Yoga-Kleidung Was anziehen zu Asanas? 10 Tipps für dein Yoga-Outfit

Eine Yoga-Stunde ist keine Modenschau, die Matte ist kein Catwalk. Natürlich darfst du auch in T-Shirt und Jogginghose durch die Asanas fließen, wenn du dich so wohlfühlst.

Allerdings kann ein zu weites Shirt störend im Weg hängen oder eine etwas zu bequem geschnittene Hose rutschen. Das zurechtzuzupfen nervt, so etwas möchtest du sicher verhindern. Unsere 10 Tipps helfen dir bei der Wahl der richtigen Yoga-Kleidung.

Was zieht man beim Yoga an?

Generell ist bequeme Kleidung aus atmungsaktiven Materialien wie Baumwolle gut geeignet. Worauf du im Speziellen achten solltest, hängt ein bisschen von der Yogastunde ab, die vor dir liegt. Denn Yoga ist nicht gleich Yoga – und das ideale Outfit für eine Yin-Yoga-Stunde sieht anders aus, als das für die Hot-Yoga-Session.

Wir haben die wichtigsten Tipps und Trends zum Thema Yoga-Wear für dich zusammengetragen. Du bist dir noch unsicher, welcher Yoga-Stil überhaupt zu dir passt? Dann geht’s hier entlang zu einer Erklärung aller Yoga-Arten.

1. Worauf muss ich bei meiner Yoga-Kleidung achten?

Das wichtigste zuerst: Bewegungsfreiheit! Dabei solltest du dein Outfit jedoch nicht die ganze Zeit zurechtrücken müssen. Es muss auch dann noch alles an seinem Platz sein, wenn du beispielsweise im Sonnengruß aus der tiefen Vorbeuge nach oben kommst und die Arme über den Kopf streckst.

Ein gutes Yoga-Top passt sich dem Körper an, ohne dich einzuengen. Wer es luftiger mag, sollte darauf achten, dass der BH darunter perfekt sitzt. Besonders praktisch sind Tops mit integriertem Bra für ein herrlich freies Gefühl.

2. Yoga nur im BH? Na klar!

Beim Hot-Yoga, aber auch in dynamischen Power-Yoga-Stunden kommst du ordentlich ins Schwitzen. Da stellt sich dann schon die Frage, ob du das Top nicht einfach weglassen könntest, um nur im BH zu üben.

Die Antwort: Selbstverständlich! Achte dann nur noch mehr darauf, dass der Bra nicht ganz so offenherzig ausgeschnitten ist, damit in Umkehrhaltungen alles an seinem Platz bleibt.

3. Der Lagen-Look hat sich bewährt

Nimm dir auch immer etwas Wärmendes zum Überwerfen für die End-Entspannung mit. Ein Paar dicke Socken und ein kuscheliger Cardigan oder Pulli verhindern, dass du im Liegen auskühlst. So kannst du dein Shavasana viel besser genießen.

4. Wichtig: Sind deine Yogapants blickdicht?

Wenn Yoga-Kurse wieder stattfinden, möchtest du nicht, dass im herabschauenden Hund deine Yogahose am Po durchscheint und alle anblitzt. Damit dir das nicht passiert, checke schon beim Kauf, ob die Pants auch unter Belastung noch blickdicht sind. Teste deshalb zum Beispiel in der Umkleidekabine, ob das Modell transparent wird, wenn du dich nach vorn beugst und durch die Beine in den Spiegel schaust. So verhinderst du unangenehme Momente im Kurs!

Übrigens haben Yogahosen oft einen etwas höheren Bund (High Waist), so mussst du dir in keiner Asana Sorgen machen, dass etwas verrutscht.

5. Kann ich beim Yoga auch Shorts tragen?

Kurze Hosen sind beim Yoga nicht üblich. Die meisten Yogis tragen auch im Sommer und bei warmen Temperaturen 3/4-Tights. Hintergrund: Lockere Shorts rutschen in vielen Asanas hoch und gewähren ungewollte Einblicke. Manche Yoga Labels bieten als Alternative aber enganliegende Yogashorts an.

6. Was hat es mit der Haremshose auf sich?

Bei traditionelleren Yogastilen wie Hatha Yoga oder Kundalini sind diese öfter zu sehen. Die weiten Hosen mit engem Saum sind eine gute Alternative für alle, die sich in engen Tights nicht so wohl fühlen. Der weite Schnitt gibt genügend Bewegungsfreiraum und der dünne Stoff ist schön fließend.

7. Yoga-Marken und -Shops, die du kennen solltest

Zu den bekanntesten Yoga-Labels gehören alo Yoga, Beyond Yoga, Onzie, L'urv, Lululemon, Mandala, Moonchild oder Spiritual Gangster. Bevor du allerdings bei den amerikanischen Onlineshops bestellst, schau lieber erst auf beeathletica.com vorbei. Der Onlineshop für Yoga-Wear führt ein breites Spektrum an Yoga-Marken, und du sparst dir die Versandkosten aus Übersee.

8. Yoga Wear geht auch nachhaltig

Vielen Yogis liegt die Umwelt mehr am Herzen als ein besonders stylisches Yoga-Outfit. Toll, dass inzwischen beides geht: Deutsche und Schweizer Labels wie beispielsweise Ambiletics, Hey Honey, Kismet und Oy legen besonderen Wert auf umweltfreundliche Produktion.

Hey Honey / PR Mittlerweile gibt es stylische deutsche Yoga-Brands wie beispielsweise Hey Honey.

9. Welche Accessoires sind beim Yoga nützlich?

Denke auf jeden Fall an ein Haargummi. Auch praktisch: Ein Yogahandtuch für besonders schweißtreibende Yogastunden. Und um die Yogamatte (89,90€) zu transportieren, bieten sich Straps (19,90€) oder eine hübsche Mattentasche (24,95€) an. Während der Stunde können Blöcke (15,95€) zum Einsatz kommen oder auch Gurte (9,95€), die einem unter anderem beim Dehnen helfen. Hier gibt es eine ausführliche Liste.

10. Was bedeutet komplett weiße Yoga-Kleidung?

Beim Kundalini Yoga kleidest du dich komplett weiß. Das soll laut dem Erfinder des Yogastils, Yogi Bhajan, die Aura positiv beeinflussen. In manchen Kundalini Yoga Studios darfst du deshalb nur ganz in weiß an den Kursen teilnehmen.

Die wichtigste Regel für das perfekte Yoga-Outfit: Komfort geht immer vor Style! Nur wenn du dich wohlfühlst, kannst du dich frei bewegen und die Yogastunde genießen.

