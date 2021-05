Bikini-Trends 2021 Das sind die 6 größten Bademode-Trends 2021

Kannst du den Sommer auch kaum noch erwarten? Endlich wieder viel Zeit draußen verbringen, Eis essen und in der Sonne chillen! Hoffentlich klappt das dieses Jahr auch trotz Corona...

Aber egal ob im Strand-Urlaub, am Baggersee, im Park oder im Freibad: So oder so darf das richtige Sonnen- und Bade-Outfit natürlich nicht fehlen. Wir haben die heißesten Bademode-Trends für dich!

Brauche ich für Bademode eine Bikinifigur?

Du haderst noch mit deinem Beachbody? Bitte nicht! Denn wie heißt es doch so schön: Für eine Bikinifigur brauchst du nur zwei Dinge: einen Bikini und eine Figur. Egal welche! Du willst trotzdem noch etwas daran feilen? Dann hier entlang:

Das ist dein 8-Wochen-Plan zur Strandfigur

Aber wie gesagt, die Figur hast du eigentlich schon. Fehlt also nur noch der passende Ein- oder Zweiteiler! Aber was sind die neuesten Bademode-Trends für den Sommer 2021? Wir haben die schönsten für dich gesammelt:

Die wichtigsten Bikini-Trends und Bademode-Highlights 2021

Natürlich lässt sich der Bikini nicht komplett neu erfinden, Bademode soll ja vor allem luftig und bequem sein und dabei irgendwie gut aussehen.

Aber es zeichnen sich doch klare Trends und Veränderungen zu den Vorjahren ab, die wir hier für dich gesammelt haben:

1. Badeanzüge sind der wichtigste Swimwear-Trend 2021

Jahrelang als altbacken verpönt, sind Einteiler aktuell der heißeste Trend im Swimwear-Sektor. Bieder? Von wegen! Angesagte hohe Beinausschnitte, wie sie schon Pamela Anderson in Baywatch trug, machen Badeanzüge verdammt sexy – denn die Beine wirken dadurch endlos lang.

Klarer Vorteil zum Bikini: Auch bei Monsterwellen oder dem Sprung vom 5-Meter-Turm verrutscht hier nichts. Perfekt für alle, die nicht bloß planschen, sondern richtig schwimmen wollen. In diesem Guide findest du für jeden Figurtyp der passende Bikini

2. Criss-Cross-Bikinis wirken subtil sexy

Wer einen etwas verspielteren Look mag, wird Criss-Cross-Bikinis lieben! Die Enden werden dabei einmal um den Bauch gewickelt und am Rücken zu einer Schleife gebunden – einfaches Prinzip, große Wirkung! Häufig wird die Bindetechnik mit anderen Bikinitrends kombiniert, Stichwort: Hoher Beinausschnitt.

Einziges Manko sind die überkreuzten Bräunungsstreifen die sich nach dem Sonnenbaden auf dem Bauch zeigen. Wobei du den Tan-Lines easy vorbeugen kannst, indem du die Bänder mal etwas höher und mal etwas tiefer festschnürst. Aporpos Sonnenbad: Lies unbedingt auch unseren Sonnencreme-Test

3. Rashguards sind nicht nur für Surfer

Dass aus langärmligen Badeanzügen mal ein Trend wird, hätte bestimmt keiner erwartet. Der Look kommt aus dem Surfsektor und ist vor allem praktisch auf dem Board, weil garantiert nichts verrutscht und der Oberkörper besser vor der Sonne geschützt ist. Nun erobert der Longsleeve-Swimsuit auch den Badesee.

Praktisch: Die langen Ärmel schützen vor Sonnenbrand. Außerdem fühlst du dich mit ihnen immer angezogen. Braun wirst du darin nicht, dafür ist der Look für jeglichen Sport geeignet und einfach nur stylisch!

4. Bademode mit Volants, Stickereien und Rüschen ersetzt auch mal das Top

Romantische Bademode mit Rüschen, Stickelementen und Volants ist auf jeden Fall ein Hingucker – aber dennoch unaufdringlich und zart.

Besonders praktisch: die verzierten Badeanzüge und Bikinioberteile gehen sogar als Top durch, wenn du spontan Lust auf einen Abstecher ins Beach-Bistro bekommst. Einfach eine kurze Hose und Sandalen dazu kombinieren, fertig! Übrigens: Das sind die schönsten Sandalen des Sommers

5. Feinripp-Bikinis für den Retro-Look am Strand

Wer bei dem Wort "Feinripp" an Omis Wäsche denkt, wird hier eines Besseren belehrt. Denn am Strand sehen wir jetzt immer öfter, wie sexy der Look daherkommen kann – zumindest in Form von Bikinis und Badeanzügen. Tipp: Mit hellen Farben kommt die Ripp-Struktur optisch besser raus und alle erkennen dich auf den ersten Blick als Trendsetterin.

6. High-Waist-Bikinis sind die stylischsten Figurschmeichler

Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Liebhaberinnen bevorzugen den nostalgischen Charme und den kaschierenden Effekt. Der hohe Bund betont die Taille und lenkt den Blick weg vom Bauch aufs Oberteil.

Ein weiterer Vorteil ist, dass du nicht ständig damit beschäftigt bist, das Höschen wieder zurecht zu zupfen. Volleyball spielen, vom 3-Meter-Brett springen oder Stand-Up-Paddling ausprobieren: Die Bikinihose sitzt!

Der Sommer kann kommen! Mit dem richtigen Badeanzug oder Bikini macht er gleich noch mehr Freude. Du haderst mit deiner Beach-Figur? Quatsch! Nicht der perfekte Körper, sondern dein Selbstbewusstsein füllt den Bikini aus. Wer sich wohlfühlt, sieht einfach immer toll aus!