Sommerfrisuren 6 schnelle Haar-Stylings für einen kühlen Kopf

Machen lange Haare dich bei dieser Hitze auch so wahnsinnig? Wenn die pralle Sonne auf den Scheitel scheint, fühlt es sich schnell so an, als hättest du eine dicke Wollmütze auf. Der Grund: Im Nacken zirkuliert die Luft nicht, und die Wärme staut sich an.

Das Problem kennen vor allem Frauen mit dicken Haaren. Wie du trotzdem einen kühlen Kopf bewahrst? Mit diesen 6 coolen Sommerfrisuren – keine Sorge: alle ohne Abschneiden! Wir schmeißen deine (H)Aircondition an...

Sommerfrisuren: Welche Frisur eignet sich im Sommer?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich im Sommer ein angenehmeres Kopfgefühl zu verschaffen. Ob du dir Zöpfe flechtest oder mit Tüchern experimentierst: Wir zeigen dir die besten Möglichkeiten inklusive Anleitung.

1. Ein stylischer Tuch-Dutt hält Stirn und Nacken frei

Wenn du deine Wallemähne bei 35 Grad im Schatten nicht ertragen kannst, sie ganz schnell aus dem Gesicht und nicht auf dem Rücken haben möchtest, stylst du dir am besten einen Dutt. Mit einem Tuch gewinnt der Knoten an Leichtigkeit und wird zum absoluten Hingucker.

Im Nacken einen lockeren Pferdeschwanz binden und mit einem dünnen Haargummi fixieren. Ein Seidentuch um den Zopf wickeln, zusammenknoten. "Die Längen des Zopfes halbieren und so auf das Haarband legen, dass etwa noch 10 Zentimeter der Spitzen herausragen", erklärt KMS-Markenbotschafter Robert Mrosek. Danach die Enden des Schals verknoten, um den Dutt zu fixieren. "Die Spitzen des Zopfs können ruhig lässig über den Knoten fallen", so Mrosek. Alles mit Haarspray fixieren, fertig.

2. Flechtzöpfe werden mit einem Seidentuch zum Hingucker

Ein Haarband wirkt automatisch sommerlich. Eine weitere Möglichkeit es in die Frisur zu integrieren, ist ein Flechtzopf. Kriegt man alleine nicht hin? Doch – sogar mit links! Der Look sieht nämlich viel komplizierter aus, als er ist.

Zunächst einen Scheitel ziehen. Alle Haare im Nacken zusammenfassen und… …zum tiefen, locker sitzenden Pferdeschwanz binden. Einen Seidenschal um den Zopfansatz wickeln und festknoten. Wichtig: Das Tuch so binden, dass es etwa so lang herunterhängt wie die Haare. Jetzt geht’s ans Flechten: Statt wie sonst 3 Strähnen abzuteilen, den Zopf halbieren. Den dritten Strang ersetzt hier nämlich das Tuch. Haare und Tuch wie gewohnt flechten. Den Flechtzopf mit einem Zopfgummi fixieren. Das Gummi mit dem Tuchende umwickeln und so verstecken.

3. Flechtelemente stylen den Pferdeschwanz auf

Na, welche Frisur kommt dir in den Kopf, wenn die Haare nerven und schnell aus dem Gesicht sollen? Wahrscheinlich ein Pferdeschwanz. Klar, der ist sekundenschnell gebunden – aber nicht besonders aufregend. Denn einfach kann ja jeder. Zum Hingucker wird der Look mit einem Flechtelement am Oberkopf.

Von der Stirn ausgehend einen französischen Zopf bis zum Hinterkopf flechten. Dafür das Haar in drei Stränge teilen und beim Flechten auf jeder Außenseite immer eine weitere Strähne einarbeiten. Am Hinterkopf, auf der Höhe, auf der später der Pferdeschwanz sitzen soll, mit einem Haargummi fixieren. Alle noch offenen Haare vorsichtig zurückkämmen. Einen Pferdeschwanz binden. Erneut mit einem Haargummi fixieren. Von der Unterseite des Zopfes eine zwei Finger breite Strähne lösen. Mehrfach um das Gummi wickeln, um es zu verstecken. Die Spitzen der Strähne von unten erneut durch das Haargummi schieben, um die Wickelsträhne zu fixieren. Nach Geschmack die Haarspitzen mit einem Lockenstab in Schwung bringen.

Beauty-Hack: Damit feine, glatte Haare beim Flechten nicht durch die Finger flutschen, vorab Haarspray aufsprühen oder einen Klecks Stylingcreme in den Haarlängen verteilen.

4. Eine Messy Banane ist die perfekte Sommerfrisur fürs Büro

Das perfekte Haarstyling bei gefühlten 35 Grad im Schatten? Ist doch Banane! Genau, die hält nämlich Stirn und Nacken frei, ist easy gestylt und macht sogar im Büro was her.

Die Haare am Hinterkopf zusammennehmen und mit den Händen festhalten. Zu einem "Zopf" einzwirbeln. Die eingedrehten Haare am Hinterkopf anlegen. Den Zopf in der Mitte umschlagen und das Ende unter den Part, der am Hinterkopf anliegt, schieben – so entsteht die Bananenform. Mit mehreren Haarnadeln feststecken. Einzelne Strähnen fallen heraus? Perfekt. Wenn nicht, kannst du ein paar Härchen mit den Fingern lockern. Dadurch entsteht der coole Messy-Look Alles mit Haarspray fixieren, fertig.

5. Mit Boxer Braids haut dich die Hitze nicht um

Die stylischste Verteidigung gegen tropische Temperaturen sind – ganz klar – Boxer Braids. Die eng an den Kopf geflochtenen Zöpfe stammen ursprünglich echt aus dem Kampfsport. Im Ring sind sie so beliebt, weil sie die Haare selbst bei extrem schnellen Bewegungsabläufen garantiert sicher aus dem Gesicht halten. Das kannst du dir jetzt auch im Alltag zunutze machen.

Zu Beginn einen Mittelscheitel von der Stirn bis in den Nacken ziehen. Tipp für Glatthaarige: Etwas Stylingpaste im Haar verteilen. Wir lieben diese von Maria Nila, die macht die Haare griffiger aber nicht strähnig. So geht das Flechten leichter von der Hand. Eine Haarhälfte provisorisch zum Knoten binden, damit sie nicht im Weg hängt. Mit der anderen Hälfte starten zu flechten. Und zwar von der Schläfe über das Ohr bis zum Hinterkopf. Damit alles schön eng am Kopf sitzt, Haare straff halten und abwechselnd Strähnen von links und rechts aufnehmen. Wichtig dabei: Die Haarsträhnen immer unter die Mittelsträhne legen, nicht wie beim Französischen Zopf von oben. Nur so entsteht der Boxerbraid-Look, bei dem es so wirkt, als würde der Zopf auf dem Kopf liegen. Sobald du im Nacken ankommst, geht es ganz schnell: Bis zu den Spitzen normale Zöpfe flechten. Haargummi drum, fertig! Auf der anderen Seite wiederholen.

6. Ein Sleek-Dutt ist die einfachste Sommerfrisur

Die Hitze bremst dich aus und dir sind die vorangegangen Hairstyles einfach viel zu aufwendig? Kein Ding! Wer die Mähne ganz schnell aus dem Gesicht haben möchte, stylt einfach einen simplen Dutt im Sleek-Look. Damit kannst du übrigens auch prima strähniges Haar kaschieren, das mal wieder gewaschen werden müsste. So einfach geht der elegante Look:

Die Haare gut durchbürsten Mit einem Stielkamm einen Mittelscheitel ziehen Alle Haare am oberen Hinterkopf greifen Einen hohen Pferdeschwanz binden Einen Klecks glanzgebender Stylingcreme in den Händen verreiben Mit den Handflächen über den Oberkopf streichen, um fliegende Haare anzulegen Anschließend mit gespreizten Fingern den Produktrest im Pferdeschwanz verteilen Den Zopf so lange eindrehen bis er sich um sich selbst zwirbelt und zum Dutt binden Sitzt alles? Haargummi drum. Besonders trendy, bei Hitze aber unangenehm: Die kurzen Babyhaare ums Gesicht in die Stirn kämmen und mit etwas Haargel geschwungen an die Stirn kleben.

Sommerfrisuren sind schnell gemacht und verschaffen dir Kühlung an heißen Tagen. Mit coolen Bandana-Looks, angesagten Boxer Braids oder einem einfachen Dutt bekommen Stirn und Nacken wieder Luft. So lässt sich das tolle Wetter genießen.