Sport-Geschenke Für Sportler: Die 11 besten Weihnachtsgeschenke

Was gibt es für ein schöneres Geschenk als mehr Fitness, Gesundheit und letztlich Wohlbefinden? Wenn du auch schon darüber nachgedacht hast, deine Liebsten mit einem sportlichen Geschenk zu beglücken, bist du hier genau richtig!

Wir haben für dich eine ganze Palette von Ideen und Produkten gesammelt, die sich als fitnessförderliche Geschenke bestens eignen.

Welche Sport-Geschenke sind für Weihnachten geeignet?

Yogamatten, Trainingsgeräte oder doch der Plan vom Top-Coach? Es gibt viele Weihnachtsgeschenke, die das Fitnessherz höherschlagen lassen. Hier kommt unser Überblick mit den 10 besten Fitness-Geschenkideen für deine Liebsten:

1. Akupressurmatte

Deine Liebsten haben sich ein bisschen Entspannung redlich verdient? Dann ist die Shaktimat ein tolles Geschenk! Akupressur kann außerdem bei Rücken- und Kopfschmerzen oder Schlafstörungen helfen. Ob nach einem stressigen Tag im Büro oder einem Workout, die Shaktimat fördert Erholung und Entspannung auf natürlich Art und Weise.

2. Bluetooth-Kopfhörer

Beim Auspowern, zum Abschalten in der Bahn oder zu Hause sind diese Kopfhörer sind die Top-Begleitung. Denn sie halten sogar Wasser und Schweiß stand und eignen sich daher auch optimal für anstrengende Kraftworkouts oder Läufe. Keine lästigen Kabel, volle und einfache Lautstärken-Kontrolle, super Sound. Eine Investition, die sich lohnt!

3. Trainingsplan

Deine beste Freundin träumt von einer sportlich-schlanken Figur, doch hat keine Lust, mit Gewichten zu trainieren? Kein Thema! Ihr Fitnessziel kann sie trotzdem erreichen – nämlich mit unserem hocheffektiven 8-Wochen-Trainingsplan, der ganz ohne Tools funktioniert. Mit unseren abwechslungsreichen Workouts wird's zwar anstrengend, aber gleichzeitig auch viel Spaß machen! Weitere hocheffektive Trainingspläne für Frauen findest du hier. Und: Die ultimativen Trainingspläne für Männer gibt es hier.

4. Faszienrolle

Dieses Set könnten garantiert einige in deinem Familien- und Freundeskreis gebrauchen: Die Faszienrolle eignet sich für Faszientraining und Selbstmassage und ist DAS Tool für mehr Beweglichkeit. Wer damit arbeitet, macht Muskeln und Faszien flexibler und unterstützt deren Regeneration. Toll oder?

5. Plankpad

Der absolute Klassiker unter den Core-Übungen: Die Plank. Mt dem Plankpad PRO gibt es zwischen zu Hause sein und fit bleiben keinen Balance-Akt mehr. Begeistert optisch durch den cleanen Look, trainiert die Rumpfmuskulatur und kommt mit gratis App inklusive Spiele und 30-Tage-Challenge.

6. Yogamatte

So stylisch kann eine Yogamatte sein! Yoga Hero Matten sind noch dazu besonders umweltfreundlich hergestellt und recyclebar. Ein tolles Geschenk für alle Yogis unter deinen Freunden. Die hochwertige Matte ist waschmaschinenfest und wird mit einem Tragegriff geliefert.

7. Plan vom Top-Coach

Beschenke deine Liebsten oder dich selbst: Ob Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden – unsere Coaches holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir deinen maßgeschneiderten Trainingsplan (auch für zu Hause!) oder eine Kombi aus Trainings- und Ernährungsplan – Motivation und Rückfragen inklusive.

8. Laufjacke für kalte Tage

Dein Lauf-Buddy lässt dich bei schlechtem Wetter gern mal hängen? Dann schenk ihm oder ihr doch die passende Jacke, damit Ausreden keine Chance mehr haben! Die Accelerate Jacke von Asics eignet sich hervorragend für Läufe und Touren bei kühlem Wetter und sorgt mit reflektierenden Balken an den Ärmelbündchen und am Rücken für Sichtbarkeit im Dunkeln. Ausgestattet mit Kapuze ist man auch gegen Wind und Regen geschützt. Zwei Taschen bieten Platz für Schlüssel und Handy. Die Jacke ist in verschiedenen Größen für Frauen und Männer erhältlich.

9. Airbag Helm

Wer in der Stadt viel mit dem Rad unterwegs ist, sich aber mit dem Helmtragen schwertut, kann sich hierüber im wahrsten Sinne "sicher" freuen: Die Sicherheits-Revolution für urbanes Radfahren wird nämlich um den Hals getragen. Bei einem Sturz lösen Sensoren den Airbag aus. Und laut wissenschaftlicher Studien ist diese Technologie sogar 8-mal sicherer ist als herkömmliche Fahrradhelme.

10. Boxhandschuhe

Deine beste Freundin ist immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen - Wie wärs mit Boxen? Mit diesen Boxhandschuhen gibst du den perfekten Anstoß sich mal so richtig auszupauern. Das macht den Kopf frei und ganz nebenbei ist es auch noch ziemlich effektiv. Die Handschuhe kommen im Set mit Bandagen und Springseil. Also alles was es braucht um mit dem neuen Hobby so richtig durchzustarten.

11. Kettlebell

Kalte Jahreszeit, die guten Vorsätze: Da braucht es ein paar Trainingstools für Zuhause! Eine Kettlebell eignet sich ideal fürs Homegym. Sie lässt sich vielseitig einsetzen und es gibt fast keinen Muskel, den du nicht mit der Kugel trainieren kannst. Ein super Geschenk also für alle, die zuhause fit und stark werden wollen und aufs Bodyweight-Training gern eine Nummer drauf setzen.

Uuund, was Passendes gefunden? Mit unseren 11 besten Geschenkideen für Fitnessbegeisterte bist du super vorbereitet, und Weihnachten kann kommen!