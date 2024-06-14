12 Produktlieblinge der Women's Health Redaktion

Eins ist klar: In der Redaktion von Women's Health zu arbeiten, hat viele Vorteile. Einer davon ist, dass wir täglich die neuesten Produkte aus den Bereichen Fitness, Ernährung und Beauty zugeschickt bekommen und diese auf Herz und Nieren prüfen dürfen.

Dabei gibt es immer wieder Produkte, von denen wir so überzeugt sind, dass wir sie dir nicht vorenthalten möchten! Hier kommen die aktuellen Lieblinge unserer Redakteurinnen und Redakteure.

1. Kopfhörer für mehr Sicherheit im Straßenverkehr von Shokz

Shokz Shokz OpenFit Air

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Diese Kopfhörer sind die perfekten Begleiter, wenn du aus Sicherheitsgründen beim Laufen oder Radeln noch etwas von deiner Umwelt mitbekommen möchtest. Die Shokz Openfit sitzen nicht im Ohr, sondern werden mithilfe eines sehr leichten, angenehm weichen Silikonbügels über das Ohr gehängt und übertragen Töne per Luftschall. Resultat: Mitmenschen bekommen nichts von deinem Sound mit, du hörst aber, was um dich herum passiert.

Unsere Fitnessredakteurin Tina schätzt diese Eigenschaft auch im Gym, im Büro oder beim Spaziergang mit dem Kinderwagen: "Inears zwicken bei mir nach einer Weile im Ohr, die Shokz Openfit haben super Halt und ich vergesse beinahe, dass sie da sind, zumal ich alles um mich herum mitbekomme, wenn ich möchte." Gerade für Telefonie, Podcast und Hörbücher ist der Sound überzeugend, die Musikklänge hingegen könnte satter sein. Dafür ist es die Akkuleistung mit praktischem Ladecase und knapp 30 Stunden Laufzeit.

2. Must-have fürs Workout: High-Support-Sport-BH von Adidas

adidas TLRD IMPACT TRAINING HIGH-SUPPORT SPORT-BH von adidas



Auch du trägst Sport-BHs längst nicht nur beim Training, sondern fast ausschließlich? Ein guter Sport-BH kneift nicht, gibt je nach Sportart entsprechend Halt, sorgt für gute Luftzirkulation und macht ein hübsches Dekolleté. Dieses Modell von Adidas hat unsere Fitnessredakteurin besonders überzeugt, denn er sitzt perfekt und bieten starken Halt selbst beim Laufen und Springen, auch für größere Oberweite. Alles, ohne einzuengen. Der Clue sind die Träger, die sich gerade oder über Kreuz justieren lassen. Der Sport-Bra sieht zudem so toll aus, dass man ihn im Sommer auch selbstbewusst ohne Shirt darüber tragen kann.

3. Nachhaltige Sportkleidung aus Merinowolle von smartwool, die nicht müffelt

smartwool Active Ultralite Tanktop und Active Gefütterte 4" (10 cm) Shorts von smartwool



Gerade im Sommer sind zu feste, dicke Stoffe bei engen Sportklamotten unangenehm, wenn sie sich mit Schweiß vollsaugen und schwer werden, oder? Die Activewear von smartwool ist dünn, sitzt locker am Körper, ohne zu kleben und zu tiefe Einblicke in den Brustausschnitt zu gewähren und ist besonders hart im Nehmen, was Schweiß angeht. Das leichte Gewebe kombiniert die Leistung von nachhaltig produzierter Merinowolle mit der weichen, kühlenden Eigenschaften der Tencel-Lyocell-Fasern, sodass du dich darauf verlassen kannst, dass die Kleidung Schweiß, Gerüche und die Wärmeregulierung unter Kontrolle hält. Die Sachen, wie das Active Ultralite Tanktop und die gefütterte Shorts, trocken schnell, sind pflegeleicht und langlebig. Farben und Schnitte kommen zeitlos daher, sodass man lange etwas davon hat.

4. Weicher Allrounder auch für breite Füße von New Balance

New Balance Der Fresh Foam X 1080v13 von New Balance



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Der Fresh Foam X 1080v13 von New Balance ist toll gedämpft, egal, wie lang du auf den Beinen bist. Der bequeme Laufschuh bietet nicht nur Stabilität im Vorfußbereich für eine dynamische Abrollbewegung, sondern auch viel Platz für die Zehen. "Ich habe breite Füße und die meisten Schuhe engen mich ein, vor allem beim Sport. Dieses Modell ist, neben der normalen Ausführung, auch als Wide Fit erhältlich", lobt Fitnessredakteurin Tina. Trotz seiner guten Dämpfung unterstützt der Allrounder den Bewegungsfluss und gibt Energie bei jedem Schritt zurück. Dadurch entsteht ein leichtes Laufgefühl, auch auf Asphalt oder bei Gelenkproblemen. "Mir gefallen Tragegefühl und Design so gut, dass ich den Schuh auch abseits des Trainings im Alltag trage", so Tina. Reflektierende Details machen den Fresh Foam X 1080v13 aber auch zum Laufbuddy im Dunkeln.

5. Fitnesstracker am Finger: Ring Air von Ultrahuman

PR Ultrahuman Ring Air von Ultrahuman misst rund um die Uhr sämtliche körperlichen Daten



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Health-Redakteurin Christine hat dieses Jahr ihre Neujahrsvorsätze – mehr Fitness, besser schlafen, ein paar Kilos runter – tatsächlich umgesetzt und beibehalten. "Bei der Motivation helfen mir Zahlen und Fakten, die meine Fortschritte dokumentieren", sagt sie. Sehr geholfen hat Christine dabei der kompakte Wearable-Ring Air von Ultrahuman (rund 370 Euro), der sich angenehm leicht am Finger trägt, und rund um die Uhr detailliert Schlaf, Erholung und Bewegung misst.

"Die individuelle Auswertung meiner Schlafphasen, meiner Herzfrequenz im Laufe des Tages und während meiner Workouts haben mich viel über meinen Körper und mich gelehrt", sagt Christine. Der Hightech-Ring bereitet die Daten auf der mit ihm verbundenen (kostenlosen) App übersichtlich auf und hält weitere, zum Teil überraschende Features bereit, so einen personalisierten Zyklustracker oder Empfehlungen zum Kaffeekonsum. Der Akku des Rings, den es in verschiedenen Materialien gibt und wasserdicht ist, hält bis zu 6 Tage lang. Damit er optimal passt, bekommt man vorab kostenlos ein Sizing Kit mit verschiedenen Ringgrößen zugeschickt. Fazit: Ein Tracking-Tool, das eine echte Alternative zu Wearable-Uhren ist.

6. Worth the hype: Ninja Creami Eismaschine

Hersteller / PR Genial, aber nicht ganz günstig: die Ninja Creami

Hier bestellen: Ninja Creami Eismaschine

Der Hype rund um die Eismaschine Ninja Creami ist natürlich auch an unserer Food-Redaktion nicht vorbeigegangen. Grund genug für Eis-Fan und Ernährungs-Redakteurin Kathleen, das kleine Kitchen-Tool mit dem stattlichen Preis (um die 180 Euro) mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ist es den Hype wirklich wert? Definitiv! "Die Bedienung war wirklich super easy und intuitiv: Zutaten nach Lust und Laune in den Eisbehälter füllen, für 24 Stunden einfrieren und die gefrorene Eismasse dann kurz von der Maschine mixen lassen, fertig."

Der Mix-Prozess ist ein wenig laut, aber das Ergebnis ist laut Kathleen "der Hammer". Egal, ob Frozen Yoghurt, Eiscreme oder Sorbet – alles wurde wunderbar cremig und war innerhalb weniger Minuten fertig. Man kann sich an die mitgelieferten Rezepte halten oder bei den Zutaten der Eismasse einfach selbst kreativ werden. "Ich hätte mir nur zusätzlich einen größeren Behälter gewünscht, die kleinen Eisbehälter waren viel zu schneller leer." Kathleen’s Fazit am Ende: "Ich habe nicht gewusst, dass ich eine Eismaschine brauche, bis ich die Ninja Creami getestet habe."

7. Spa-Luxus für zu Hause: LED Mask von Silk'n

Um manche Beauty-Trends kommt man einfach nicht drumherum. Einer dieser großen Hypes sind LED-Masken, die je nach Lichtfarbe eine Verbesserung der Haut und Linderung von diversen Hautproblemen versprechen. Bisher waren LED-Masken relativ teuer und definitiv kein Produkt für einen Spontankauf. Von der Marke Silk'n gibt es aber nun ein Modell, dass den Geldbeutel nicht ganz so strapaziert.

Unser Beauty-Redakteur Christian Pätzold hat das Trend-Produkt getestet: "Ich muss zugeben, dass ich solchen Trends gegenüber immer sehr skeptisch bin. Allein die Vorstellung, dass rotes, blaues oder gelbes Licht einen so großen Einfluss auf meine Haut haben soll, fand ich schon etwas verrückt. Ich habe die Maske über 3 Monate täglich 15 Minuten angewendet und muss sagen, dass mich das Ergebnis (nach etwa 6 Wochen) sehr positiv überrascht hat. Hauptsächlich habe ich rotes und blaues Licht angewendet und muss sagen, dass sich mein Hautbild enorm verbessert hat. Außerdem, und das ist mir besonders positiv aufgefallen, hat sich meine Rosacea merklich gebessert. Ich muss aber dazu sagen: Auch wenn sich bei mir dieser positive Effekt eingestellt hat, ist das von Hauttyp zu Hauttyp unterschiedlich. Wenn du empfindliche oder problematische Haut hast, ist eine LED-Maske auf jeden Fall ein Produkt, dass du mal ausprobieren solltest."

8. Fruchtige Proteinpulver-Alternative: Isoclear von ESN

Hersteller / PR Ein Proteinshake, der wie `ne Limo schmeckt: Isoclear

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Hier kommt die Alternative für alle Sportler:innen, denen ein klassischer Proteinshake zu "schwer" und von der Konsistenz her zu cremig ist: Clear Whey. Bei Clear Whey (englisch clear = klar, Whey = Molkenprotein der Milch) handelt es sich um einen klaren Proteinshake aus hochwertigem Molkenproteinisolat, der immer mit Wasser angerührt wird. Er unterscheidet sich in Aussehen und Konsistenz von normalen Eiweißshakes, hat aber noch bessere Nährwerte als der Klassiker.

"Clear Whey erinnert eher an einen erfrischenden Fruchtsaft und hat nicht den cremigen Milchshake-Charakter", verrät Food-Redakteurin Kathleen zu berichten, die das beliebte "Isoclear von ESN" einem Taste-Test unterzogen hat. Die fruchtigen Sorten wie Green Apple, Peach Iced Tea oder Fresh Cherry können bei Kathleen punkten. "Im Sommer pimpe ich den Shake mit Eiswürfeln und genieße den proteinreichen Durstlöscher auch gern mal als kleine Zwischenmahlzeit, um am Tag auf meinen Proteinbedarf zu kommen – ich kann es nur empfehlen."

9. Für strahlend schöne Haut: Vitamin Enriched Skin Tint SPF15 von Bobbi Brown

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Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht! Das trifft auf kaum ein Beauty-Produkt so zu, wie auf Foundations und BB-/CC-Creams. Die Richtige für dich und deinen Hauttyp zu finden, ist wirklich eine Herausforderung! Unser Beauty-Redakteur Christian Pätzold hat nach langer Suche seinen Favoriten gefunden: "Ich mag es sehr natürlich. Für mich bedeutet das, dass ich keine Foundation mag, die meine Haut komplett abdeckt. Die Skin Tint-Tönung von Bobbi Brown ist eine Kombi aus leichter Foundation und pflegender CC-Cream, mit natürlich aussehende Deckkraft, die sehr hautgetreu ist. Dank ihrer leichten Textur, lässt sie sich sogar ohne Primer nutzen und wird auch nach Stunden nicht trocken oder cakey. Mein Tipp für alle, die nicht auf heftige, schwere Foundations stehen und eine leichte Tönung suchen."

10. B-Vitamine mit hoher Bioverfügbarkeit für starke Nerven von pure

PR Pure Die Nahrungsergänzungsmittel von pure haben eine hohe Bioverfügbarkeit



Wir bei Women's Health setzen in der Regel auf gesunde Ernährung statt Nahrungsergänzungsmittel. Aber in bestimmten Situationen kommt man einfach nicht drumherum. Zum Beispiel nimmt unsere Health-Redakteurin Christine regelmäßig Magnesium-Präparate ein. Vergisst sie zu supplementieren, kann sie sicher sein, dass beim nächsten Schwimmtraining eine Wade oder ein Fuß schmerzhaft verkrampft. In besonders stressigen Zeiten schwört sie zudem auf Vitamin-B-Präparate, um fit und nervenstark zu bleiben. Unter der Vielzahl von Supplementen stechen die Produkte von pure heraus, so Christines Erfahrung, denn sie enthalten keine unnötigen Zusatzstoffe, verfügen über eine hohe Bioverfügbarkeit und sind sehr gut verträglich.

11. Fußtraining mit dem Barfußtrainingsschuh Primus Lite 3.5 von Vivobarefoot

Vivobarefoot Vivobarefoot Primus Lite 3.5





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Wir trainieren sämtliche große Muskelgruppen, aber die ganz kleinen vergessen wir völlig: Die Füße mit jeweils 20 Muskeln und starken Sehnen, über 100 Bändern und 33 Gelenke. Und es ist ganz einfach, die Fußmuskulatur zu stärken: mit barfuß laufen. So schulst du gleichzeitig deine Beweglichkeit, das Gleichgewicht und Körpergefühl. Das hilft letztlich nicht nur im Alltag, sondern in jeder Sportart!

Fitnessredakteurin Tina hasst kalte Füße und ist daher Fan von Barfußschuhen. Sie hat den Vivobarefoot Primus Lite 3.5 getestet: "Ich finde es super, wenn die Zehen Platz haben und ich vollen Bodenkontakt habe, so kann ich beim Training mehr Kraft mobilisieren. Außerdem ist der Schuh wirklich sehr flexibel und meine Bewegungen werden so geschmeidiger und ich kann mein Abrollverhalten verbessern." Der Primus Lite 3.5 ist ideal für funktionelles Krafttraining oder HIIT und eignet sich zudem für Laufrunden. Der vielseitige Allorunder hat jetzt ganz neu ein Obermaterial, das zu 81 % aus recycelbarem Polyester besteht, von dem 94 % recycelt sind und kommt dem Ziel der vollständigen Kreislaufwirtschaft immer näher. Wer seine Socken beim Yoga oder Pilates nicht ablegen will, hat hier ebenfalls eine tolle, rutschfeste Alternative. Wer auf Barfußschuhe umsteigen möchte, sollte zunächst langsam starten und die Tragezeit Schritt für Schritt erhöhen, da Mobilität und Flexibilität der Füße geschult werden müssen.

12. Cooler Sport-Buggy für Jogging, Gelände und City-Ausflüge

Thule Thule Urban Glide 3

Hier bestellen: Thule Urban Glide 3 Doppelbuggy

Als sportliche Mama darf ein wendiger Jogger auf Touren unserer Fitnessredakteurin Tina nicht fehlen: Der Urban Glide 3 von Thule wurde überarbeitet und der Sportsitz, der sich mit einem Handgriff stufenweise bis in die Liegeposition bringen lässt, ist jetzt in Kombination mit der neuen Fußstütze noch ergonomischer und bequemer, gerade auch für Nickerchen der Kleinen. Das neue Verdeck schützt verlässlicher vor Regen und Sonne, ohne die Sicht der Mini-Entdecker einzuschränken. "Der Buggy ist super gefedert, kippelt trotz nur drei Rädern nicht und lässt sich einhändig sehr easy schieben. Die großen Räder kommen auf jeden Terrain voran, selbst auf Sand. Toll ist die Tasche unten: die hat einen Klettverschluss, geht also fix auf und zu, aber Einkäufe bleiben trocken und es passt ordentlich was rein", sagt Tina. Für Joggingrunden lässt sich das Voderrad feststellen und die Drehgriffbremse bietet zusätzliche Sicherheit. Auf Autofahrten lässt sich der Buggy fix zusammenklappen. Mit dem Thule Bassinet oder einem Autokindersitz-Adapter ermöglicht der sportliche Buggy auch Babyeltern einen aktiven Alltag. Außerdem ist er auch als Doppelsitzer und mit vier Rädern in verschiedenen Farben erhältlich.