Fitness-Trampolin: Warum das Training darauf gerade so beliebt ist

Laufen ist dir zu belastend und klassische Cardio-Geräte langweilen dich schnell? Dann könnte ein Fitness-Trampolin genau die richtige Alternative sein. Beim sogenannten Rebounding trainierst du auf einem kleinen Trampolin Ausdauer, Gleichgewicht und Muskulatur – und das vergleichsweise gelenkschonend.

Genau deshalb wird das Workout gerade immer beliebter. Auf TikTok, Instagram und in Fitness-Studios tauchen die kleinen Trampoline inzwischen überall auf.

Warum immer mehr Frauen auf Rebounding setzen Das Training auf dem Fitness-Trampolin verbindet Ausdauertraining mit einer vergleichsweise niedrigen Belastung für den Körper. Die elastische Sprungfläche federt Bewegungen ab und reduziert dadurch harte Aufprallkräfte.

Aly Giampolo, Trainerin und Mitbegründerin von The Ness, einer rhythmischen Trampolin-Trainingsplattform für Cardio- und Figurformung, erklärt, dass beim Rebounding – je nach Intensität – zwischen 300 und 600 Kalorien pro Stunde verbrannt werden können. Gleichzeitig wird der gesamte Körper gefordert. Besonders trainiert werden dabei:

Bauch und Rumpf

Beine und Gesäß

Gleichgewicht und Koordination

Ausdauer und Herz-Kreislauf-System Viele schätzen außerdem, dass sich das Training deutlich spielerischer anfühlt als klassisches Cardiotraining.

Kurz erklärt: Was genau ist Rebounding?Rebounding bezeichnet ein Fitness-Workout auf einem kleinen Trampolin. Anders als große Gartentrampoline sind diese Modelle speziell fürs Training entwickelt und deutlich stabiler gebaut.



Wichtig dabei: Du springst meist gar nicht extrem hoch. Stattdessen arbeitest du kontrolliert gegen die elastische Fläche des Trampolins. Genau das macht das Training intensiv, aber gleichzeitig vergleichsweise gelenkschonend.

Diese gesundheitlichen Vorteile kann Rebounding haben Große Langzeitstudien zum Thema gibt es bisher zwar noch nicht viele, erste Forschungsergebnisse wirken aber vielversprechend. Eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2024 kam zu dem Ergebnis, dass Trampolintraining unter anderem die Durchblutung fördern, die Balance verbessern sowie die Knochengesundheit und allgemeine Fitness unterstützen kann.

Zusätzlich zeigte eine kleinere Studie aus dem Jahr 2018, dass Frauen nach einem 12-wöchigen Rebounding-Programm ihre Ausdauer verbessern und gleichzeitig ihren Blutdruck senken konnten.

Darauf solltest du beim Kauf achten Nicht jedes Fitness-Trampolin eignet sich automatisch für intensives Training. Fachleute empfehlen deshalb, besonders auf diese Punkte zu achten:

Federung und Spannung: Die Spannung entscheidet darüber, wie weich oder intensiv sich das Springen anfühlt. Modelle mit elastischen Gummiseilen gelten oft als leiser und gelenkschonender.

Die Spannung entscheidet darüber, wie weich oder intensiv sich das Springen anfühlt. Modelle mit elastischen Gummiseilen gelten oft als leiser und gelenkschonender. Stabilität: Wichtig sind stabile Standfüße, rutschfeste Elemente und ein robuster Rahmen – besonders bei intensiveren Übungen.

Wichtig sind stabile Standfüße, rutschfeste Elemente und ein robuster Rahmen – besonders bei intensiveren Übungen. Größe: Je größer die Sprungfläche, desto mehr Bewegungsfreiheit hast du beim Training. Gleichzeitig benötigt das Trampolin natürlich mehr Platz.

Je größer die Sprungfläche, desto mehr Bewegungsfreiheit hast du beim Training. Gleichzeitig benötigt das Trampolin natürlich mehr Platz. Verstellbarkeit: Einige Modelle besitzen höhenverstellbare Haltegriffe oder unterschiedliche Spannungsstufen.

Einige Modelle besitzen höhenverstellbare Haltegriffe oder unterschiedliche Spannungsstufen. Maximales Körpergewicht: Die Belastungsgrenze variiert je nach Modell oft zwischen etwa 110 und 200 Kilogramm. Die besten Fitness-Trampoline für Zuhause Damit du nicht stundenlang vergleichen musst, findest du hier die beliebtesten Modelle als Empfehlung – ideal für jedes Trainingslevel und unterschiedliche Wohnsituationen.

1. JumpSport Fitness-Trampolin – das Premium-Modell für intensives Training JumpSport gehört seit Jahren zu den bekanntesten Marken im Bereich Fitness-Trampoline. Besonders beliebt sind die Modelle wegen ihrer hochwertigen Gummiseil-Federung, die das Training vergleichsweise leise und gelenkschonend macht. Außerdem lässt sich die Spannung individuell anpassen, wodurch das Sprunggefühl deutlich kontrollierter wirkt als bei vielen günstigeren Modellen. Das Trampolin gilt deshalb vor allem für regelmäßiges und intensiveres Training als sehr gute Wahl.

2. BCAN Rebounder-Trampolin – beliebt für Zuhause und kleine Räume Das BCAN Rebounder-Trampolin zählt aktuell zu den beliebtesten Modellen auf Amazon und eignet sich besonders gut fürs Home-Workout. Viele Varianten besitzen einen verstellbaren Haltegriff, wodurch das Training gerade für Anfänger:innen sicherer wirkt. Gleichzeitig lässt sich das Trampolin oft zusammenklappen und platzsparend verstauen. Besonders praktisch: Die elastischen Bungee-Seile sorgen für ein vergleichsweise leises Sprunggefühl.

3. Sportstech HTX100 Fitness-Trampolin – die vielseitige Mittelklasse-Lösung Das Sportstech HTX100 Trampolin richtet sich vor allem an Menschen, die zuhause regelmäßig trainieren möchten. Das Modell kombiniert eine stabile Konstruktion mit einem vergleichsweise moderaten Preis und eignet sich dadurch gut für Einsteiger:innen und Fortgeschrittene. Besonders praktisch sind die rutschfesten Standfüße und die kompakte Größe, durch die sich das Trampolin auch in kleineren Wohnungen gut nutzen lässt.

4. MERACH Mini-Trampolin – günstig, kompakt und anfängerfreundlich Das MERACH Mini Trampolin eignet sich besonders für alle, die Rebounding erst einmal ausprobieren möchten. Das Modell ist vergleichsweise günstig, faltbar und leicht zu verstauen. Viele Varianten besitzen zusätzlich einen Haltegriff für mehr Stabilität beim Training. Trotz des niedrigeren Preises bietet das Trampolin eine solide Belastbarkeit und eignet sich gut für kürzere Cardio- oder Balance-Einheiten zuhause.

Für wen eignet sich das Training auf dem Fitness-Trampolin? Rebounding eignet sich besonders für Menschen, die:

gelenkschonendes Ausdauertraining suchen

zuhause trainieren möchten

Spaß an dynamischen Workouts haben

mehr Abwechslung im Training wollen

Gleichgewicht und Rumpfmuskulatur stärken möchten Gerade nach längeren Trainingspausen oder bei empfindlichen Gelenken kann das Fitness-Trampolin eine gute Alternative zu Joggen sein.

Diese Fehler machen viele beim Training Gerade Anfängerinnen springen oft zu hoch oder zu hektisch. Beim Rebounding geht es aber weniger um maximale Sprunghöhe als um kontrollierte Bewegungen und Körperspannung. Wichtig sind außerdem:

ausreichend Platz um das Trampolin

eine stabile Deckenhöhe

langsame Gewöhnung ans Training

saubere Technik Zu intensive Einheiten direkt am Anfang können sonst schnell zu Muskelkater oder Überlastungen führen.

FAQ: Häufige Fragen zu Fitness-Trampolinen Ist Rebounding wirklich effektiv? Ja. Das Training kann Ausdauer, Gleichgewicht, Bauchmuskulatur und Beine gleichzeitig trainieren. Wie viele Kalorien verbrennt man auf dem Fitness-Trampolin? Je nach Intensität laut Expert:innen etwa 300 bis 600 Kalorien pro Stunde. Ist Trampolintraining gelenkschonend? Viele empfinden es als deutlich angenehmer für Knie und Gelenke als Joggen, weil die Sprungfläche Bewegungen abfedert. Wie oft sollte man trainieren? Für Anfängerinnen reichen meist zwei bis drei Einheiten pro Woche à 15 bis 30 Minuten. Braucht man einen Haltegriff? Nicht unbedingt. Für Einsteigerinnen oder Gleichgewichtsübungen kann er aber sinnvoll sein. Kann man mit Rebounding abnehmen? Ja – regelmäßiges Training kann zusammen mit passender Ernährung beim Abnehmen unterstützen.