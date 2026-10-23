Haaransatz kaschieren: Tipps OHNE Färben

Frisch aus dem Salon sieht eine neue Haarfarbe toll aus. Doch schon nach wenigen Wochen zeichnet sich der herausgewachsene Ansatz ab. Besonders nervig: Nachwachsende, graue Härchen oder sehr dunkle Haare, die so gar nicht mehr zu den hellblonden Strähnen passen.

Was also kannst du tun, wenn der unschöne Farb-Balken auf dem Kopf immer breiter wird, du aber nicht schon wieder zum Friseur bzw. zur Friseurin willst, es dir gerade nicht leisten kannst oder du gerade im Urlaub bist?

So kannst du deinen Haaransatz ohne Färben kaschieren Wie kannst du nun deinen Haaransatz ohne Friseur:in verdecken? Lieber nicht selbst färben (das Pannen-Risiko ist zu groß), sondern das Problem lieber mit dem richtigen Styling kaschieren. Hier kommen die 6 besten Anti-Ansatz-Tipps:

Die 6 Anti-Ansatz-Tricks im Überblick

1. Bloß nicht zu akkurat stylen "Grundsätzlich gilt: Je gerader der Scheitel und je glatter die Haare, desto auffälliger der Ansatz", wissen die Profis vom Berliner Salon Bordel. Sie raten deshalb: Haare locker nach hinten oder zu einer Seite werfen – oder einen Zickzack-Scheitel ziehen. Klingt nach Nineties-Revival – sieht, wenn du es nicht zu akkurat machst, aber super lässig und modern aus.

2. Mit Accessoires tricksen "Haar-Accessoires wie trendy Scrunchies oder große Haarspangen sorgen für einen Hingucker im Haar – und lenken vom Ansatz ab." Die Haare solltest du aber auch damit nicht zu streng stylen – also nicht super stramm an den Kopf clippen oder einen aalglatten Pferdeschwanz binden. Das können auch die Helferchen nicht optisch ausgleichen.

Profi-Tipp aus dem Salon Bordel: "Einzelne herausgezogene Strähnen geben nicht nur dem Gesicht einen Rahmen, sondern lenken vom Ansatz ab."

3. Locken lenken ab "Wenn du deine Haare glatt trägst, fällt der Ansatz am meisten auf. Wellen und Locken hingegen lenken vom Ansatz ab", wissen die Profis.

Wenn deine Haare von Natur glatt sind und du sie nicht mit dem heißen Lockenstab malträtieren möchtest, kannst du sie nach dem Waschen, wenn sie nur noch leicht feucht sind, zu 4 gleich großen Mini-Dutts zwirbeln. Mindestens ein Viertelstündchen warten und schwupps! hast du leichte Wellen, die vom Ansatz ablenken.

4. Mehr Volumen lässt den Ansatz weniger auffallen Liegt das Haar direkt am Kopf an, ist der Ansatz besonders sichtbar. Mehr Volumen am Oberkopf kann den Übergang optisch auflockern.

Dafür kannst du:

das Haar über Kopf föhnen,

den Ansatz mit den Fingern anheben,

etwas Volumenpuder verwenden,

Trockenshampoo auf den Ansatz sprühen,

einzelne Partien vorsichtig toupieren. Trockenshampoo kann außerdem überschüssigen Talg aufnehmen, der das Haar am Ansatz dunkler und strähniger wirken lässt. Sprühe es aus etwa 20 bis 30 Zentimetern Entfernung auf, lass es kurz einwirken und massiere es anschließend mit den Fingerspitzen ein.

Redaktions-Tipp: Trockenshampoo gibt es auch in getönter Variante. Ein Redaktionsfavorit ist das getönte Trockenshampoo von Batiste für brünettes Haar. Das macht weiße Haare zwar nicht braun, gleicht den Ansatz aber immerhin ein bisschen an.

5. Ansatz-Sprays decken graue Strähnen im Ansatz ab Dich stören bloß ein paar feine graue Strähnchen am Scheitel? Die kannst du mit einer Haarmascara (benutzt man wie normale Wimperntusche) oder Ansatzpuder (funktioniert wie Lidschatten) abdecken. Gibt's zum Beispiel von Syoss für alle gängigen Haarfarben.

Für eine großflächige Abdeckung sind Ansatzsprays wie dieses hier von L'Oréal Paris am besten geeignet. Die Dose schütteln und damit den Scheitel und die Kontur einsprühen. Den Hinterkopf kannst du dir sparen.

Anwendungstipp:Teste neue Produkte zunächst an einer unauffälligen Haarpartie. So siehst du, ob der Farbton passt und das Produkt nicht abfärbt.

6. Mit Augenbrauenpuder einen dunklen Ansatz kaschieren Trick 17 aus dem Salon Bordel: "Ein Augenbrauenpuder, welches meistens der eigenen Naturhaarfarbe entspricht, lässt sich hervorragend auch in der Mähne einsetzen. Mit einem mittelgroßen Pinsel kann man die harten Linien ganz leicht verblenden." Übrigens auch ein super Trick, wenn frisch gefärbte Strähnen am Anfang noch etwas streifig aussehen.

Warum du nicht einfach selbst nachfärben solltest Der Wunsch, den Ansatz schnell selbst zu überfärben, ist verständlich. Trotzdem kann eine spontane Färbeaktion zu Hause problematisch werden. Vor allem, wenn deine Haare professionell blondiert, gesträhnt oder mehrfach gefärbt wurden.

Die passende Nuance zu finden, ist nicht immer einfach. Außerdem kann das Ergebnis auf dem Ansatz anders ausfallen als in den bereits behandelten Längen. Besonders beim Aufhellen oder Blondieren besteht das Risiko von:

einem unerwünschten Gelb- oder Orangestich,

sichtbaren Farbkanten,

ungleichmäßigen Ergebnissen,

trockenen oder brüchigen Haaren,

gereizter Kopfhaut,

Haarbruch am Übergang. Wichtig: Bereits gefärbtes Haar lässt sich mit einer Farbe in der Regel nicht einfach heller färben. Eine Aufhellung oder Blondierung solltest du daher besser professionell durchführen lassen.

Wenn du dich dennoch für eine Coloration zu Hause entscheidest, lies die Anleitung genau, führe den empfohlenen Hautverträglichkeitstest durch und färbe nicht auf gereizter oder verletzter Kopfhaut. Bei Unsicherheit ist ein temporäres Ansatzprodukt die risikoärmere Lösung.

FAQ: Häufige Fragen zum Haaransatz-Kaschieren Wie lange kann ich einen herausgewachsenen Ansatz kaschieren? Das hängt vom Kontrast zwischen Naturhaarfarbe und gefärbten Längen ab. Mit Styling-Tricks lässt sich ein Ansatz oft einige Tage oder Wochen unauffälliger machen. Temporäre Produkte helfen so lange, bis du die Haare wieder wäschst. Wie lange halten Ansatzsprays und Ansatzpuder? Die meisten Ansatzsprays und Haarpuder sind temporär und halten bis zur nächsten Haarwäsche. Je nach Produkt, Haarstruktur, Schweiß und Wetter können sie unterschiedlich lange sichtbar bleiben. Bei Regen, Sport oder starkem Schwitzen kann die Farbe schneller verblassen oder abfärben. Verwende deshalb lieber eine kleine Menge und lass das Produkt vollständig trocknen, bevor du Kleidung oder Accessoires anlegst. Wie kaschiere ich den Ansatz bei einem Zopf? Ein lockerer, tiefer Zopf oder Pferdeschwanz wirkt meist besser als eine streng zurückgebundene Frisur. Teile den Scheitel leicht unregelmäßig, lockere den Ansatz mit den Fingern und ziehe an den Seiten einzelne Strähnen heraus.