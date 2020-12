Schal binden Cool warm: Die 7 schönsten Wickeltechniken für Schals

Nicht nur warm am Hals, sondern auch cool: Wir zeigen dir 7 Wege, deinen Schal immer wieder anders zu binden – praktisch wärmend und schön

Ein Schal ist nicht nur ein warmes Accessoire, er kann auch ein Fashion-Statement setzen, je nachdem wie du ihn wickelst und trägst. Der Winter ist lang und bietet somit unzählige Möglichkeiten, deinen Schal immer wieder anders zu tragen.

Mit nur wenigen Handgriffen kannst du deinen Lieblings-Schal auf 7 komplett unterschiedliche Weisen wickeln und ihn in Szene setzen. Wir verraten dir hier, wie das ganz schnell geht!

1. Den Schal zur Schlinge binden

Diese Methode einen Schal zu binden, gehört zu den zeitlosen Klassikern: Einfach den Schal doppelt um den Hals legen und die beiden Enden durch die entstandene Schlaufe ziehen.

Das ist nicht nicht nur schnell gemacht, es sieht auch noch stylisch aus und kann mit nahezu jedem Schal gemacht werden. Ob nun kurz oder lang, aus Wolle oder Seide. Falls du auch noch einen Mantel brauchst, findest du hier die besten Winterjacken.

2. Den Schal locker um den Hals legen

Ein lässiger Look, der keine Binde- und Knotenkünste voraussetzt: Den Schal einfach um die Schultern werfen, beide Enden vor dem Körper hängen lassen, und schon ist der Look fertig.

Diese Variante einen Schal zu tragen, sieht besonders gut zu langen Mänteln aus und gibt jedem Outfit einen lässigen Charakter. Der Look ist aber eher für nicht allzu kalte Tage geeignet, wirklich warm hält der Schal so nicht.

3. Den Schal als Kapuze tragen

Kein Mützenfan, aber ständig kalte Ohren? Dann funktioniere deinen Schal um! Den Schal mit beiden Enden nach vorne breit über den Kopf legen und eines der Enden dann über die Schulter werfen. Schon hast du dir eine Kapuze gebastelt, die deine Lauscher vor Wind und Wetter schützt.

Und die Haare werden darunter auch nicht so platt wie unter einer engen Strickmütze. Apropos: Diese Mützenfrisuren sehen mit Kopfbedeckung und auch nach dem Absetzen noch gut aus!

4. Den Schal vorn verknoten

Es ist eine simple Lösung, die aber Vorteile hat: Manchmal kann es ganz schön nervig sein, wenn Schalenden ständig vorne hin und her baumeln. Also einfach deinen Schal einmal um den Hals wickeln und die zwei Schalenden vorn verknoten. Je nachdem, wie kalt dir ist, kannst du die Schlinge um den Hals enger oder weiter ziehen und dann den Knoten machen. Und wenn es nun windig ist, fliegen dir die Schalenden auch nicht mehr davon.

Tipp: Diese Wickeltechnik wirkt eher mit dünneren Schals elegant, etwa mit einem feinen Seidentuch. Denn je dicker dein Schal ist, desto größer ist dann auch der Knoten.

5. Den Schal klassisch wickeln

Viel einfacher geht's nicht: Schal in den Nacken legen, ein Ende um den Hals und wieder nach vorne führen, fertig. Diese Wickeltechnik wirkt besonders gut mit sehr langen, breiten Schals, weil der Stoff sich dann am Hals schön staucht.

Du willst mehr Abwechslung? Verknote die Enden, wickle den Schal 2 Mal um den Hals oder so, dass ein Ende länger nach unten hängt als das andere. So entsteht schnell dein ganz eigener Look.

6. Den Schal lässig umschlingen

Klassische Wege einen Schal zu binden sind dir zu langweilig und du magst es lieber ausgefallen? Diese Variante ist etwas legerer und lässt sich optimal zu einem lässigen Outfit mit Boots und XXL-Pullover tragen. Übrigens: Diese Kuschelpulli-Styles sind Trend.

So geht's: Lege deinen Schal ganz einfach um deine Schulter und lasse beide Enden vorne herunterbaumeln. Dann nimmst du eines der beiden Enden und schmeißt es lässig über eine Schulter. Dieser Look macht sich besonders gut mit großen und voluminösen Schals.

7. Den Schal zur kuscheligen Halskrause binden

Für ganz kalte Wintertage darf es auch mal enger um den Hals werden. Den Schal einfach so oft wie möglich um den Hals wickeln, bis nur noch zwei ganz kurze Enden übrig bleiben. Diese kannst du dann draußen hängen lassen oder im Loop, also deinem herumgewickelten Schal, verstecken.

Toller Nebeneffekt: Bei dieser Wickel-Variante kommt dein Outfit zum Vorschein, da der Schal nichts verdeckt, sondern lediglich den Hals vor der Kälte schützt.

Ob geschlungen, geknotet oder lässig um den Hals gelegt: Mit den 7 lässigen Wickeltechniken aus diesem Artikel kannst du deinen Schal zu jedem Outfit passend und immer anders stylen.