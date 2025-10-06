Fit in 5 Minuten: So steigerst du mit dem 5-5-5-Reset deine Kraft und Beweglichkeit

Manchmal braucht es keinen neuen Trainingsplan – sondern nur einen Moment, um innezuhalten. Der 5-5-5-Reset ist genau das: ein minimalistisches Ritual, das dir hilft, inmitten deines Alltags Kraft zu tanken, dich zu bewegen und wieder bei dir anzukommen.

Warum 5 Minuten täglich ausreichenBereits wenige Minuten körperlicher Aktivität pro Tag können Gesundheit und Wohlbefinden deutlich verbessern. Besonders effektiv: Bodyweight-Übungen, die mehrere Muskelgruppen gleichzeitig aktivieren.

So funktioniert der 5-5-5-Reset Die Formel für dein neues Reset-Ritual ist einfach:

5 Minuten Trainingsdauer

Trainingsdauer 5 Übungen à 1 Minute

à 1 Minute 5 Tage pro Woche Das Ziel: Kraft aufbauen, Haltung verbessern, Energie zurückholen – ohne viel Aufwand.

Deine 5 Reset-Übungen im Detail 1. Körpermitte aktivieren – Dead Bug oder Plank (1 Min.)

Lege dich auf den Rücken, Arme und Beine in die Luft, und senke diagonal einen Arm und das gegenüberliegende Bein ab – langsam und kontrolliert. Alternativ: Plank auf den Knien.

Effekt : Tiefenmuskulatur, Bauchspannung, Rumpfstabilität

: Tiefenmuskulatur, Bauchspannung, Rumpfstabilität Alltagsnutzen: Hält dich aufrecht, reduziert Rückenschmerzen 2. Beinkraft und Energie – Air Squats oder Wall Sit (1 Min.)

Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht – oder lehne dich an eine Wand und halte die Position wie beim Sitzen auf einem Stuhl, nur ohne Stuhl.

Effekt : Beine, Po, Kreislauf

: Beine, Po, Kreislauf Alltagsnutzen: Mehr Energie, bessere Haltung beim Gehen und Stehen 3. Schultern und Brust – Armkreisen oder Knee Push-ups (1 Min.)

Armkreisen vorwärts und rückwärts mit gestreckten Armen – oder Liegestütze auf den Knien.

Effekt : Haltung, Rückenmuskulatur, Körperspannung

: Haltung, Rückenmuskulatur, Körperspannung Alltagsnutzen: Kompensation bei Bildschirmarbeit 4. Wirbelsäulen-Mobilität – Cat-Cow oder Standing Twist (1 Min.)

Im Vierfüßlerstand Rücken rund machen (Cat), dann durchhängen lassen (Cow) – oder im Stand die Hüfte stabil halten und den Oberkörper abwechselnd nach rechts und links drehen.

Effekt : Beweglichkeit, Wirbelsäulenpflege

: Beweglichkeit, Wirbelsäulenpflege Alltagsnutzen: Löst Verspannungen – besonders nach langem Sitzen 5. Körper und Kopf verbinden – Atemfokus im Stand (1 Min.)

Stehe aufrecht, schließe die Augen, atme tief in den Bauch ein und aus. Optional: Arme mit der Atmung synchron nach oben und unten führen.

Effekt : Entspannung, zentrales Nervensystem, Erdung

: Entspannung, zentrales Nervensystem, Erdung Alltagsnutzen: Mini-Meditation, die deine Resilienz stärkt 5 Rituale, um dich mit dir selbst zu verbinden

So integrierst du den Reset in deinen Alltag Morgens als sanfter Start in den Tag

als sanfter Start in den Tag Mittags als "Desk-Detox" nach Teams-Meetings

als "Desk-Detox" nach Teams-Meetings Abends als bewusste Auszeit für dich selbst Du brauchst: eine freie Fläche, 5 Minuten und die Entscheidung, heute für dich da zu sein.