Fit mit Ü40: Auf diese Sportart setzt Michelle Hunziker

Neue Sportarten ausprobieren – ist das nicht eher etwas für Jüngere? Michelle Hunziker zeigt, warum es sich lohnt, diesen Gedanken beiseitezuschieben. Die Moderatorin und dreifache Mutter hat auf Instagram wiederholt Einblicke in ihr Karate-Training gegeben. Dabei wird schnell klar: Hier geht es um weit mehr als kräftige Schläge und schnelle Tritte.

Karate fordert den ganzen Körper und verlangt gleichzeitig Aufmerksamkeit, Geduld und Körperkontrolle. Genau das kann die Sportart zu einer spannenden Alternative machen, wenn du dich beim Training nicht nur auspowern, sondern auch etwas Neues lernen möchtest. Und dafür musst du weder besonders beweglich sein noch Kampfsporterfahrung mitbringen.

Was macht Michelle Hunziker, um so fit zu sein? Ein einzelnes Workout erklärt weder die Fitness noch das Aussehen eines Menschen. Auch bei Michelle Hunziker gehört Karate zu einem vielseitigen Trainingsprogramm: In früheren Social-Media-Beiträgen zeigte sie sich unter anderem beim Krafttraining. Während der Corona-Pandemie teilte sie zudem Home-Workouts mit ihrer Community. Interessant ist deshalb weniger ein vermeintliches "Body-Geheimnis" als die Mischung aus unterschiedlichen Bewegungsreizen. Krafttraining kann Muskeln stärken, Ausdauertraining unterstützt das Herz-Kreislauf-System und Karate ergänzt koordinative sowie technische Herausforderungen.

Infobox: Was du daraus mitnehmen kannst Du musst nicht die Routine eines Promis kopieren. Suche dir lieber eine Kombination, die dir Spaß macht und in deinen Alltag passt. So fällt es leichter, langfristig dranzubleiben.

Warum Karate Körper und Kopf gleichzeitig fordert Michelle Hunziker beschrieb ihre Begeisterung in einem Instagram-Beitrag so: "Es hat meinen Verstand, meinen Körper und meinen Geist für eine Reise geöffnet, die ich für jemanden, der noch nie Kampfsport betrieben hat, nicht für möglich gehalten hätte."

Beim Karate lernst du unter anderem Standpositionen, Schrittfolgen, Abwehrbewegungen, Schläge und Tritte. Dafür müssen Arme, Beine und Rumpf zusammenarbeiten. Je nach Stil und Trainingsform kommen festgelegte Bewegungsabläufe, sogenannte Kata, oder Partnerübungen hinzu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Das Training kann mehrere Fähigkeiten fördern:

Koordination: Du lernst, Bewegungen gezielt miteinander zu verbinden.

Du lernst, Bewegungen gezielt miteinander zu verbinden. Gleichgewicht: Gewichtsverlagerungen, Standwechsel und kontrollierte Tritte fordern deine Stabilität.

Gewichtsverlagerungen, Standwechsel und kontrollierte Tritte fordern deine Stabilität. Kraft und Körperspannung: Besonders Beine und Rumpf arbeiten bei vielen Techniken mit.

Besonders Beine und Rumpf arbeiten bei vielen Techniken mit. Beweglichkeit: Kontrollierte Bewegungen können helfen, deinen verfügbaren Bewegungsumfang zu nutzen und weiterzuentwickeln.

Kontrollierte Bewegungen können helfen, deinen verfügbaren Bewegungsumfang zu nutzen und weiterzuentwickeln. Konzentration: Neue Abläufe verlangen Aufmerksamkeit – für gedankliches Abschweifen bleibt dabei oft wenig Raum. Wie intensiv das Training ausfällt, hängt von der Gruppe, dem Karate-Stil und der Gestaltung der Stunde ab. Karate kann vielseitig fordern, ersetzt aber nicht automatisch ein gezieltes Kraft- oder Ausdauertraining.

Vom blauen Gürtel zum Training mit einem Olympiasieger Hunziker dokumentierte bereits im Jahr 2023 eine bestandene Prüfung zum blauen Gürtel. Außerdem zeigte sie sich beim Training mit dem italienischen Karateka Luigi Busà.

Busà gewann bei den Olympischen Spielen Tokio 2020, die wegen der Pandemie erst 2021 stattfanden, Gold im Kumite der Männer bis 75 Kilogramm. Kumite bezeichnet den Kampf mit einem Gegenüber.

Für deinen eigenen Einstieg brauchst du allerdings weder einen Olympiasieger als Trainer noch ein bestimmtes Gürtelziel. Wichtiger sind qualifizierte Anleitung, eine passende Anfängergruppe und die Möglichkeit, in deinem Tempo zu lernen.

Gürtelfarben sind nicht überall gleich Reihenfolge und Anforderungen unterscheiden sich je nach Karate-Stil und Verband. Eine bestimmte Gürtelfarbe lässt sich deshalb nicht ohne Weiteres mit dem Leistungsstand in einer anderen Schule vergleichen.

Karate ab 40 anfangen: So gelingt der Einstieg Du musst nicht erst fit werden, bevor du eine Probestunde besuchen kannst. Ein gutes Anfängertraining baut Technik, Belastbarkeit und Beweglichkeit schrittweise auf.

1. Suche gezielt nach einem Kurs für Erwachsene Frage bei einem Verein oder einer Karateschule nach Anfängergruppen und vereinbare ein Probetraining. Achte darauf, ob die Trainerin oder der Trainer Bewegungen verständlich erklärt und unterschiedliche Voraussetzungen berücksichtigt.

2. Kläre, wie viel Körperkontakt vorgesehen ist Karate ist nicht gleich Karate. Kontaktregeln und Trainingsschwerpunkte unterscheiden sich teilweise deutlich. Wenn du zunächst ohne Kontakt trainieren möchtest, sprich das vor der Anmeldung an.

3. Starte mit Technik statt Tempo Hohe Tritte und explosive Kombinationen sind keine Voraussetzung. Zunächst zählen sichere Standpositionen, kontrollierte Bewegungen und eine saubere Ausführung. Intensität und Bewegungsumfang dürfen mit deiner Erfahrung wachsen.

4. Plane realistisch Eine feste Trainingseinheit pro Woche kann ein praktikabler Anfang sein. Ob später mehr möglich ist, hängt von deinem Alltag, deiner Erholung und anderen sportlichen Aktivitäten ab. Regelmäßigkeit ist hilfreicher als ein überambitionierter Start.

5. Berücksichtige Beschwerden Informiere die Trainingsleitung über bestehende Einschränkungen. Bei akuten Verletzungen, relevanten Vorerkrankungen oder unklaren Beschwerden solltest du vor dem Einstieg ärztlich klären, welche Belastungen für dich geeignet sind.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu Karate ab 40 Kann ich auch ohne Sporterfahrung mit Karate anfangen? Ja. Eine geeignete Anfängergruppe setzt keine Kampfsporterfahrung voraus. Die Übungen sollten an deine aktuellen Fähigkeiten angepasst werden. Alter allein ist kein Ausschlussgrund. Muss ich für Karate besonders beweglich sein? Nein. Du musst weder einen Spagat können noch auf Kopfhöhe treten. Beweglichkeit lässt sich schrittweise entwickeln; Techniken können zunächst mit kleinerem Bewegungsumfang geübt werden. Hilft Karate beim Muskelaufbau? Karate beansprucht die Muskulatur und kann insbesondere bei Einsteigerinnen Kraft und Körperspannung verbessern. Wenn du gezielt Muskelmasse aufbauen möchtest, ist ergänzendes Krafttraining mit systematisch steigender Belastung sinnvoll. Ist Karate dasselbe wie Selbstverteidigung? Nicht automatisch. Karate kann hilfreiche Grundlagen vermitteln. Wie intensiv Selbstverteidigung behandelt wird, hängt aber von der Schule ab. Wenn das dein Hauptziel ist, frage ausdrücklich nach entsprechenden Inhalten, etwa Gefahrenerkennung, Deeskalation und realitätsnahen Übungen.