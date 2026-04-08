Diese 5 Make-up-Gewohnheiten schaden deiner Haut

Make-up kann ein echtes Upgrade fürs Selbstvertrauen sein – aber nur, wenn deine Haut mitspielt. Denn selbst der beste Glow bringt nichts, wenn sich unter der Foundation Unreinheiten, Irritationen oder verstopfte Poren verstecken.

Die Rettung ist oft leichter als gedacht: Oft sind es nicht die Produkte selbst, sondern kleine Gewohnheiten im Alltag, die deiner Haut schaden. Wir verraten, welche typischen Make-up-Fehler du unbedingt vermeiden solltest – und wie du es besser machst.

Warum deine Make-up-Routine über deine Haut entscheidet Make-up und Skincare sind heute enger miteinander verbunden als je zuvor. Viele Produkte enthalten pflegende Inhaltsstoffe. Gleichzeitig können falsche Routinen deine Hautbarriere belasten. Entscheidend ist nicht nur, was du benutzt, sondern wie du es anwendest.

1. Du schläfst mit Make-up ein Nach einem langen Tag ist Abschminken oft das Letzte, worauf du Lust hast. Aber der Verzicht darauf kann deiner Haut schaden. Make-up, Schmutz und Talg bleiben über Stunden auf der Haut, verstopfen Poren und fördern Unreinheiten. Zusätzlich gelangen Rückstände auf dein Kopfkissen und können deine Haut weiter reizen

Besser: Gesicht zumindest kurz reinigen, und zwar auch an stressigen Tagen.

2. Du verlässt dich nur auf SPF im Make-up Foundation oder BB-Cream mit Lichtschutzfaktor klingen praktisch, reicht aber meist nicht aus. Der Grund: Du trägst in der Regel zu wenig Produkt auf, um den angegebenen Schutz wirklich zu erreichen.

Besser: Erst Sonnenschutz (mind. SPF 30), dann Make-up darüber.

3. Du nutzt nur Make-up-Tücher Make-up-Wipes sind schnell und bequem. Sie reinigen aber oft nur oberflächlich. Rückstände bleiben in den Poren zurück und können die Haut langfristig belasten.

Besser: Double Cleansing – erst entfernen, dann gründlich reinigen.

4. Du testest neue Produkte nicht vorher Viele Make-up-Produkte enthalten aktive Inhaltsstoffe wie Vitamin C oder Niacinamid. Ohne vorherigen Test kann es schnell zu Reizungen oder Unverträglichkeiten kommen.

Besser: Neue Produkte immer an einer kleinen, unauffälligen Hautstelle testen.

5. Du testest Produkte im Laden direkt im Gesicht Tester werden von vielen Menschen benutzt und können Bakterien enthalten. Besonders empfindliche Bereiche wie Augen und Lippen sind dadurch anfällig für Reizungen oder Infektionen.

Besser: Produkte auf dem Handrücken testen oder Einweg-Applikatoren nutzen.

Produktempfehlungen: Diese Beauty-Helfer unterstützen deine Haut Die richtige Routine wird nicht nur durch Gewohnheiten bestimmt – auch die passenden Produkte machen einen großen Unterschied. Besonders bei Sonnenschutz und Reinigung lohnt es sich, auf bewährte Formeln zu setzen, die deine Haut schützen und gleichzeitig pflegen.

Diese Produkte haben sich im Alltag bewährt:

Häufig unterschätzte Fehler Auch kleine Gewohnheiten können deiner Haut langfristig schaden. Dazu gehört zum Beispiel, abgelaufenes Make-up weiterzuverwenden – denn mit der Zeit verlieren Konservierungsstoffe ihre Wirkung, wodurch sich Bakterien vermehren können. Das kann zu Unreinheiten, Irritationen oder sogar Infektionen führen.

Auch ungewaschene Make-up-Pinsel und Tools sind ein häufiger Auslöser für Hautprobleme, da sich dort Schmutz, Öl und Bakterien ansammeln. Wer regelmäßig Make-up trägt, sollte seine Tools deshalb mindestens einmal pro Woche reinigen, um die Haut gesund und klar zu halten.

FAQ: Häufige Fragen zu Make-up und Haut Ist Make-up schlecht für die Haut? Nein, entscheidend ist, wie du es verwendest und entfernst. Wie oft sollte ich mein Gesicht reinigen? Mindestens abends gründlich. Bei Bedarf zusätzlich morgens. Sind Make-up-Tücher komplett ungeeignet? Nein, aber sie sollten nur der erste Schritt sein. Wie lange ist Make-up haltbar? Meist 6–12 Monate nach dem Öffnen – siehe Verpackung. Kann Make-up Pickel verursachen? Ja, vor allem bei falscher Reinigung oder ungeeigneten Produkten.