Radfahren oder Laufen: Welches Cardiotraining bringt dich schneller zu deinem Ziel?

Die einen sind sonntags auf ihrer langen Laufrunde, die anderen verpassen nie ihren Lieblingskurs auf dem Rad – und du fragst dich: Was bringt mehr? Kurz gesagt: Laufen punktet mit maximaler Flexibilität (Schuhe an, raus), Radfahren gilt als besonders gelenkschonend.

Damit du von beiden wirklich profitierst, zählt vor allem eins: Regelmäßigkeit. Denn das beste Ausdauertraining bringt dir wenig, wenn du es nur sporadisch machst – spürbare Fortschritte kommen vor allem dann, wenn du eine Variante wählst, die realistisch in deinen Alltag passt und die du über Wochen durchziehst.

Schnell-Chek: Die Expert:innen hinter den Tipps Sydney Smith ist Personal Trainerin bei Ideal Physiques (ACE-zertifiziert) in Phoenix und arbeitet viel mit alltagstauglichem Ausdauer- und Krafttraining. Cynthia Barrett ist promovierte Physiotherapeutin, Kraft- und Konditionsexpertin (CSCS) sowie Gründerin von Wellness Couture NYC und bringt viel Know-how zu Gelenken, Belastungssteuerung und Trainingsaufbau mit. Olivia Amato unterrichtet in New York als Trainerin Rad-, Laufband-, Bootcamp- und Krafteinheiten.

Was Radfahren und Laufen gemeinsam haben Beide Trainingsformen verbessern deine Ausdauer, stärken Herz und Kreislauf und helfen dir, leistungsfähiger zu werden – im Sport und im Alltag. Je nach Tempo können beide außerdem beim Fettabbau unterstützen, weil du Energie verbrauchst und langfristig leichter ein Kaloriendefizit erreichst.

Ein weiterer Pluspunkt: Du kannst die Intensität sehr gut steuern. Beim Laufen über Tempo, Intervalle und Steigungen. Beim Radfahren über Widerstand, Trittfrequenz und längere Belastungsphasen. Das macht beide Sportarten anfängerfreundlich – und gleichzeitig skalierbar, wenn du fitter wirst.

Muskelaufbau und Kraft: Welche Sportart bringt mehr Widerstand? Wenn du neben Ausdauer auch Kraft und straffere Beine aufbauen willst, hat Radfahren oft die besseren Karten – vorausgesetzt, du fährst nicht immer im "Wohlfühlgang".

Warum Radfahren beim Kraftziel im Vorteil ist

gettyimages/ArtistGNDPhotography Radfahren ist gelenkschonend und ideal, um über Widerstand und Intervalle gezielt Beine und Po zu kräftigen.



Auf dem Rad kannst du den Widerstand gezielt erhöhen: schwerer Gang, Berge, Intervalle mit hoher Last. Laut Cynthia Barrett kann das einen ähnlichen Reiz setzen wie Krafttraining, weil große Beinmuskeln fortlaufend "beladen" werden – vor allem Oberschenkelvorderseite, Oberschenkelrückseite, Gesäß und Waden. Eine Studie aus 2021 im Journal of Experimental Biology zeigt zudem, dass Radfahren Muskelaufbau fördern kann, weil sich die Muskulatur an wechselnde Widerstände anpassen muss.

Barrett beschreibt, dass Radfahren dabei verschiedene Bereiche besonders fordert:

Rumpfspannung, um stabil zu bleiben

Wadenarbeit durch jede Pedalumdrehung

mehr Fokus auf Po und Oberschenkel, wenn du aus dem Sattel gehst oder bergauf fährst

mehr Fokus auf die Rückseite der Beine bei schnellen Sitz-Sprints Und was ist mit Laufen? Laufen trainiert ebenfalls Bein- und Rumpfmuskulatur, der Kraftreiz ist jedoch weniger gezielt steuerbar. Wenn du über Laufen mehr Kraft entwickeln willst, helfen laut Barrett kurze Sprints, Steigungen und Bergläufe, weil sie Beine und Gesäß deutlich stärker fordern als lockeres Dauerlaufen.

Abnehmen: Was kurbelt den Kalorienverbrauch stärker an? Beim Thema Gewichtsabnahme liegt Laufen in vielen Fällen vorn, weil du bei höherer Intensität häufig mehr Kalorien pro Stunde verbrennst und mehr Muskelgruppen gleichzeitig arbeitest – Beine, Rumpf, Arme, Schultergürtel.

Cynthia Barrett erklärt, dass du beim Laufen oft leichter in intensivere Belastungsbereiche kommst, was den Energieverbrauch erhöht. Auch die Zahlen des American Council on Exercise (ACE) deuten in diese Richtung: Für eine Person mit etwa 59 kg (130 Pfund) wird bei einem Tempo von rund 10 Minuten pro Meile ein Verbrauch von ungefähr 589 Kalorien pro Stunde angegeben, während zügiges Indoor-Radfahren in einem moderaten Tempo in der Beispielrechnung eher bei 235 Kalorien pro Stunde liegt. Je nach Widerstand, Kursformat und Leistung kann Radfahren natürlich deutlich höher ausfallen – die Spannbreite ist groß.

Das zeigt auch eine kleine Studie aus 2019 des International Journal of Research in Exercise Physiology. Dort verbrannten Männer mit Adipositas beim Laufbandlaufen mehr Kalorien als auf verschiedenen Ergometer-Varianten.

Aber: Wenn du wegen Beschwerden keine Stoßbelastung verträgst, ist Radfahren eine sehr gute Alternative, um trotzdem regelmäßig Ausdauer zu trainieren – und Regelmäßigkeit ist für Fettabbau meist wichtiger als die perfekte Methode.

Herz-Kreislauf-Fitness: Was stärkt dein Herz besser?

gettyimages/martin-dm Laufen ist das unkomplizierteste Cardio für draußen – je nach Tempo und Intervallen kannst du Kalorienverbrauch und Herzfitness schnell steigern.



Beide sind stark fürs Herz, doch im Artikel wird Laufen als etwas wirkungsvoller eingeordnet – vor allem wegen der Effekte auf die allgemeine Ausdauerleistung und die maximale Sauerstoffaufnahme.

So fand eine Metaanalyse aus 2024 (Sports Medicine Open) mit insgesamt 2,6 Millionen Teilnehmenden, dass Laufen das Risiko für Herz-Kreislauf-Ereignisse senken kann und die Ruheherzfrequenz sowie die allgemeine Ausdauer verbessert. Eine niedrigere Ruheherzfrequenz gilt als Zeichen dafür, dass dein Herz effizient arbeitet.

Barrett hebt außerdem hervor, dass Laufen oft besonders gut die sogenannte maximale Sauerstoffaufnahme trainiert – die Fähigkeit deines Körpers, bei Belastung Sauerstoff zu nutzen. Im Alltag merkst du das zum Beispiel daran, dass sich Tempo "leichte" anfühlt oder du dich beim lockeren Lauf noch unterhalten kannst.

Radfahren kann diese Werte ebenfalls verbessern, wird aber als weniger "ganzkörper-lastig" beschrieben, weil die Belastung oft stärker auf Unterkörper und Kreislauf fokussiert ist. Gleichzeitig bleibt es eine sehr sinnvolle Option für alle, die gelenkschonender trainieren möchten oder nach einer Verletzung wieder einsteigen.

Radfahren vs. Laufen nach Ziel Wenn du dich gerade nicht entscheiden kannst, hilft ein einfacher Denkansatz: Wähle das Training, das du wirklich in deinen Alltag bekommst – und passe es so an, dass es dein Ziel trifft (Widerstand, Tempo, Intervalle, Dauer).

So startest du: Trainingspläne je nach Ziel Damit du nicht übermotiviert loslegst und nach zwei Wochen frustriert bist, lohnt ein sanfter Einstieg.

Wenn du Ausdauer aufbauen willst Beides funktioniert: 3 bis 5 Einheiten pro Woche (als Anfängerin weniger starten, dann steigern).

Radfahren: Beginne mit 30–35 Minuten, steigere auf 45–60 Minuten.

Beginne mit 30–35 Minuten, steigere auf 45–60 Minuten. Laufen: 20–40 Minuten in einem Tempo, bei dem du noch sprechen kannst. Für mehr Fortschritt eignen sich später ein bis zwei Tempoläufe pro Woche. Wenn du stärker werden willst Radfahren: 3–4 Einheiten pro Woche, gern auch längere Kurse (45–60 Minuten) oder draußen 45–75 Minuten, inklusive Steigungen und Widerstandsabschnitten.

3–4 Einheiten pro Woche, gern auch längere Kurse (45–60 Minuten) oder draußen 45–75 Minuten, inklusive Steigungen und Widerstandsabschnitten. Zusätzlich: mindestens 2 Krafttrainings pro Woche, mit Fokus auf große Muskelgruppen (Kniebeugen- und Ausfallschrittvarianten). Sydney Smith empfiehlt dafür pro Training 4–6 Übungen, 3 Sätze mit 6–8 Wiederholungen. Wenn du abnehmen willst Wenn du keine klare Präferenz hast, empfehlen die Expertinnen häufiger 3–4 Läufe pro Woche (20–30 Minuten) inklusive einer intensiveren Einheit (z.B. Tempolauf). Wenn du lieber Rad fährst, sind 3–4 Einheiten à 30–60 Minuten in moderater Intensität eine starke Basis. Kombiniere beides idealerweise mit 2–3 Krafttrainings pro Woche, um Muskeln zu erhalten und Verletzungen vorzubeugen.

Ausrüstung, die dir den Einstieg leichter macht Gutes Equipment macht Training komfortabler – und Komfort macht es wahrscheinlicher, dass du dranbleibst.

Dämpfender Laufschuh (z.B. ASICS GEL-EXCITE 11 ): sinnvoll, wenn du viel auf Asphalt läufst und gelenkschonend starten willst. Achte auf ausreichend Platz im Vorfuß und stabilen Fersenhalt.

(z.B. ): sinnvoll, wenn du viel auf Asphalt läufst und gelenkschonend starten willst. Achte auf ausreichend Platz im Vorfuß und stabilen Fersenhalt. Radschuhe (z.B. Peloton Cycling Shoes ): geben mehr Stabilität auf dem Pedal und erleichtern sauberes Treten, vor allem im Kurs.

(z.B. ): geben mehr Stabilität auf dem Pedal und erleichtern sauberes Treten, vor allem im Kurs. Sportleggings oder Radhose mit gutem Sitz (z.B. Rapha): verhindert Scheuern und Verrutschen – gerade bei längeren Einheiten ein echter Unterschied.

FAQ: Häufige Fragen zu Radfahren vs. Laufen Was ist besser bei Knieproblemen? Radfahren ist häufig angenehmer, weil es weniger Stoßbelastung gibt. Bei anhaltenden Schmerzen sollte das ärztlich oder physiotherapeutisch abgeklärt werden. Kann ich mit Radfahren trotzdem abnehmen? Ja. Entscheidend sind Intensität, Dauer und Regelmäßigkeit – plus Ernährung. Radfahren ist eine sehr gute Option, wenn du Laufen nicht gut verträgst. Muss ich fürs Radfahren wirklich hohe Widerstände fahren, um stärker zu werden? Wenn dein Ziel Kraft ist, brauchst du zumindest Phasen mit höherem Widerstand oder Intervallen. Nur entspannt im leichten Gang zu treten bringt eher Ausdauer als Kraftaufbau. Was ist besser für Anfängerinnen: Laufband, draußen laufen oder Rad? Wähle das, was du am ehesten regelmäßig machst. Draußen laufen ist praktisch und kostenlos, das Laufband ist gut steuerbar, Radfahren ist oft die gelenkschonendste Option.