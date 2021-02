TikTok-Trends Tricks für Haare und Make-up: Die 4 besten Beauty-Hacks bei TikTok

TikTok boomt, spätestens seit dem ersten Lockdown. Seit wir alle so viel Zeit zu Hause verbringen, steigt auch die Nutzungsrate für die Video-App aus China. Kennt irgendwer noch Snapchat?

Und von wegen, das sei nur Zeitverschwendung: Wir haben durch die App schon einige Beauty-Tricks kennengelernt, auf die wir sonst nicht gekommen wären. Die 4 besten möchten wir mit dir teilen.

Was für Beauty-Tricks gibt es auf TikTok?

Es geht dort weniger um Produkthinweise als darum, mit cleveren Ideen Effekte zu erzielen, auf die du normalerweise nicht kommst. Was jemand aus Zufall oder durch Herumprobieren entdeckt hat, wird so zum Trend, erst als Video, dann auf der Straße. Hier sind unsere 4 Lieblings-Hacks:

1. Sommersprossen einfach aufmalen

Anstatt sehnsüchtig auf die Sonne zu warten, kannst du dir die niedlichen Pünktchen ganz einfach aufmalen. Wie das natürlich und nicht aufgemalt wirkt, siehst du im Video. Darunter gibt's die Anleitung nochmal zum Nachlesen.

Was du brauchst:

Zum Aufmalen kannst du deine Augenbrauen-Produkte zweckentfremden. Benutze entweder einen Augenbrauenstift (z.B. Precisely My Brow Pencil von Benefit Cosmetics) oder ein Augenbrauengel (z.B. Tattoo Brow Augenbrauengel von Maybelline). Letzteres solltest du mit einem dünnen Eyeliner-Pinsel auftupfen. So gelingen dir besonders feine Pünktchen.

Anleitung:

Creme deine Haut ein und trage, wenn du es sonst auch machst, deine Foundation auf

Jetzt mit dem Augenbrauenstift oder den in Augenbrauen-Gel getränkten Eyeliner-Pinsel kleine Tupfer im Gesicht verteilen

Dabei unterschiedlich stark aufdrücken, so werden die Punkte alle anders groß und die Sommersprossen wirken wie echt

Wichtig: Konzentriere dich beim Auftupfen aus die Gesichtsmitte und setze nach außen hin immer weniger Punkte

Konzentriere dich beim Auftupfen aus die Gesichtsmitte und setze nach außen hin immer weniger Punkte Nicht erschrecken, das Ergebnis sieht direkt nach dem Auftragen erstmal sehr intensiv aus

Deshalb jetzt die Farbe mit deinen Fingern eintupfen oder mit einem bauschigen Pinsel einen Hauch Puder über das Gesicht gehen.

2. Locken ohne Hitze

Schöne Wellen, ohne die Haare mit dem Lockenstab oder einem Styling-Eisen zu strapazieren? Das geht, und zwar wie folgt.

Was du brauchst:

Zunächst einmal den Gürtel deines Bademantels (kein Witz). Außerdem empfiehlt es sich, vorm Styling etwas haltgebenden Schaumfestiger (z.B. Awapuhi Wild Ginger Hydrocream Whip von Paul Mitchell) im Haar zu verteilen. Die fertige Lockenmähne fixierst du am besten mit einem Haarspray (z.B. Haarspray Full Hair 5 von Syoss). Falls du noch nicht mit einer Traummähne gesegnet bist, gibt's hier Tipps, wie deine Haare schneller wachsen.

Anleitung:

Nach dem Waschen eine kleine Menge Schaumfestiger erst in die Hände und anschließend in die Haare geben.

Das Styling-Produkt mit gespreizten Fingern gleichmäßig von den Ansätzen bis in die Spitzen verteilen

Jetzt den Gürtel auf den Kopf legen. Die Mitte soll auf dem Scheitel aufliegen, die Enden sollen über den Ohren baumeln

Nun die erste Strähne am Scheitel abteilen und von oben beginnend über den Gürtel drehen (schau dir nochmal das Video an). So drehen sich deine Locken nach außen und nicht nach innen. Das sieht schöner aus

Mit der gleichen Methode alle Haare um den Gürtel drehen

Beide Zöpfe mit je einem Haargummi fixieren

Schlaf eine Nacht drüber: Wenn du die Haare morgens öffnest, wirst du mit einer Wahnsinns-Mähne belohnt

Die Wellen vorsichtig ausbürsten (keine Angst, sie gehen nicht kaputt) und mit Haarspray fixieren

3. Lidschatten in Lippenstift verwandeln

Achtung, du wirst dich gleich ärgern, warum die diesen Trick nicht schon vor ein paar Lippenstiften-Käufen kanntest. Oder wusstest du etwa schon, dass du jeden, wirklich jeden (!) Lidschatten mit einem ganz normalen Lipbalm in einen Lippenstift verwandeln kannst? Übrigens: So findest du den Lippenstift-Ton, der dir am besten steht.

Was du brauchst:

Lidschatten oder eine Lidschattenpalette. Am besten mit rötlichen Nuancen. Außer, du hast Bock auf blaue Lippen. Dann: Go for it! Wir empfehlen die Sweet Peach Eye Shadow Collection Lidschattenpalette von Too Faced. Alle Töne darin machen sich auch top auf den Lippen. Außerdem brauchst du einen Lippenpflegestift wie den Ultra Conditioning Lip Balm von Burt's Bees.

Anleitung:

Für deinen neuen Lieblingslippenstift mit etwas Druck über eine oder mehrere (jup, du kannst auch mixen) Nuancen der Palette streichen

Die Farbe auf dem Handrücken abwischen. So, wie Youtuber dir zeigen, wie toll ihr neuer Lidschatten aussieht

Mit dem Pflegestift über die Pigmente auf deinem Handrücken fahren

Den Lipbalm wie gewohnt auftragen und taaaaaadaaaa: perfekt geschminkte Lippen

4. Augenbrauen mit Seife stylen

Moment, hast du dich etwas gerade bei der Überschrift verlesen? Nein, hast du nicht. Statt dir das zehnte Augenbrauen-Gel zuzulegen, kannst du deine Brauen nämlich auch einfach mit einem Stück Seife stylen. Geht deine Vorstellungskraft gerade mit dir durch? Dann guck erstmal das Video. Weitere Tipps für schöne Augenbrauen geben wir dir hier.

Was du brauchst: Für diesen Trend brauchst du ein Wimpernbürstchen (z.B. 25 Wimpernbürstchen von Haobase) und ein farbloses Stück Seife (z.B. Seife von Pears). Optional kannst du noch ein Setting-Spray (z.B. Fix + Gesichtsspray von MAC) verwenden.

Anleitung:

Die Seife mit ein paar Spritzern Wasser anfeuchten oder mit einem Setting-Spray ansprühen

Jetzt mit dem Spiralbürsten über die Steife streifen, um etwas "Produkt" aufzunehmen

Den Überschuss mit einem Taschentuch abwischen

Danach kämmst du deine Brauen mit dem Bürstchen von unten nach oben, damit die Härchen sich schön bauschig aufrichten.

Wenn dir der Look etwas zu voluminös ist, kannst du anschließend mit dem Stiel-Ende der Bürste über die obere Kante deiner Augenbraue fahren und die Härchen wieder leicht absenken.

Optional: Die Brauen mit Puder oder einem Stift auffüllen, fertig!

Auf TikTok gibt es Beauty-Hacks ohne Ende. Jeden Tag kommen neue Tricks dazu, die sogar unsere Beauty-Redakteure überraschen. Hast du die Tipps aus unserem Artikel schon einmal probiert? Wenn nicht, wird es höchste Zeit!