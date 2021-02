Willkommen im kleinsten, praktischsten und kostengünstigsten Gym der Welt! Richtig gelesen, denn mit den Powerbands bekommst du ein vollwertiges Rundum-Training, ganz ohne großen Zeit- oder Equipment-Aufwand. Apropos: Unser Bodyweight-Trainingsplan macht dich ohne Tools fit und schlank. Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainingsplan für 8 Wochen Schlank-Training ohne Tools 52-Seiten-Trainingsplan als PDF

Tiefer Gang – so geht's: a Ein Band knapp über den Knien, ein leichteres über den Fußgelenken spannen. In Schrittposition aufstellen, der rechte Fuß ist vorn, der linke Arm leicht gebeugt dazu. Den Oberkörper unter Spannung vorlehnen, Po nach hinten schieben.



b Zunächst in Schritten vor- und zurückgehen, dann schneller werden und gegen Ende kleine Sprünge machen. Die Arme jeweils gegengleich mitnehmen.



45 bis 60 Sekunden

Seitstretch – so geht's: a Etwas weiter als hüftbreit aufstellen, Band um die Handgelenke platzieren und beide Arme lang zur Decke strecken. Körperspannung aufbauen. b Nun den Oberkörper und die langen Arme nach links neigen, weit in den Stretch auf der rechten Körperseite lehnen. Spannung in Rumpf, Po und Beinen halten. Dann langsam wieder aufrichten und zur anderen Seite neigen.



30 Sekunden

Squat Jump – so geht's: a Kniebeugeposition einnehmen, dafür die Füße etwas weiter als hüftbreit aufstellen, das Band ist mittig am Oberschenkel. Rumpfspannung aufbauen, die Knie beugen und den Po tief bringen. Arme im rechten Winkel gebeugt halten. b Nun in einer explosiven Bewegung aus den Fersen nach oben abstoßen, so weit wie möglich in die Höhe springen, die Arme geben Schwung. Dann in der tiefen Position sanft landen und von vorn.



30 Sekunden

Hampelmann – so geht's: a Hüftbreiter Stand, das Band knapp über dem Knöchel platzieren. Körper aufrecht und unter Spannung halten, beide Arme sind seitlich am Körper, Blick geradeaus.

b Mit beiden Beinen weit nach außen springen, gleichzeitig beide Arme lang gestreckt über den Kopf schwingen. Sofort wieder zurück zur Ausgangsposition und in fließenden, zügigen Bewegungen auf- und zuspringen. Die Rumpfspannung jederzeit halten.



30 Sekunden

Deadlift – so geht's: a Hüftbreiter Stand, mit beiden Füßen auf ein Band stellen, je die Schlaufen mit beiden Händen greifen und auf Spannung halten. Oberkörper ist aufrecht und stabil. Rumpf, Po und Beine anspannen, die Schulterblätter zur Wirbelsäule ziehen.



b Den Rücken lang lassen und aus dem Becken nach vorn kippen, bis die Hände etwa auf Wadenhöhe sind. Die Arme dabei jederzeit gestreckt lassen, die Knie nur leicht beugen. Dann kraftvoll wieder aufrichten. Körperspannung die ganze Zeit hoch halten.



45 Sekunden

Trizeps-Drücken – so geht's: a Aufrechter, stabiler Stand, die Füße etwa hüftbreit aufstellen. Ein kleines Band um die Handflächen legen, rechte Hand an der linken Schulter halten, die linke knapp unter der Brust, sodass Spannung auf dem Band ist, der Ellenbogen aber weit gebeugt. Rumpfspannung aufbauen und halten.



b Allein mit der Kraft des Trizeps den linken Arm gerade nach unten drücken, bis er lang gestreckt ist. Geführt und kraftvoll wieder nach oben bewegen.



30 Sekunden pro Seite

Bizeps-Curl – so geht's: a Aufrechter Stand, beide Füße in einem langen Band platzieren, mit beiden Händen greifen und auf Spannung bringen. Hände etwa auf Hüfthöhe halten. Oberkörper ist stark und stabil, der Kopf aufrecht.



b Mit der Kraft des Bizeps die Hände Richtung Schultern heben, am Punkt der größten Spannung kurz halten, dann langsam absenken. Oberarme und Ellenbogen halten jederzeit Kontakt zur Körperseite. Ausgleichsbewegungen und Hohlkreuz vermeiden.



45 Sekunden

Ruder-Kniebeugen-Kombi – so geht's: a Band stabil befestigen und etwas weiter als hüftbreit aufstellen. Das Band mit der linken Hand greifen und mit langem Arm auf Spannung ziehen. Rechte Hand in die Hüfte stützen. Oberkörper aufrecht und stabil halten, Po nach hinten schieben und die Knie weit beugen.



b In einer fließenden Bewegung in die Körperstreckung aufrichten und die rechte Hand zur Taille bringen, dafür das Schulterblatt zur Wirbelsäule ziehen. Dann den Bewegungsablauf umkehren und alles mit dem anderen Arm wiederholen.



30 Sekunden pro Seite

Liegestütz – so geht's: a Liegestützposition einnehmen, beide Hände in den Schlaufen des Bandes platzieren, das Band über den Schultern auf Spannung bringen. Beide Füße breit aufstellen, den Körper in einer stabilen Geraden halten. Bauch fest anspannen. Blick zum Boden, Schultergürtel anspannen.



b Ellenbogen beugen und den Körper in gerader Linie weit absenken. Kurz unten halten, dann kraftvoll wieder in die Liegestützposition drücken.



20 bis 30 Sekunden

Bearwalk – so geht's: a Band an einem stabilen Gegenstand befestigen, ums Becken schnallen, auf Spannung bringen und in den Vierfüßlerstand kommen. Blick zum Boden richten, Rumpfspannung aufbauen. Jetzt die rechte Hand nach vorn bringen, gleichzeitig den linken Fuß vorziehen.



b In einer fließenden Bewegung die Seite wechseln und die linke Hand mit rechtem Fuß vorbringen. In schnellen Moves je gegengleich weitermachen.



12 Wiederholungen pro Seite

Bergsteiger – so geht's: a Liegestützposition einnehmen, die Hände unter den Schultern aufstellen, um beide Füße ein Band spannen. Der Körper bildet eine stabile Gerade.



b Den linken Fuß vom Boden lösen und das Knie weit zum linken Arm ziehen. Kurz halten, dabei die Körpergerade nicht verlieren. Dann zurück, mit dem anderen Fuß wiederholen und im Wechsel weitermachen.



12 Wiederholungen pro Seite