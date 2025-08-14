Cloudpulse Pro: Stabilität und Komfort für Athletinnen

Der Cloudpulse Pro – gebaut für Athletinnen mit Anspruch Der Cloudpulse Pro ist kein Schuh für Nebenbei-Workouts. Er ist für Frauen gemacht, die im Training alles geben – ob beim Gewichtheben, in explosiven HIIT-Sessions oder bei schnellen Richtungswechseln. Sein Herzstück ist das Focusboard™, das deine seitliche Stabilität verbessert und dir auch unter hoher Belastung ein sicheres Gefühl gibt.

Dank Hidden CloudTec® im Vorfuß spürst du den Boden bei jedem Step – für eine präzise Kraftübertragung, die in explosiven Bewegungen den Unterschied macht. Die Missiongrip™-Außensohle gibt dir bei jedem Sprung, jeder Landung und jedem Sprint zuverlässigen Halt, während das besonders robuste, gewebte Obermaterial auch härtesten Workouts standhält.

Mit einem Gewicht von nur 288g und einer 6mm Sprengung vereint der Cloudpulse Pro Leichtigkeit und Stabilität. Das Ergebnis: ein Trainingserlebnis, das dich noch schneller an deine Ziele bringt.

Die Train-Kollektion – Performance von Kopf bis Fuß Zu Höchstleistungen gehört nicht nur der richtige Schuh – auch dein Outfit muss jede Bewegung mitmachen. Deshalb hat On die Train-Kollektion entwickelt: funktional, stylish und auf die Bedürfnisse ambitionierter Sportlerinnen abgestimmt.

Train Bra: Mittlerer Halt für mittlere bis hohe Belastung. Atmungsaktive Materialien mit strategisch platzierten Mesh-Panels halten dich auch in schweißtreibenden Workouts angenehm trocken. Der Racerback-Schnitt sorgt für maximale Bewegungsfreiheit, während eingearbeitete Spacer-Mesh-Cups sanften Komfort bieten.

Train Shorts: Leicht, flexibel und mit einem elastischen Bund, der nicht verrutscht. Eine verdeckte Reißverschlusstasche am Rücken bewahrt deine Essentials sicher auf. Die großzügigen seitlichen Schlitze garantieren volle Bewegungsfreiheit – ob bei Sprints, Box Jumps oder tiefen Squats.

Train Tights Shorts: Für dynamische Trainingseinheiten konzipiert, bieten die Shorts dank des eng anliegenden Schnitts optimalen Halt bei maximaler Bewegungsfreiheit. Das leichte, atmungsaktive Material leitet Feuchtigkeit zuverlässig ab, während der hohe Bund für zusätzlichen Komfort und Stabilität sorgt. Strategisch platzierte Nähte minimieren Reibung.

Train Long-T Crop: Das figurbetonte Shirt ist atmungsaktiv, sitzt perfekt und gibt dir die Freiheit, dich voll auf dein Training zu konzentrieren.

Für die neue Generation von Athletinnen Die Kollektion richtet sich an Hybrid Athletes – Frauen, die nicht in Schubladen passen. Die mal schwere Gewichte stemmen, dann auf der Bahn Sprints ziehen und am Wochenende beim Wandern den Kopf freibekommen. Diese Sportlerinnen wissen: Wer stärker werden will, muss vielseitig trainieren – und braucht dafür Equipment, das in jeder Disziplin überzeugt.

Mit On bekommst du genau das: durchdachte Technologien, langlebige Materialien und ein Design, das nicht nur im Gym, sondern auch auf dem Weg dorthin Eindruck macht.

Von der Halle bis Outdoor – On bringt dich weiter. Mach den nächsten Schritt zu deinem stärksten Ich. Die Kombination aus Cloudpulse Pro und Train-Kollektion ist dein Upgrade für mehr Leistung, mehr Komfort und mehr Selbstvertrauen bei jedem Workout.