A-Skips: Die Laufübung, die sofort mehr Erfolge bringt

Du willst beim Laufen mehr rausholen – aber nicht gleich deinen ganzen Trainingsplan umkrempeln? Dann kommt hier ein smarter Shortcut: Mit nur einer einfachen Bewegung kannst du deine Technik, Dynamik und Haltung verbessern – und das in nur wenigen Sekunden.

Profisportler setzen sie regelmäßig ein, viele Hobbyläufer kennen sie kaum: A-Skips. Was dahintersteckt – und warum diese Übung so unterschätzt wird – erfährst du hier.

Was sind A-Skips? A-Skips gehören zum klassischen Lauf-ABC und sind besonders bei Sprintern und Mittelstreckenläufern beliebt. Sie verbinden Kniehub, Fußarbeit und Körperspannung in einer rhythmischen Bewegung – und trainieren dabei genau die Elemente, die einen effizienten, schnellen und stabilen Laufstil ausmachen.

Das Besondere: Du läufst nicht "schnell", sondern "technisch sauber". Der Fokus liegt auf dem Bewegungsmuster – nicht auf der Geschwindigkeit.

Wie funktionieren A-Skips? Hier eine Step-by-step-Anleitung für deinen Einstieg.

Ausgangsposition: Stell dich aufrecht hin, Füße hüftbreit, Blick nach vorn. Der Oberkörper ist aufrecht, die Schultern locker. Kniehub und Fußarbeit: Hebe das linke Knie etwa bis Hüfthöhe an. Gleichzeitig drückst du dich mit dem rechten Fuß aktiv vom Boden ab – über den Ballen. Der linke Fuß kommt unter deinem Körperschwerpunkt auf – mit angezogener Fußspitze. Aktiver Abdruck: Stoße dich gezielt über den Mittelfuß ab, halte das Sprunggelenk dabei stabil und aktiv. Die Bewegung sollte leicht federnd, aber kontrolliert erfolgen. Armschwung und Körperspannung: Die Arme arbeiten gegengleich zur Beinbewegung: Linkes Knie hoch = rechter Arm nach vorn. Die Ellenbogen bleiben angewinkelt, dicht am Körper. Vermeide übermäßiges Schwingen oder Verdrehen. Bewegungsfluss: Wechsle nun rhythmisch das Bein – wie ein betonter Laufschritt in Zeitlupe. Achte auf Technik, nicht auf Höhe oder Tempo. Die Bewegung ist kontrolliert, nicht gehetzt. Tipp: Starte langsam und bewusst – besonders am Anfang zählt die saubere Ausführung mehr als Dynamik. 2–3 Durchgänge à 15 Sekunden genügen für den Anfang.

A-Skips vs. Kniehebelauf – was ist der Unterschied? Viele kennen den Kniehebelauf aus dem Schulsport oder vom Lauf-ABC. Auch hier wird das Knie aktiv nach oben geführt – die Bewegung sieht ähnlich aus. Aber: Beim Kniehebelauf liegt der Fokus auf schneller Schrittfrequenz in einem durchgehenden Bewegungsfluss.

A-Skips dagegen sind präziser und technischer: Jeder Schritt wird bewusst gesetzt – mit Sprungimpuls, aktivem Fußaufsatz und rhythmischem Armschwung. Der Fokus liegt auf Koordination, Hüftkontrolle und Laufökonomie.

Kurz gesagt: Der A-Skip ist die fortgeschrittene Variante des Kniehebelaufs – ideal für gezieltes Techniktraining.

Warum A-Skips so effektiv sind Die Bewegung aktiviert gezielt deine Hüftbeuger, den Core und die Fußgelenke. Gleichzeitig schult sie dein Timing, die Arm-Bein-Koordination und den aktiven Fußaufsatz. Damit helfen A-Skips:

deinen Schritt dynamischer zu machen

die Laufökonomie zu verbessern

Haltung und Rumpfstabilität zu stärken

und das Verletzungsrisiko zu senken 8 Tipps für mehr Tempo beim Laufen

Wann und wie du A-Skips am besten in dein Training integrierst A-Skips brauchen kein separates Workout – du kannst sie ganz unkompliziert in dein bestehendes Lauftraining einbauen. Am effektivsten wirken sie:

Nach dem Warm-up , um Muskulatur und Nervensystem auf höheres Tempo vorzubereiten

, um Muskulatur und Nervensystem auf höheres Tempo vorzubereiten Vor Intervallläufen oder Tempoläufen , um Technik und Spritzigkeit zu aktivieren

, um Technik und Spritzigkeit zu aktivieren Nach lockeren Einheiten , als Abschluss mit Fokus auf saubere Bewegungsmuster

, als Abschluss mit Fokus auf saubere Bewegungsmuster In Technik-Einheiten, z. B. im Rahmen eines Lauf-ABC-Blocks Wie oft und wie lange solltest du A-Skips ausführen? 2–3 Durchgänge à 15 Sekunden genügen bereits. Dazwischen jeweils locker traben oder gehen. Für Fortgeschrittene: auf 4–5 Durchgänge steigern oder leicht bergauf variieren.

Wichtig: Immer auf eine aufrechte Haltung, aktiven Armschwung und sauberen Fußaufsatz achten – Technik geht vor Tempo.