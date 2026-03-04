Fettverbrennung: Frauen nehmen anders ab – das steckt hormonell dahinter

Fett verbrennen und Gewicht verlieren sind für viele nicht nur netter Nebeneffekt beim Sport, sondern Ziel. Es gilt meist: weniger essen, mehr verbrennen.

In Wahrheit steuert dein Körper die Fettverbrennung jedoch weitaus komplexer. Besonders bei Frauen spielt die hormonelle Regulation eine große Rolle – und die steuert den Fettabbau anders als bei Männern.

Frauen verbrennen anders Fett als Männer Eine Studie zeigt: Frauen oxidieren – also verbrennen – bei moderater Belastung mehr Fett als Männer, selbst wenn sie dieselbe Fitness oder den gleichen BMI haben. Die Forscher haben gemessen, wie viel Fett der Körper bei verschiedenen Belastungsstufen verbrennt und wie die Kurve der Fettverbrennung bei Frauen verläuft, um herauszufinden, bei welcher Intensität die Fettverbrennung am höchsten ist. Und das kam heraus:

Frauen verbrennen beim moderaten Training mehr Fett als Männer. Die höchste Fettverbrennung war bei Frauen höher als bei Männern.

Frauen erreichten diesen Grad der Fettverbrennung erst bei einer höheren Trainingsintensität.

Frauen nutzen Fett auch bei höheren Belastungen stärker als Energiequelle. Was bedeutet das für Training und Ernährung? Wenn dein Körper Fett als Energiequelle nutzt, heißt das nicht automatisch, dass du schnell Fett verlierst. Es bedeutet eher:

Training gezielt einsetzen: Trainiere regelmäßig mit höherer Trainingsintensität. Eine Kombination aus Kraft- und moderatem bis intensivem Ausdauertraining unterstützt die Fettverbrennung zudem besser als nur eine Trainingsform. Trainiere moderat-aerob: So wird Fett eher mobilisiert und der Muskelerhalt unterstützt.

Ernährung anpassen: Qualität und Menge an Nährstoffen wie Proteinen, Fetten oder Ballaststoffen beeinflussen Insulin, Sättigung und letztlich, welche Energiequellen dein Körper bei Sporteinheiten bevorzugt. Hol dir daher viele Proteine (etwa Skyr oder Hühnchen), gesunde Fette (z.B. Oliven- oder Rapsöl) und Ballaststoffe (etwa in Form von Vollkornbrot oder Hülsenfrüchten) auf deinen Teller.

Trainieren mit dem Zyklus: Du kannst deine natürlichen Zyklus-Schwankungen in deine Trainingsplanung einbeziehen und so den unterschiedlichen Leistungsniveaus deines Körpers entgegenkommen: Vor und rund um den Eisprung haben die meisten Frauen beispielsweise ihr Leistungshoch. Trainingsplan nach dem weiblichen Zyklus Die hormonellen Schwankungen im Menstruationszyklus wirken zwar nicht dramatisch auf die gesamte Fettverbrennung, können aber Leistung, Appetit und Energieverwertung beeinflussen. In manchen Zyklusphasen sind Frauen oft leistungsfähiger, beispielsweise kurz vor dem Eisprung. Hier kannst du dich richtig auspowern bei schweißtreibenden Sporteinheiten. Ab kurz vor und während der Menstruation kannst du eher auf sanftere Bewegungsarten umsteigen – oder nachsichtig mit dir sein, wenn sich Workouts zyklusbedingt plötzlich anstrengender anfühlen.

FAQ – Die wichtigsten Fragen zum Fettabbau bei Frauen Was bedeutet "Fettstoffwechsel" genau? Der Fettstoffwechsel beschreibt, wie dein Körper gespeicherte Fette aus den Fettzellen freisetzt (Lipolyse) und als Energie in Muskeln nutzt (Oxidation). Nutzen Frauen wirklich mehr Fett als Männer bei gleicher Aktivität? Ja. Studien zeigen, dass Frauen bei moderater Belastung relativ mehr Fett oxidieren als Männer, auch bei ähnlicher Fitness und ähnlichem BMI. Beeinflussen Hormone den Fettabbau? Definitiv. Dein Hormonspiegel beeinflusst Fettverteilung, Mobilisierung und Energiequellen. Schwankungen im Zyklus können zusätzlich Effekte auf Leistung und Appetit haben. Reicht Training allein zum Fettabbau? Nein. Effektiver Fettabbau braucht ein Kaloriendefizit plus Training, das den Stoffwechsel stimuliert und Muskelmasse erhält. Kann Fettabbau zu bestimmten Körperstellen beschleunigt werden? Gezielte Fettreduktion an einer Stelle ("Spot-Reduction") gibt es nicht. Der Gesamtfettabbau hängt von Energiehaushalt und hormoneller Regulation ab. Du kannst aber mit gezielten Kraftübungen langfristig bestimmte Körperstellen mehr definieren und formen.