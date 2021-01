Kuschelpullover 4 Pullover-Trends, die dich jetzt warm halten

Eines ist klar: Deine Kleidung kann gerade nicht warm genug sein. Kuschelige Grobstrick-Sweater, mollige Hoodies und Rollkragen-Pullis sind die treuen Begleiter für den Winter und gehören neben diesen 10 Fashion-Basics in jeden Kleiderschrank.

Auch wenn du es immer wieder hörst: Dass sich damit keine stylishen Looks kreieren lassen, ist schlichtweg nicht wahr. Denn Pullis wärmen nicht nur, sie können auch modisch einiges – jedenfalls, wenn du den molligen Zwiebel-Look geschickt kombinierst. Wir haben übrigens einen extra Artikel dazu, wie Lagen-Look richtig geht. Aber jetzt erstmal zurück zum Thema: Welche Pullis jetzt angesagt sind und wie du sie stylst.

Welche Pullover-Trends gibt es?

Natürlich gibt es unendlich viele warme und schöne Pullis. Kurz gesagt lassen sich die derzeit beliebten Modell in die Kategorien extragroß und extrakurz einteilen.

Aber das geht natürlich auch noch genauer. Das hier sind die 4 angesagtesten Pullover-Styles der Saison:

1. Rollkragenpullover für lässiges Vintage-Flair

Parallel zur Rückkehr der Schlaghosen feiert der schmal geschnittene Rollkragenpullover aktuell ein Comeback. Richtig heiß sind Modelle mit 70er-typischen Ringelstreifen. Netter Nebeneffekt: Halstuch oder Schal kannst du getrost zu Hause lassen.

Gut zu wissen: Ein Rollkragen wirkt an Frauen mit langem, schwanengleichem Hals besonders elegant. Wer einen eher kurzen Hals hat, sollte lieber ein anderes Modell wählen, denn der Kragen schluckt optisch immer etwas Länge.

PR / Mango Mango - Rollkragenpullover in hellbraun (um 20€)

Hier bestellen: Rolli in hellbraun von Mango, um 20€

Styling-Tipps: Ihr spießiges Image haben Rollis gar nicht verdient. Sie können nämlich auch super-lässig kombiniert werden: Den Pullover in den Bund der Jeans stecken und einen Mantel im angesagten Oversized-Schnitt drüber werfen. Dazu Ankle Boots, et voilà! Wer die femininen Looks der 70er-Jahre liebt, kann den Rollkragenpulli aber auch wunderbar zu Schlaghosen anziehen. Pro Tipp für kalte Tage: Den Rollkragenpullover im Zwiebellook anziehen. Tipps dazu gibts hier.

2. Ganz entspannt im Boyfriend-Pulli

Fashion-Girls lieben die extra weit geschnittenen Kuschelpullover aus angenehm dicker und hautschmeichelnder Baumwolle oder feinem Strick. Durch die hängenden Schultern, den lässig weiten Schnitt und die etwas zu langen Ärmel wirkt dieses Modell, als hättest du es deinem Freund aus dem Schrank gemopst und schnell übergezogen. Und genau das macht den Boyfriend-Pulli so lässig.

PR / H&M H&M - Boyfriendsweater (um 20€)

Hier bestellen: Boyfriend-Sweater von H&M, um 20€

Styling-Tipps: Weil der wuchtige Schnitt etwas aufträgt, solltest du zum Oversized-Pullover schmal geschnittene Hosen tragen – Röhrenjeans oder Leggings sind super Partner für dieses Wohlfühl-Teil. Sehr schlanke Frauen können den Pulli aber auch toll zur Boyfriend-Jeans tragen, sollten ihn dann aber am besten in den Bund stecken, um die Taille zu betonen.

3. Total trendy im kurzen Crop-Pullover

Nein, der ist nicht eingelaufen … der ist so knapp! Crop-Pullover reichen etwa bis zum Bauchnabel, die Ärmel haben aber eine normale Länge. Du kannst sie wunderbar zu High-Waist-Hosen oder aber zu hochgeschnittenen Röcken kombinieren.

Darüber dürfen sich zierliche und kleine Frauen besonders freuen: Der Crop-Style sind der perfekte Schnitt für euch, denn er streckt die Silhouette und mogelt optisch locker ein paar Zentimeter dazu, indem er den Oberkörper kürzer, die Beine dafür aber umso länger wirken lässt.

PR / Zara Zara - Cropped Pulli (um 26€)

Hier bestellen: Cropped Pulli von Zara, um 26€

Styling-Tipps: Lässig und super für die Freizeit sind Crop-Pullover im Jogger-Stil mit Kapuze. Eleganter wirken Modelle aus feinem Wollgemisch oder mit filigranen Lochmustern im Strick. Top für den Business-Look: einfach eine Bluse unter den Pulli ziehen und Kragen und Saum hervorblitzen lassen. Übrigens: Falls sich nach dem Waschen sich mal wieder lästige Knötchen an deinem Pulli gebildet haben, gibt's hier super Anti-Fussel-Tipps.

4. Einkuscheln im Oversized-Pulli

Anders als beim Crop-Pullover ist bei diesem XXL-Flauschmonster einfach alles etwas länger: Der Pullover geht locker bis über den Po und hält diesen so wunderbar warm. Auch die Ärmel fallen etwas länger aus als nötig – und das macht überlange Pullis zum absoluten Must-have für hochgewachsene Frostbeulen. Bibbernd durch den Herbstwald spazieren? Nicht mit diesem Begleiter, der auch die Hände herrlich wärmt.

PR / & Other Stories & Other Stories - Oversized Strickpullover (um 90€)

Hier bestellen: Oversized-Pulli von & Other Stories, um 90€

Styling-Tipps: Kleine Frauen sollten ein nicht ganz so überdimensional geschnittenes Modell wählen, denn sonst könnten sie sich in dem wuchtigen Wärmespender geradezu verlieren. Der ideale Kombi-Partner ist auch hier wieder die schmale Röhre.

Wer mag, kann den Übergroßen übrigens auch kurzerhand zum Kleid umfunktionieren. Einfach Thermo- oder Wollstrumpfhosen dazu tragen, in die Stiefel schlüpfen und fertig ist der Look. Ein locker sitzender Taillengürtel betont deine feminine Silhouette.

Ein toller Kuschelpullover hält dich in der kalten Jahreszeit nicht nur warm, sondern wird gut kombiniert auch zum Fashion-Highlight. So wird der Herbst nicht nur kuschelig warm, sondern auch richtig schön!