Anzeige Körperrasierer Kaufberatung Die besten Körperrasierer für geschmeidige Rasuren

Bist du auf der Suche nach einem hochwertigen und effektiven Rasierer für alle Körperregionen? Dann ist bei unserer Auswahl an sanften Körperrasierern garantiert das richtige Modell für dich dabei.

Mit einem Körperrasierer kannst du Körperhaare einfach und schnell entfernen. Du hast dabei die Wahl zwischen elektrischen Geräten oder Nassrasierern wie Rasierhobeln. Ein elektrischer Körperrasierer besitzt dabei den Vorteil, dass er sanfter zur Haut ist und dennoch gründlich alle Haare entfernt. Dabei ist er sehr sicher in der Anwendung und Verletzungen sind kaum möglich. Die meisten elektrischen Körperrasierer lassen sich mit Akkus betreiben und sind ideal auf Reisen. Sie funktionieren sowohl nass als auch trocken und eignen sich überdies häufig für mehrere Körperregionen. Viele elektrische Körperrasierer sind heutzutage wasserdicht und sehr handlich.

Wie wird ein Körperrasierer richtig verwendet?

Die Verwendung eines elektrischen Körperrasierers ist deutlich einfacher als die eines rein manuellen Rasierers. Du benötigst keine Vorbereitung und kannst entscheiden, ob du eine Nassrasur oder Trockenrasur vornehmen möchtest, während sich ein Rasierhobel nur nass verwenden lässt. Dennoch solltest du im Voraus ein paar Dinge beachten. Zum einen solltest du deine Haut von Schmutz befreien und Schweißrückstände entfernen. Während der Rasur ist es hilfreich, deine Haut straff zu ziehen und schräg gegen die Wuchsrichtung der Haare zu rasieren. Dabei solltest du den Körperrasierer leicht schräg geneigt zur Haut halten. Nach der Rasur kannst du deine Haut mit einer pflegenden Lotion oder Creme versorgen.

Worauf sollte ich beim Kauf eines Körperrasierers achten?

Beim Kauf eines Körperrasierers solltest du darauf achten, welche Aufsätze im Lieferumfang enthalten sind und ob die Batterien bereits mitgeliefert werden. Das Zubehör ist entscheidend für die möglichen Anwendungsbereiche des Körperrasierers. Wichtig ist vor allem, dass der Rasierer gründlich und ohne Hautreizungen herbeizuführen, deine Haare entfernt. Möchtest du den Körperrasierer nass verwenden, solltest du darauf achten, dass er wasserdicht ist. Auch die Akkukapazität sollte nicht außer Acht gelassen werden.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Zubehör, Preis-Leistung und Sicherheit abschneiden. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Zubehör

Sind verschiedene Aufsätze enthalten und kann der Körperrasierer zusätzlich für weitere kosmetische Anwendungen verwendet werden, macht es das Gerät multifunktional und ist besonders praktisch, falls du es auf Reisen mitnehmen möchtest. Außerdem kann Reinigungszubehör sehr praktisch sein, um deinen Körperrasierer regelmäßig zu reinigen.

Preis-Leistung

Je mehr Funktionen und Aufsätze ein Körperrasierer besitzt, desto teurer ist er meist. Wir haben das Verhältnis von Preis und Leistung verglichen und für eine bessere Übersicht bewertet.

Sicherheit

Sicherheit spielt bei der Rasur eine große Rolle und sollte eins der Entscheidungskriterien sein. Dazu zählt auch, ob ein Gerät wasserdicht ist, da es größtenteils im Bad verwendet wird.

Diese Körperrasierer haben wir miteinander verglichen

Nachhaltigkeits-Tipp Jetzt zu Amazon von Derzeit nicht verfügbar Der solide Körperrasierer Körperrasierer aus Metall für eine weiche und glatte Haut.

Der solide Körperrasierer aus Metall ermöglicht eine hautfreundliche Rasur und ist zudem eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Einmalrasierern. Er hält aufgrund des robusten Materials ein Leben lang und kann immer wieder neu mit scharfen Klingen bestückt werden. Diese lassen sich einfach und schnell mit nur wenigen Handgriffen austauschen. Dank der scharfen Klinge entstehen keinerlei Hautirritationen und auch eingewachsene Haare gehören der Vergangenheit an. Zusätzlich zum Rasierer ist ein stabiler Metallständer enthalten.

Zubehör: ⭐⭐⭐

Preis-Leistung: ⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐

Material: Metall

Betrieb: Manuell

Geeignet für: Alle Körperbereiche

Lieferumfang: Rasierer, Ständer

Gewicht: 150 g

Premium-Tipp Jetzt zu Amazon von Derzeit nicht verfügbar Der ergonomische Körperrasierer Sanfter Körperrasierer inklusive Fußfeile mit rotierender Scheibe.

Mit dem handlichen Körperrasierer kannst du sowohl Haare in der Bikinizone, den Achseln und Beinen, als auch Hornhaut an den Füßen entfernen. Der Hautstraffer-Aufsatz sorgt für eine gestraffte Haut während der Rasur, sodass alle Haare sorgfältig und sanft entfernt werden. Du kannst den Rasierer nass oder trocken verwenden, denn er ist wasserdicht und mit einem Anti-Rutsch-Griff versehen. Die integrierte Akkuanzeige zeigt an, ob der Akku voll geladen ist oder ob er geladen werden sollte.

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistung: ⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Kunststoff

Betrieb: Elektrisch

Geeignet für: Bikinizone, Achseln, Beine

Lieferumfang: Körperrasierer, Scherkopf für die Bikinizone, 3 Aufsätze, Beutel, Reinigungsbürste, Fußfeile

Gewicht: 268 g

Preis-Tipp Jetzt zu Amazon von Derzeit nicht verfügbar Der Körperrasierer mit viel Zubehör Körperrasierer im einzigartigen Design mit einer Ladezeit von vier Stunden.

Mit diesem Körperrasierer erhältst du ein umfangreiches Zubehör, sodass du Haare an jeder Stelle deines Körpers schnell und sanft entfernen kannst. Zusätzlich ist eine Reinigungsbürste enthalten, mit welcher du die Schneidaufsätze ganz einfach reinigen kannst. Für die Wiederaufladung ist ein USB-Kabel enthalten, welches dir ermöglicht, den Körperrasierer flexibel überall aufladen zu können. Du kannst ihn für die Nass-, aber auch für die Trockenrasur nutzen.

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistung: ⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Metall, Kunststoff

Betrieb: Elektrisch

Geeignet für: Gesicht, Arme, Beine, Bikinizone, Nase, Augenbrauen

Lieferumfang: Körperrasierer, Nasenhaarschneidkopf, Gesichtshaarentfernungskopf, Körpertrimmerkopf, Augenbrauen-Haarschneider, Reinigungsbürste, USB-Ladekabel

Gewicht: Keine Angabe

Preis-Leistungs-Tipp Jetzt zu Amazon von Derzeit nicht verfügbar Der Körperrasierer in kompakter Größe Wasserdichter Körperrasierer mit abnehmbarem Rasierkopf.

Der Körperrasierer inklusive zwei ultrascharfer Klingen eignet sich für die Rasur von Gesicht, Armen, Beinen, Achselhöhlen und Bikinizone. Du kannst den elektrischen Rasierer auch unter der Dusche nutzen, denn er ist wasserdicht und mit Antirutsch-Griffen versehen. Zur Reinigung lassen sich die Rasierköpfe ganz einfach abnehmen und mit der Reinigungsbürste, welche ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist, reinigen. Dank seiner ergonomischen Form liegt der Körperrasierer angenehm in der Hand und lässt sich leicht halten.

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Metall, Kunststoff

Betrieb: Elektrisch

Geeignet für: Gesicht, Beine, Achselhöhlen, Bikinizone

Lieferumfang: Keine Angabe

Gewicht: Keine Angabe

Reise-Tipp Jetzt zu Amazon von Derzeit nicht verfügbar Der sanfte Körperrasierer Körperrasierer inklusive Reinigungsbürste und mit integrierten LEDs zur Überwachung des Ladevorgangs.

Dieser elektrische Körperrasierer besitzt ein wasserdichtes Design, weshalb du ihn sowohl zur Trockenrasur als auch zur Nassrasur einsetzen kannst. Er besteht aus antiallergischem Material und besitzt ein ergonomisches Design, was ihn besonders handlich und angenehm in der Nutzung macht. Die fünf einzigartigen, rotierenden 3D-Klingen ermöglichen eine besonders genaue und angenehme Rasur. Dank der integrierten LED-Leuchten siehst du auf einen Blick, ob der Körperrasierer geladen werden muss.

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Metall, Kunststoff

Betrieb: Elektrisch

Geeignet für: Beine, Gesicht, Lippen, Achsel, Bikinibereich

Lieferumfang: Körperrasierer, USB-Kabel, Benutzerhandbuch, Reinigungsbürste, Gesichtsreinigungsbürste, Klingenkopf-Staubschutz

Gewicht: Keine Angabe

Empfehlung der Redaktion Jetzt zu Amazon von Derzeit nicht verfügbar Der wasserdichte Körperrasierer Körperrasierer zum Trimmen von Armen, Beinen, Achseln und Rücken.

Mit diesem Körperrasierer wird durch die sanfte Rasur verhindert, dass Haare einwachsen und sich dadurch entzündete Pusteln bilden. Dank des umfangreichen Zubehörs lässt sich der Rasierer für verschiedene Körperregionen wie Beine, Arme, Achselhöhlen und Bikinizone verwenden. Die langlebige Klinge aus Keramik und Edelstahl sorgt für eine sichere Rasur, ohne an den Haaren zu ziehen. Der Rasierer ist wasserdicht und kann sowohl trocken als auch nass verwendet werden.

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistung: ⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: ABS, Edelstahl, Keramik, Kunststoff

Betrieb: Elektrisch

Geeignet für: Beine, Arme, Bikinizone, Achselhöhle

Lieferumfang: Körperrasierer, Messerkopf mit 2 Drosselkämmen, Bikinikopf

Gewicht: 210 g

Wie wird ein Körperrasierer gereinigt?

Wasserdichte Körperrasierer lassen sich sehr unproblematisch unter fließendem Wasser reinigen. So kannst du innerhalb kurzer Zeit alle Haare aus dem Rasierkopf entfernen. Falls diese Art der Reinigung nicht möglich sein sollte, lassen sich die Härchen mit einem Pinsel entfernen. Einige Körperrasierer müssen hierfür auseinandergebaut werden.

Können mit einem Körperrasierer jegliche Stellen am Körper von Haaren entfernt werden?

Je nach Art der mitgelieferten Aufsätze können mit einem Körperrasierer entweder nur bestimmte Partien rasiert werden oder eine Rasur aller Körperstellen vorgenommen werden. Du solltest also vor dem Kauf darauf achten, welche Art von Aufsätzen inbegriffen sind, um die gewünschten Partien abzudecken.

Wie oft sollten Rasierklingen bei Körperrasierern gewechselt werden?

Wenn du dich täglich rasierst, sollten die Rasierklingen ungefähr einmal die Woche gewechselt werden. Erfolgt die Anwendung nur alle paar Tage, genügt es, die Klingen alle zwei bis drei Wochen zu wechseln. Bei einer Rasur einmal oder höchstens zweimal pro Woche kannst du die Klinge zwischen vier und sechs Wochen verwenden, bevor sie gewechselt werden sollte. Bei einem elektrischen Körperrasierer werden nicht die einzelnen Klingen, sondern gleich der ganze Scherkopf ausgewechselt. Dieser Wechsel erfolgt deutlich seltener als bei Rasierklingen, im Normalfall genügt es den Scherkopf alle 18 Monate auszutauschen.

Körperrasierer ermöglichen dir eine einfache und schnelle Haarentfernung innerhalb kürzester Zeit. Gleichzeitig lassen sich Körperrasierer meist für weitere Anwendungen wie dem Trimmen von Gesichtshaaren oder der Entfernung von Hornhaut nutzen. So kannst du mit nur einem Gerät verschiedene Funktionen abdecken.