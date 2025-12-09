Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Fitness
Ausdauertraining

A-Skips: Die Laufübung, die sofort mehr Erfolge bringt

A-Skips
15 Sekunden, eine Bewegung: Mit dieser Übung siehst du sofort mehr Erfolge

Du willst dynamischer laufen, deine Technik verbessern oder einfach effizienter trainieren? Dann probiere A-Skips – eine klassische Laufübung, die deine Koordination, Haltung und Laufökonomie stärkt, und das in nur wenigen Sekunden
ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.12.2025
Als Favorit speichern
Side view of young woman jumping up, doing cardio workout against urban background.
Foto: Getty / brizmaker

Du willst beim Laufen mehr rausholen – aber nicht gleich deinen ganzen Trainingsplan umkrempeln? Dann kommt hier ein smarter Shortcut: Mit nur einer einfachen Bewegung kannst du deine Technik, Dynamik und Haltung verbessern – und das in nur wenigen Sekunden.

Profisportler setzen sie regelmäßig ein, viele Hobbyläufer kennen sie kaum: A-Skips. Was dahintersteckt – und warum diese Übung so unterschätzt wird – erfährst du hier.

Was sind A-Skips?

A-Skips gehören zum klassischen Lauf-ABC und sind besonders bei Sprintern und Mittelstreckenläufern beliebt. Sie verbinden Kniehub, Fußarbeit und Körperspannung in einer rhythmischen Bewegung – und trainieren dabei genau die Elemente, die einen effizienten, schnellen und stabilen Laufstil ausmachen.

Das Besondere: Du läufst nicht "schnell", sondern "technisch sauber". Der Fokus liegt auf dem Bewegungsmuster – nicht auf der Geschwindigkeit.

Wie funktionieren A-Skips?

Hier eine Step-by-step-Anleitung für deinen Einstieg.

  1. Ausgangsposition: Stell dich aufrecht hin, Füße hüftbreit, Blick nach vorn. Der Oberkörper ist aufrecht, die Schultern locker.
  2. Kniehub und Fußarbeit: Hebe das linke Knie etwa bis Hüfthöhe an. Gleichzeitig drückst du dich mit dem rechten Fuß aktiv vom Boden ab – über den Ballen. Der linke Fuß kommt unter deinem Körperschwerpunkt auf – mit angezogener Fußspitze.
  3. Aktiver Abdruck: Stoße dich gezielt über den Mittelfuß ab, halte das Sprunggelenk dabei stabil und aktiv. Die Bewegung sollte leicht federnd, aber kontrolliert erfolgen.
  4. Armschwung und Körperspannung: Die Arme arbeiten gegengleich zur Beinbewegung: Linkes Knie hoch = rechter Arm nach vorn. Die Ellenbogen bleiben angewinkelt, dicht am Körper. Vermeide übermäßiges Schwingen oder Verdrehen.
  5. Bewegungsfluss: Wechsle nun rhythmisch das Bein – wie ein betonter Laufschritt in Zeitlupe. Achte auf Technik, nicht auf Höhe oder Tempo. Die Bewegung ist kontrolliert, nicht gehetzt.

Tipp: Starte langsam und bewusst – besonders am Anfang zählt die saubere Ausführung mehr als Dynamik. 2–3 Durchgänge à 15 Sekunden genügen für den Anfang.

A-Skips vs. Kniehebelauf – was ist der Unterschied?

Viele kennen den Kniehebelauf aus dem Schulsport oder vom Lauf-ABC. Auch hier wird das Knie aktiv nach oben geführt – die Bewegung sieht ähnlich aus. Aber: Beim Kniehebelauf liegt der Fokus auf schneller Schrittfrequenz in einem durchgehenden Bewegungsfluss.

A-Skips dagegen sind präziser und technischer: Jeder Schritt wird bewusst gesetzt – mit Sprungimpuls, aktivem Fußaufsatz und rhythmischem Armschwung. Der Fokus liegt auf Koordination, Hüftkontrolle und Laufökonomie.

Kurz gesagt: Der A-Skip ist die fortgeschrittene Variante des Kniehebelaufs – ideal für gezieltes Techniktraining.

Warum A-Skips so effektiv sind

Die Bewegung aktiviert gezielt deine Hüftbeuger, den Core und die Fußgelenke. Gleichzeitig schult sie dein Timing, die Arm-Bein-Koordination und den aktiven Fußaufsatz. Damit helfen A-Skips:

  • deinen Schritt dynamischer zu machen
  • die Laufökonomie zu verbessern
  • Haltung und Rumpfstabilität zu stärken
  • und das Verletzungsrisiko zu senken

8 Tipps für mehr Tempo beim Laufen

Wann und wie du A-Skips am besten in dein Training integrierst

A-Skips brauchen kein separates Workout – du kannst sie ganz unkompliziert in dein bestehendes Lauftraining einbauen. Am effektivsten wirken sie:

  • Nach dem Warm-up, um Muskulatur und Nervensystem auf höheres Tempo vorzubereiten
  • Vor Intervallläufen oder Tempoläufen, um Technik und Spritzigkeit zu aktivieren
  • Nach lockeren Einheiten, als Abschluss mit Fokus auf saubere Bewegungsmuster
  • In Technik-Einheiten, z. B. im Rahmen eines Lauf-ABC-Blocks

Wie oft und wie lange solltest du A-Skips ausführen?

2–3 Durchgänge à 15 Sekunden genügen bereits. Dazwischen jeweils locker traben oder gehen. Für Fortgeschrittene: auf 4–5 Durchgänge steigern oder leicht bergauf variieren.

Wichtig: Immer auf eine aufrechte Haltung, aktiven Armschwung und sauberen Fußaufsatz achten – Technik geht vor Tempo.

Fazit