Trainingsplan

Abnehm-Plan für Einsteigerinnen in 8 Wochen

Trainingsplan

Für Einsteigerinnen geeignet

Kein Equipment nötig

26 Fett-weg-Übung in Bild und Video

27 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar

Gewichtsverlust ist ein viel diskutierter Bereich der Fitness, über den allerlei seltsame Theorien im Raum stehen – deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dir einen verständlichen Einblick in diese Welt des Trainings zu geben. Mithilfe der Kombination aus Theorie und vielen praktischen Workouts kannst du deine Abnehmziele erreichen!

Außerdem geben wir dir eine Einführung in den 8-wöchigen Plan, erklären dir seine Struktur und Durchführung. Eins aber schon vorab: Unser Workout-Programm ist so aufgebaut, dass wir dir den Einstieg so leicht wie möglich machen. Denn nur mit einem motivierenden Beginn bleibst du auch dauerhaft am Ball. Und genau das sorgt unterm Strich für einen nachhaltigen Erfolg.

Nimm dein persönliches Ziel selbst in die Hand: Erreiche dein Wohlfühl-Gewicht. Lege direkt los und downloade diesen Fett-weg-Trainingsplan für Einsteigerinnen!