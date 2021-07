Braun werden Bräune erhalten: So hält deine Sonnenbräune länger

Braune Haut sieht einfach toll aus, keine Frage. Aber, dafür stundenlang in der prallen Sonne zu brutzeln, das solltest du nicht riskieren. Dass dadurch Hautkrebs entstehen kann und die Hautalterung massiv beschleunigt wird, sollte dir ja mittlerweile bekannt sein.

Aber wusstest du, dass diese extreme Brutzel-Bräune auch schneller verblasst? Wie du schonend bräunst, damit die Haut gesund bleibt und der Teint lange, lange hält, verraten wir dir hier. Hier kommen die wichtigsten Regeln fürs Sonnenbaden:

Hält die Bräune länger, je mehr ich in der Sonne bin?

Nein, im Gegenteil. Kurz ein kleiner Ausflug in die Dermatologie: Die Haut bräunt, um sich vor aggressiven UV-Strahlen zu schützen. Dann legen sich dunkle Pigmente wie ein Schirm schützend über die Zellen. Wenn du aber zu lange oder ungeschützt in der Sonne liegst, entstehen Entzündungen.

Das Tückische daran: Du bemerkst sie nicht sofort, die Verbrennung taucht erst 4 bis 8 Stunden später auf. Auch wenn deine Haut das einzige Organ ist, das sich selbst reparieren kann, kann sich durch Sonnenbrände die DNA der Hautzellen verändern. Sie können mutieren und Tumore bilden.

Also ab in den Schatten! Dort wirst du genauso braun wie in der prallen Sonne, es dauert nur etwas länger. Weil die Haut viel weniger Stress hat, gehen die dunklen Pigmente später aber nicht so schnell verloren.

Welche Sonnencreme sorgt für langanhaltende Bräune?

Es klingt vielleicht widersprüchlich, aber Sonnenschutzprodukte mit hohem LSF garantieren eine intensivere Bräune, die länger hält. Der Grund ist der gleiche wie beim Sonnenbad im Schatten: Weniger Stress = längere Bräune. Also lieber Faktor 30 als Faktor 3 benutzen.

Noch ein Tipp: Die Inhaltsstoffe bestimmter Sonnencremes können die Produktion des für die Farbe der Haut verantwortlichen Pigments Melanin anregen und so zu einer schnellen und länger anhaltenden Bräunung verhelfen. Wir empfehlen dazu Nivea Schutz & Bräune Spray oder – wenn du lieber cremst, statt sprühst – die Creme Piz Buin Tan & Protect. Fürs Gesicht solltest du ein anderes Produkt nehmen als für den Körper. Die besten Sonnencremes fürs Gesicht findest du hier.

Welchen Einfluss hat die Ernährung auf meine Bräune?

Auch der beste Lichtschutzfilter kann nicht verhindern, dass UV-Strahlen in die Haut eindringen. Und sich dort dann freie Radikale bilden, die deine Zellen schädigen. Antioxidantien legen die freien Radikale lahm. Unterstütze deine Haut also durch antioxidansreiche Ernährung, mit viel Gemüse und Obst.

Regelmäßige Abstecher in die Gemüseabteilung können sogar dabei helfen, die Haut besser auf die UV-Strahlen vorzubereiten. Das in besonders roten, orangefarbenen und grünen Gemüse- und Obstsorten wie Tomaten, Spinat, Paprika oder auch der beliebten Wassermelone enthaltene Lycopin verlängert nämlich die Eigenschutzzeit deiner Haut.

Auch toll: Nahrungsergänzungsmittel, die hochdosierte Carotinoide und Antioxidantien enthalten (zum Beispiel Beta-Carotin Plus von Abtei). Die enthaltenen Wirkstoffe sollen die Haut nicht nur weniger anfällig für schädliche UV-Strahlen machen, sondern auch dazu führen, dass die Bräune länger hält.

Roberto Nickson / Unsplash.com Carotinoide aus der Nahrung intensivieren die Bräune

Hilft After-Sun-Pflege die Sommerbräune zu verlängern?

Ja. Auch wenn du im Schatten bleibst und dich gut eincremst, strapaziert ein Tag am Strand oder am Pool deine Haut. After-Sun-Produkte helfen dann, die irritierte Haut zu beruhigen. Cremes mit Aloe-Vera-Extrakten spenden besonders viel Feuchtigkeit und wirken entzündungshemmend (wichtig auch bei einem Sonnenbrand).

Unser After-Sun-Tipp: Garnier Ambre Solaire After Sun beruhigt und kühlt nach dem Sonnenbad. Wer will, kann den Saft der Aloe-Pflanze auch direkt aus den Blättern auf die Haut tröpfeln. Fündig wirst du in gut sortierten Blumenläden oder Gärtnereien. Hier gibt's erste Hilfe gegen Sonnenbrand.

Worauf muss ich beim Duschen achten, um die Bräune zu bewahren?

Der Hautfarbstoff Melanin, der deine Haut braun färbt, befindet sich nur in der oberen Hautschicht. Wer möglichst lange an der Urlaubsbräune festhalten möchte, sollte deshalb auf Peelings lieber verzichten. Sie sorgen nämlich dafür, dass die Haut die oberen Zellen und damit die Bräune noch schneller abstößt als ohnehin. Aus dem gleichen Grund gilt auch beim Abtrocknen: Lieber nur sanft tupfen, nicht kräftig abrubbeln!

Nützt Anti-Age-Pflege beim Erhalt der Bräune?

Schau dir deine Pflegeprodukte einmal ganz genau an. Sind Fruchtsäuren oder Retinol enthalten, solltest du jetzt besser die Finger davon lassen. Warum? Genau wie mechanische Peelings sollen auch diese Produkte abgestorbene Hautzellen lösen, und neue, frische Haut zum Vorschein bringen. Das ist für deinen Wunsch, die Bräune zu erhalten, allerdings kontraproduktiv. Tipp: Die Wirkstoffe stecken meist in Anti-Age-Pflege und Produkten gegen Unreinheiten.

Kann ich auch ohne Sonne braune Haut bekommen?

In gewissem Maße schon, und das ist toll, denn: Ganz egal, wie behutsam du mit deiner Haut umgehst, ewig kannst du den Urlaubsteint nicht konservieren. Also bräune dich doch einfach mithilfe der Gemüseabteilung deines Supermarktes nach. Kein Scherz! Eine Untersuchung von Wissenschaftlern aus dem englischen Leeds und Fife in Schottland (nicht gerade die sonnigsten Fleckchen dieser Erde) hat gezeigt, dass carotinoidhaltige Lebensmittel in puncto Bräune auf die Haut denselben Effekt haben wie Sonnenstrahlen.

Den Teint durch Lebensmittel bewerten 75 Prozent der Studienteilnehmer sogar als attraktiver als Bräune durch UV-Licht. Es genügen zwei Portionen carotinoidreiche Nahrungsmittel am Tag, zum Beispiel Tomaten, Karotten, Süßkartoffeln oder Spinat. Die volle Ladung bekommst du sekundenschnell mit einem Glas Tomatensaft verfeinert mit etwas Tabasco und Meerrettich. Mmh, lecker!

"Oh, warst du in den Ferien? Du siehst so frisch aus!"-Komplimente erntest du ab sofort auch noch Wochen nach dem Urlaub. Mit unseren Tipps hält deine Bräune extra-lang. Denn wer schonend bräunt, kann sich lange über einen knackigen Sommer-Teint freuen.