Wintermäntel 2025: Chic und Funktionalität

1. BOGNER Wollmantel "Imani" – Sportliche Eleganz mit Luxus-Touch

Hersteller BOGNER Wollmantel Imani in Grau, um 1.195 €.

Schlicht, souverän und mit einem Hauch sportlicher Noblesse: Der Wollmantel "Imani" von BOGNER überzeugt durch einen modernen Loose Fit, cleane Linien und hochwertige Details wie BOGNER-geprägte Knöpfe und aufgesetzte Taschen mit B-Signé. Gefertigt aus 100 Prozent reiner Wolle in Doubleface-Qualität, kombiniert der Mantel höchsten Tragekomfort mit erstklassiger Verarbeitung.

Ein innen liegender Tunnelzug betont auf Wunsch die Taille, während überschnittene Schultern und verstärkte Nähte für einen modernen, strukturierten Look sorgen. Ideal für alle, die klassische Linien mit einem zeitgemäßen Twist lieben.

Hauptmerkmale:

100 Prozent Wolle, Doubleface

Reverskragen, lange Ärmel, Rücklänge 114 cm

Innentunnelzug & seitliche Schlitze für mehr Bewegungsfreiheit

Schonende Textilreinigung empfohlen Style-Tipp: Funktioniert hervorragend zu Wide-Leg-Pants, kniehohen Stiefeln oder einem kuscheligen Rollkragenpullover.

2. Max Mara "Manuela Icon Coat" – Der zeitlose Kamelhaarmantel

Hersteller Max Mara Kamelhaar-Mantel MANUELA, um 1.899 €

Dieser Mantel ist ein Evergreen. Hergestellt aus luxuriösem Kamelhaar, verkörpert der "Manuela" von Max Mara italienische Klasse pur. Der Bindegürtel sorgt für eine feminine Silhouette, während der elegante Kragen und die klaren Linien den Look perfekt abrunden.

Ideal für: klassische Outfits, City-Looks oder Business-Kombinationen.

3. Flauschige Trendmäntel von H&M: Wärme trifft Stil

Wenn der Winterwind pfeift und die Temperaturen sinken, ist ein kuscheliger Mantel nicht nur ein Muss – er wird zum modischen Statement. Die aktuellen Teddy- und Kunstfellmäntel von H&M sind der Inbegriff von winterlichem Chic: flauschig, feminin und herrlich gemütlich.

In warmen Braun- und Cremetönen gehalten, verleihen diese Mäntel jedem Outfit sofort einen edlen Touch. Besonders angesagt sind Oversized-Schnitte, große Kapuzen und Gürtel, die die Taille betonen – ein Zusammenspiel, das sowohl schmeichelt als auch komfortabel ist.

Was macht diese Mäntel so trendig?

Teddy-Textur: Der Teddyfell-Look ist nicht nur ein Eyecatcher, sondern auch extrem weich und wärmend – ideal für kalte Tage.

Der Teddyfell-Look ist nicht nur ein Eyecatcher, sondern auch extrem weich und wärmend – ideal für kalte Tage.

Die gedeckten Braun- und Beigetöne lassen sich vielseitig kombinieren und passen zu jedem Hautton.

Vom lässigen Oversized-Mantel bis zum taillierten Gürtelmodell ist für jede Figur das Richtige dabei – ein Thema, das auch im Artikel von betont wird: Mäntel sollen die Figur umspielen, nicht verstecken. Nachhaltiger Chic: Viele Modelle bestehen aus recycelten Materialien – Style mit gutem Gewissen. Ob zum City-Bummel, fürs Office oder den Spaziergang im Park: Diese Mäntel sind die perfekte Symbiose aus Funktionalität und Fashion und aktuell ein absolutes Must-have im Winter 2025.

4. Klare Linien, kuschelige Power: Die neuen Daunenmäntel von Stradivarius

Die aktuellen Daunenmäntel von Stradivarius zeigen, wie moderne Funktionalität und minimalistisches Design auf stilvolle Weise verschmelzen. Diese Modelle begeistern durch ihre klaren Silhouetten, gedeckten Farbtöne wie Schwarz, Schokobraun und Anthrazit, und eine Extraportion Komfort. Ob mit Gürtel für eine betonte Taille oder als lässiger Oversized-Style: Die Steppmäntel passen sich jeder Figur an – und jedem Anlass.

Warum diese Mäntel so beliebt sind:

Urbaner Chic: Der cleane Look passt perfekt zur modernen City-Fashion – cool, unaufgeregt und zeitlos.

Der cleane Look passt perfekt zur modernen City-Fashion – cool, unaufgeregt und zeitlos.

Dank der dicken Wattierung sind diese Mäntel ideal für klirrend kalte Tage – ohne Kompromisse beim Stil.

Kapuze, Reißverschluss, Seitentaschen – jedes Detail ist durchdacht und alltagstauglich. Vielfalt für jedes Budget: Mit Preisen ab 55,99 € bis 129,00 € bietet Stradivarius hochwertige Mäntel für unterschiedliche Ansprüche. Besonders in Kombination mit chunky Boots, Strickmütze und einem Oversize-Schal wird der Daunenmantel zum modischen Winter-Allrounder. Ob für den Arbeitsweg, einen Spaziergang im Schnee oder den Weihnachtsmarkt – mit diesen Teilen bist du immer perfekt angezogen.

Woran erkennt man, ob der Mantel richtig passt? Der schönste Mantel bringt keine Freude, wenn er nicht perfekt sitzt. Damit du in der Umkleidekabine weißt, worauf es ankommt, haben wir hier die wichtigsten Regeln für die perfekte Passform eines Mantels kurz und knapp zusammenfasst:

Kragen und Revers: Diese sollten anliegen und etwa bis zur Hälfte des Halses reichen. Wenn das Revers spannt, ist der Mantel zu eng. Schultern und Ärmel: An den Schultern sollte der Stoff keine Dellen oder Beulen bilden. Die Schulternaht sollte in etwa bis zum Schlüsselbein reichen und nicht über die Schultern hinaus verlaufen. Fühlst du dich eingeengt und kannst die Arme nicht gut bewegen, ist der Mantel zu klein. Die Ärmel reichen bei guter Passform in etwa bis zum Handgelenk. Anders sieht es natürlich bei Dreiviertel-Ärmeln aus. Hier ist die Länge gewollt. Die Vorderseite: Auch hier sollten keine Falten oder Dellen zu sehen sein, wenn der Mantel geschlossen ist. Bedenke auch, ob du unter dem Mantel noch einen warmen Pullover tragen möchtest oder er eher der Übergangszeit dienen soll. Und welches Material darf es sein? Während sich für die Übergangszeit leichtere Stoffe wie Baumwolle, Strukturstoff oder Denim eignen, sorgen in der kälteren Jahreszeit gefilzte oder aus Wolle hergestellte Mäntel für wohlige Wärme. Wer schnell friert, sollte unbedingt einen gefütterten Mantel wählen.

Vorsicht bei Daunen, denn diese stammen trotz Verbot oft aus Lebend-Rupf und nicht wie in der EU vorgeschrieben, aus Rupf während der Mauser, während der die Tiere ihr Gefieder ganz natürlich verlieren. Auch bei Wolle lohnt es sich, auf die Herkunft zu achten, denn häufig werden Schafe nicht gerade zimperlich behandelt. Gleiches gilt für den Pelzbesatz an Kapuzen von Parkas. Wer will schon Waschbär, Katze oder Hund mit sich tragen? Umso besser, dass sich vegane Alternativen hinter Wolle und Co. längst nicht mehr verstecken müssen und mit Hightech-Materialien und Kunststofffasern nicht nur für mollige Wärme, sondern auch ein gutes Gewissen sorgen.