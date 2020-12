Silvester-Outfits Silvester: Was anziehen? Die Top-Looks zum Jahreswechsel

Eines ist bei uns allen gleich: Dieses Corona-Jahr verabschieden wir gern, auch wenn die Feier durch den Lockdown kleiner ausfällt. Wenn du nicht gerade eine Silvester-Hasserin bist oder arbeiten musst, machst du dir sicherlich schon Gedanken, wie du feierst – und was du dazu anziehst.

Auch wenn dieses Jahr dank Corona keine große Party drin ist und alle zuhause feiern: Der perfekte Look gehört zum Jahreswechsel dazu wie Bleigießen oder "Dinner for One" im Fernsehen. Auch unter den erlaubten paar Feiernden muss ja eine die Best-Angezogene sein. Zum Glück haben wir da jede Menge Tipps für dich!

Übrigens: Falls du dieses Silvester Raclette mal anders als traditionell auftischen möchtest, haben wir dir hier tolle Ideen zusammengestellt.

Was ist das perfekte Silvester-Outfit?

Die Wahl des Outfits hängt natürlich vom Rahmen ab, in dem du das neue Jahr begrüßen wirst. Hast du eine Einladung zu einer Mini-Mini-Motto-Party, geht es um eine gute VERkleidung. Die findest du hier nicht, nur gute Kleidung.

Der Look fürs Raclette mit deinen besten Freund*innen kann ruhig lässig sein. Genauso gut kannst du aber auch tief in die Styling-Kiste greifen, auch wenn's dieses Jahr kaum einer sieht. Du stylst dich schließlich für dich, und vielleicht für einen Insta-Post. Hier sind 5 Ideen für einen coolen Silvester-Look:

1. Schillernden Glitzer-Outfits gehen auch daheim

Wer im Wohnzimmer tanzen will, liegt mit Pailletten-Kleidern oder Röcken im Mini-Format goldrichtig! Funkelnde Ohrhänger, eine filigrane Clutch oder spitze Pumps runden das Outfit perfekt ab. Falls du Tipps für gesunde Füße in High Heels brauchst, musst du nur hier klicken.

2. Fransen sorgen für den ultimativen Glamour-Silvester-Look

Um diesen Trend für den Jahresausklang kommen Fashionistas an Silvester 2020/2021 nicht herum: Fransen wohin das Auge blickt! Je nachdem, welche Hose zum Oberteil getragen wird, lässt sich dem Look entweder eine elegante oder eine stylisch-lässige Note verpassen.

Stilbrüche sind eindeutig erlaubt: So kann zum schimmernden Fransentop eine Jeans mit umgekrempelten Saum getragen werden oder zum Fransenkleid ruhig eine Denim-Jacke im Oversized-Look. Auch kurze Röcke machen sich gut als Kombi-Partner. Die Schuhe sollten aber elegant sein. Pumps, High Heels oder filigrane Loafer sind Must-haves.

3. Jetzt angesagt: Mehr Rücken zeigen

Der Rücken ist das neue Dekolleté? Könnte hinhauen! Jedenfalls sind rückenfreie Silvesterkleider in diesem Jahr der Hit. Edle Stoffe wie Samt oder Satin oder auch paillettenbesetzte Kleider machen den Rücken zum absoluten Hingucker. Erst auf den zweiten Blick wird hier deutlich, dass dieses Kleid ganz schön verführerisch ist.

Mit einer schimmernden Bodylotion kannst du zusätzliche Akzente setzen. Damit der Kehrseite nicht die Show gestohlen wird, eignen sich schöne Flecht- oder Hochsteckfrisuren. Dir fehlt dafür die Inspiration? Kein Problem. Klicke hier für trendige Partyfrisuren.

4. Silvester bequem und lässig feiern? Dieses Jahr die beste Wahl!

Es muss ja nicht immer das ganz große Styling sein. Wer aus der Couch feiert, kann sich stylingmäßig locker machen. Na gut, die Jogginghose muss es ja nun wirklich nicht sein.

Aber wie wäre es denn mit einem bequemen Jumpsuit? Der kann gut mit flachen Schuhen kombiniert werden, und wenn es etwas kühler wird, sorgen ein dicker Pulli oder eine hippe Pufferjacket für sofortige Wohlfühl-Temperatur.

5. Rote Unterwäsche unter deinem Silvester-Outfit nicht vergessen

Last but not least: Rote Dessous sollen Glück bringen, wenn sie in der Silvesternacht getragen werden … dieser Brauch hält sich seit Jahrhunderten vor allem in südeuropäischen Ländern wie Spanien oder Italien hartnäckig. Schaden kann es ja nicht – auch die oder der Liebste wird sich über eine "Lady in red" sicher freuen...

Auch im kleinsten Kreis kannst du ein schillerndes Outfit rauslassen oder mit einem lässigen Understatement-Look ins neue Jahr feiern. Egal welches Outfit du wählst: Hauptsache, du fühlst dich wohl in deiner Haut! Dann strahlst du nämlich am schönsten. In diesem Sinne: Auf ein wundervolles Jahr 2021, es kann nur besser werden!