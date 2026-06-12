Wenn Stress deine Haut verändert: So passt du deine Pflege richtig an

Dass sich Stress auf die Hautbarriere auswirkt, ist bekannt, wie unter anderem diese Studie zeigt. Das Ergebnis ist eindeutig: Unter hohem psychischem Stress verlangsamt sich die Regeneration der Hautschutzbarriere messbar.

Die Haut braucht – im Vergleich zu entspannten Lebensphasen – nach einer stressbedingten Störung deutlich länger, um sich zu erholen. Hier zeigen wir dir, wie du ihr dabei hilfst.

Deine Haut braucht bei Stress länger, um sich zu erholen Das heißt für deinen Alltag: Deine Haut wird unter Stress empfindlicher. Sie reagiert stärker auf äußere Reize und verträgt oft auch weniger von dem, was ihr in stressfreien Zeiten gut bekommt.

Viele sehen in gestresster Haut, die juckt, sich rötet, schuppt, spannt und Unreinheiten produziert, die Aufforderung, ihre Pflegeroutine zu intensivieren: mit stärkeren und/oder sogar neuen Pflegeprodukten. Doch Peelings sowie Retinol oder Säuren, die an sich gute Wirkstoffe zur Hautpflege sind, können die geschwächte Barriere in hautstressenden Zeiten noch zusätzlich reizen. Und das ist schlecht, denn die Hautbarriere ist ein wichtiger Teil deiner körpereigenen Abwehr (Immunsystem).

Mit welchen Pflegemaßnahmen du in stressigen Phasen besser pausierst chemische Peelings und mechanische Exfoliation

Retinoide und hochdosierte Vitamin-C-Präparate

säurehaltige Produkte (AHA, BHA)

Microneedling und andere Behandlungen, die die Haut gezielt stressen

neue Wirkstoffe oder Produkte, die deine Haut noch nicht kennt Wichtig: Das ist keine dauerhafte Absage an diese Pflegeprodukte und -maßnahmen. Es ist vielmehr der Rat zu klugem Pausieren. Wenn der Stress nachlässt, kannst du diese Produkte wieder schrittweise einführen.

Das hilft deiner Haut jetzt wirklich: Wenn deine Haut gereizt, trocken oder empfindlich reagiert, braucht sie vor allem eine Routine, die sie beruhigt, schützt und wieder ins Gleichgewicht bringt. Entscheidend sind Produkte, die sanft zur Hautbarriere sind und sie nicht zusätzlich stressen.

Am besten setzt du jetzt auf eine reduzierte Pflege mit drei Schritten:

1. Sanft reinigenStarte mit einer milden Reinigung, die Schmutz und Make-up entfernt, ohne die Haut auszutrocknen oder ein Spannungsgefühl zu hinterlassen. Eine passende Option ist die Avène Tolérance Reinigungslotion, die speziell für empfindliche und allergische Haut angeboten wird.

2. Gezielt beruhigenNach der Reinigung kann ein beruhigender Zwischenschritt helfen, die Haut angenehm zu erfrischen und Spannungsgefühle zu mildern. Hier eignet sich zum Beispiel das Avène Thermalwasserspray als besonders sanfte Ergänzung, bevor anschließend die Pflege aufgetragen wird.

3. Hautbarriere stärkenZum Abschluss braucht die Haut eine reichhaltige Pflege, die sie schützt und bei der Regeneration unterstützt. Dafür eignet sich die Avène Cicalfate+ Repair-Creme, die auf der Produktseite als Pflege für irritierte und geschädigte Haut beschrieben wird.

Wichtig: Bleib für einige Wochen bei denselben Produkten und verzichte in dieser Zeit möglichst auf Peelings, Retinol, starke Säuren oder häufige Produktwechsel. So gibst du deiner Haut die beste Chance, sich sichtbar zu beruhigen.

Das Ziel deiner Hautpflege ist nicht, die Hautgesundheit zu pushen. Das Ziel ist, die Haut zu stabilisieren, bis du wieder Kapazität hast – und deine Haut auch.

FAQ: Die häufigsten Fragen zur Pflege gestresster Haut Warum reagiert meine Haut unter Stress anders? Psychischer Stress beeinflusst über Hormonsignale (vor allem Cortisol) direkt die Funktion der Hautschutzbarriere. Diese regeneriert sich langsamer und lässt Reizstoffe leichter eindringen – die Haut wird empfindlicher und reagiert stärker auf Wirkstoffe, die sie sonst gut verträgt. Kann ich Retinol und Säuren einfach wieder einführen, wenn es mir und meiner Haut besser geht? Ja, aber gehe behutsam vor. Starte mit geringer Konzentration und Frequenz (zum Beispiel ein- bis zweimal pro Woche), und beobachte, wie deine Haut reagiert. So gibst du ihr die Zeit, sich wieder an die stärkeren Pflegeprodukte zu gewöhnen. Was ist das Wichtigste bei einer Anti-Stress-Routine? Kontinuität: dieselben, milden Produkte, jeden Tag, ohne große Experimente. Das gibt deiner gestressten Haut Stabilität, wenn sie sie am meisten braucht.