In diesem Artikel: Ohne geht's nicht: Deine Contouring-Werkzeuge

Zu Beginn: Die Grundierung

Jetzt gilt's: Das Face-Contouring

Wichtig am Schluss: Die Highlights

Kein Wunder, dass Face-Contouring ein Top-Make-Up-Trend ist. Mit wenigen Handgriffen kannst du mit dieser Schminktechnik dein Gesicht eine ganze Spur schmaler wirken lassen. Das Konzept wird sogar in Studien empfohlen.

"Mit Face-Contouring kann man seine Problemzonen verstecken und die schönen Gesichtszüge noch mehr zur Geltung bringen", bestätigt Beauty-Expertin Wendy-Verdin Kohlmeier, Visagistin und Inhaberin der Beautery in Hamburg. Mit diesen Anleitungen und Beauty-Tipps gelingt das auch dir!

Ohne geht's nicht: Deine Contouring-Werkzeuge Contouring-Produkte gibt es als Puder, Creme, Fluid oder Stick. Unsere Beauty-Expterin empfiehlt: "Puderprodukte sind für Anfängerinnen zunächst leichter zu handhaben als cremige Produkte."

Sinnvoll ist es für dich als Anfängerin auch, dir eine Palette mit aufeinander abgestimmten Contouring-Farbtönen zuzulegen, wie diese Palette von NYX. Denn wie du gleich sehen wirst: Die Übergänge sollten fließend sein, damit runde Wangen unauffällig verschwinden. "Wer Contouring-Puder benutzt, sollte zudem mindestens zwei Pinsel besitzen: Einen zum Konturieren und einen Zweiten, um Highlights zu setzen.", so Kohlmeier. Oder du kaufst dir direkt ein Contouring-Pinsel-Set, damit bist du immer auf der sicheren Seite.

Zu Beginn: Die Grundierung Jeder Make-Up-Look beginnt mit einer Grundierung. Damit erreicht man zunächst, dass die Haut ebenmäßiger aussieht und Rötungen, dunkle Male oder Unreinheiten überdeckt werden. Trage also deine übliche Make-Up-Foundation wie gewohnt auf. Bist du damit fertig, sieht das Gesicht flächig und einheitlich aus, wie eine grundierte Leinwand. Zeit, dass das Face-Contouring ins Spiel kommt.

Jetzt gilt's: Das Face-Contouring Contouring bedeutet, das Gesicht mit helleren und dunkleren Farb-Nuancen zu modellieren und so optisch mehrere Dimensionen zu schaffen. Dadurch kannst du bestimmte Stellen im Gesicht sowohl hervorheben als auch kaschieren. Werden Höhen und Tiefen an den richtigen Punkten im Gesicht gesetzt, kann es schmaler aussehen.

"Alles, was hell ist, tritt hervor und alles, was dunkel ist, zurück", erklärt Kohlmeier. Um optisch dünner zu erscheinen, kommt es also darauf an, die dunklen Nuancen an den richtigen Stellen einzusetzen und unauffällig zu verblenden.

shutterstock.com/puhhha Beim Face-Contouring geht es darum, die richtigen Stellen zu schattieren und zu betonen

Dunklere Konturen werden an Schläfen, Haaransatz, Wangenknochen (vor dem Ohr beginnend Richtung Mund) und am unteren Rand des Gesichts gesetzt. Beim Konturieren solltest du darauf achten, dass der Braun- oder Bronzeton, den du dafür benutzt, nicht zu dunkel ist, sonst wirkt der Look am Ende unnatürlich. Arbeite mit einer Farbe, der nur ein bis zwei Nuancen dunkler ist als dein Teint.

Eine gut definierte Wangenpartie ist das A und O, um das Gesicht schmaler erscheinen zu lassen. Um herauszufinden, wo genau du den Pinsel mit dem gewählten Farbton ansetzen solltest, ertastest du dein Jochbein mit den Fingern und setzt unterhalb davon die Kontur an. Das Gesicht wirkt sofort definierter und schmaler.

Nochmals verstärken kannst du den Effekt, indem du mit dem Pinsel ebenfalls entlang des Haaransatzes, den Schläfen und des unteren Gesichtsrandes streichst. Runde Gesichter, die man so "eckiger" schminkt, wirken schlanker, so die Visagistin. Auch eine konturierte Nase wirkt schmaler. Dafür musst du deinen gewählten Contouring-Farbton seitlich längs der Nasenflügel auftragen und schon zauberst du eine schmalere Nase.

Wichtig am Schluss: Die Highlights Im nächsten Schritt werden Highlights gesetzt. Beauty-Expertin Kohlmeier klärt auf: "Um frischer zu wirken und Vorzüge hervorzuheben, helfen helle Farben enorm." Zu den Partien im Gesicht, die du highlighten solltest, gehören die Stellen oberhalb der Wangenknochen, der Nasenrücken, die mittlere Stirn, die obere Lippenkontur und die Stellen direkt unter den Augenbrauen.

Tipp: Achte darauf, die Übergänge weich zu schattieren bzw. zu verblenden. Nur so entsteht ein natürlicher Look. "Beim Contouring muss ineinander ausgeblendet werden, sodass keine harten Kanten entstehen", erklärt Kohlmeier. Das heißt: Sollten beim Konturieren harte Linien oder zu offensichtliche Übergänge entstanden sein, schnappe dir einfach ein Produkt in deiner Hautfarbe und überpinsele damit sanft die Übergänge.

Indem du beim Contouring die hellen und dunklen Nuancen an den richtigen Stellen einsetzt, kannst du dein Gesicht perfekt in Szene setzen und es etwas schmaler wirken lassen. Achte allerdings darauf, dass der Braun- oder Bronzeton nicht zu dunkel ist, und dass du alles gut verblendest, sonst wirkt der Look am Ende unnatürlich.

