die Gesichtspartien vermeintlich makellos und perfekt aussehen zu lassen.

"Totaler Quatsch! Du solltest dir kein Contouring schminken, weil du dein Gesicht dick findest oder deine Nase zu groß", findet Make-up-Artist Sara Wren. "Contouring-Fan bin ich trotzdem. Wer kein Blush mag, kann so nämlich trotzdem die Wangen betonen oder Vorzüge hervorheben.“ Hier zeigen wir dir, wie du mit einer Gua Sha Massage tolle Ergebnisse erzielen kannst.

Roman Samborskyi / Shutterstock.com Bronzer lässt dich auch im Herbst und Winter nicht fahl aussehen

So schminkst du den Trend: Damit das Contouring am Ende nicht nach Kriegsbemalung aussieht, rät Wren: "Statt 100 hellen und dunklen Farben lieber nur einen matten (!) Bronzer benutzen." Damit die Partien schattieren, die später optisch zurücktreten sollen. Was hell bleibt, tritt in den Fokus. Wir empfehlen für ein natürliches Contouring das Matte Bronzing Powder von NARS.

Du kannst dich bei so vielen hübschen Schmink-Ideen gar nicht entscheiden? Dann kombiniere doch einfach alle! Das Tolle: Weil der Großteil der Make-up-Trends so dezent ist, geht das wunderbar – ohne überschminkt zu wirken.