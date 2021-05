Erdbeerbeine So wirst du dunkle Punkte nach der Bein-Rasur los

Kennst du das? Du hast dich gerade rasiert, streichst prüfend über deine Beine und denkst dir: "Glatter geht's nicht!" Perfekt – naja, irgendwie doch nicht. Denn obwohl sich die Haut so glatt anfühlt, sieht sie gar nicht so aus. Dort wo vorher fühlbare Stoppeln waren, sind jetzt immer noch kleine dunkle Pünktchen zu sehen. Was ist da los? Übrigens: So wirst du rauhe Haut an Armen und Oberschenkeln los

In den USA hat man längst einen Namen für dieses nervige Beauty-Problemchen gefunden: "Strawberry Legs" – auf Deutsch Erdbeerbeine. Warum das so heißt? Die vielen dunklen Punkte erinnern an die Samen in der Erdbeerschale. Passt, oder? Aber während uns die Pünktchen auf den Früchtchen so gar nicht stören, sind sie auf den Beinen echt nervig. Deshalb verraten wir dir hier, warum sie ausgerechnet bei dir entstehen und wie du sie wieder loswirst.

Taro_since2017 / Shutterstock.com Viele dunkle Punkte nach dem Rasieren erinnern an die Samen in der Erdbeerschale.

Was sind das für dunkle Pünktchen an den Beinen?

Wenn sich ein Mann rasiert bleibt danach oft trotzdem noch ein Bartschatten stehen. Erdbeerbeine sind auch so ein Rasurschatten. "Beim Rasieren werden die Haare nämlich nur oberflächlich entfernt. Heißt: Unter der Haut bleibt immer ein kleiner Rest stehen, der je nach Haarfarbe und -dicke, durchschimmern kann. Wer nicht rasiert, hat auch keine Erdbeerbeine, dann sieht man schließlich die Haare", erklärt der Münchner Dermatologe Dr. Timm Golücke.

Das ist übrigens auch der Grund, warum sich der Effekt bei manchen Frauen nur auf den Unterschenkeln zeigt: Weil sie nur dort rasieren. Die Haare oberhalb der Knie sind oft feiner und müssen gar nicht unbedingt entfernt werden. Hier haben wir die besten Bein-Übungen für Frauen für dich.

Warum habe ich nach dem Rasieren Erdbeerbeine und andere nicht?

Das liegt nicht daran, dass du dich falsch rasierst, sondern an der individuellen Haarfarbe und -dicke. "Je dicker und dunkler die Haare sind, desto eher fällt der Haar-Rest unter der Haut auf. "Wenn jemand nur wenige, blonde Haare hat, sieht man die Stoppeln nach dem Rasieren nicht durch."

Was kann ich tun, um den Erdbeerbein-Effekt zu vermeiden? 5 Tipps

Erdbeerbeine entstehen – wie gesagt – nur durchs Rasieren, weil kleine Mini-Stoppeln unter der Haut stehen bleiben. Diese 5 Tipps können helfen, sie loszuwerden oder zumindest weniger sichtbar zu machen:

Rezept-Idee für ein selbstgemachtes Bein-Peeling

Peeling-Produkte (z.B. Mandel- Körperpeeling von L'Occitane) gibt es zuhauf in der Drogerie. Du musst sie aber nicht extra kaufen, sondern kannst sie aus Küchenzutaten, die du bestimmt ohnehin im Haus hast, auch easy selbermachen. Für ein tolles Körperpeeling brauchst du zum Beispiel nur 2 Zutaten: 1 EL Zucker und 1 EL Kokosöl

Pixel-Shot / Shutterstock.com Die regelmäßige Anwendung von Peelings hilft gegen Erdbeerbeine.

So geht's:

Kokosöl (z.B. Bio Kokosöl CocoNativo) aus dem Kühlschrank holen und ca. 15 Minuten warten, bis es weich ist. Alternativ kurz auf die Heizung stellen. Das Öl mit dem Zucker verrühren, bis eine zähe Paste entsteht. Wie gewohnt mit Duschgel waschen. Das Peeling mit den Fingern entnehmen. In kreisenden Bewegungen auf der feuchten Haut verteilen. Mit lauwarmem Wasser abspülen. Weil ein leichter Ölfilm auf der Haut bleibt, kannst du dir das Eincremen danach ausnahmsweise sparen.

Wichtig: Nie direkt vor oder nach der Rasur peelen – das belastet die Haut zu stark: Besser einen Tag pausieren. Also am Vormittag das Peeling machen und am Folgetag Rasieren oder andersrum.

Nach der Rasur sind deine Beine übersät von kleinen dunklen Punkten? Dann weißt du jetzt, was dagegen hilft: Die Haare lieber waxen oder epilieren und regelmäßig peelen, schon gehören Erdbeerbeine der Vergangenheit an.