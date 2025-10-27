Hip Dips: Kann man sie wegtrainieren?

In letzter Zeit tauchte mal wieder so ein fieser Social-Media-Begriff für eine angebliche "Problemzone" auf, die eigentlich ein ganz normaler Teil des weiblichen Körpers ist. Sogenannte "Hip Dips", also Dellen in der Hüfte, sind absolut normal! Manche haben sie, manche nicht.

Bevor du dich davon in Panik versetzen lässt, klären wir hier die wichtigsten Fragen: Was ist das eigentlich genau, woher kommen Hip Dips und die große Frage: Kann man Hip Dips wegtrainieren? Muss man das überhaupt?

Was sind Hip Dips? Wenn du nicht weißt, was Hip Dips sind, dann ist das eigentlich gut so. Denn wer das Problem nicht schon auf Social Media entdeckt hat, sollte davor lieber verschont bleiben. Spaß beiseite: Hip Dips sind Dellen in der Hüfte, die von einigen Frauen und Mädchen im Internet allerdings als Problemzone wahrgenommen werden. Es ist eine leichte Innenkurve zwischen Hüfte und Oberschenkel. Manche Menschen haben sie, manche nicht.

Sind Hip Dips normal? "Hip Dips sind kein Zeichen dafür, ob man gesund oder ungesund, über- oder untergewichtig ist", sagt Wiener. "Auch wenn die Menge an Körperfett sie sichtbarer machen kann und sie durch eine höhere Muskelmasse stärker ausgeprägt wirken können, ist wichtig zu verstehen: Hip Dips gehören zur Knochenstruktur und sind von der Form deiner Knochen abhängig. Zwar kannst du durch Training und Ernährung deine Körperform beeinflussen, aber nicht deine Knochenform verändern."

Da Beckenformen variieren, sehen auch die Hüften von Mensch zu Mensch unterschiedlich aus, einschließlich der Hip Dips.

Also: Lass dich nicht von Videos wie "Hip Dips in einer Woche loswerden" verleiten. Dahinter steckt nichts als Clickbait und falsche Versprechungen.

Kann man Hip Dips wegtrainieren? Die große Frage, über die sich das Internet streitet: "Wird man Hip Dips irgendwie los?" Überall gibt es Anleitungen für das ultimative Workout gegen Hip Dips. Doch Hip Dips sind kein Fett, das man einfach so wegtrainieren kann. Da sie hauptsächlich durch die Knochenstruktur des Beckens entstehen, gibt es kein Workout und keinen Trick, wodurch Hip Dips garantiert verschwinden. Wenn du dich also wirklich sehr an deinen Hip Dips störst, müssen wir dich enttäuschen, denn sie sind einfach da – oder halt nicht. Und vor allem sind sie durch Training und auf natürliche Weise nicht vollständig veränderbar! Die Aufwiegelei in den sozialen Medien ist also nicht nur Bodyshaming, sie ist auch noch verlogen.

Da jeder Körper individuell ist, kann es allerdings sein, dass du das Erscheinungsbild deiner Hüfte durch Muskelaufbau und/oder Fettabbau beeinflussen kannst. Wenn du gezielt die Muskulatur rund um die Hüfte stärkst, lassen sich die "Dellen" gegebenenfalls mit Muskelmasse füllen, dafür gibt es aber keine Garantie! Ein trainiertes Gesäß und definierte Oberschenkel lassen diese vermeintliche "Problemzone" aber mit Sicherheit in den Hintergrund rücken. Auch weniger Körperfett, dass sich an Hüfte und Becken anlagert, könnte die Hip Dips verringern.

Welche Übungen helfen bei Hip Dips? Wie schon gesagt: Eine Wunder-Übung gegen Hip Dips gibt es leider nicht. Wer es dennoch versuchen möchte, der sollte auf Muskelaufbau rund um Hüfte, Gesäß und Oberschenkel, sowie Körperfettabbau setzen.

Unterkörper-Training für definierte Beine, Po und Hüften Für diejenigen unter euch, die es vorziehen, wenn ihre Workouts für sie zusammengestellt werden, haben wir drei Superstar-Personal Trainerinnen gebeten, ihre besten Workouts für den Unterkörper unten vorzustellen.

1. Lower-Body-Workout für Anfänger

Expertin Alice Liveing hat exklusiv für dich eine 28-tägige Fitness-Challenge entwickelt. Jede Woche absolvierst du drei Workouts, die deinen gesamten Körper trainieren. Die Einsteiger-Workouts für Unterkörper und Core führen dich durch drei Supersätze (zwei Übungen, direkt hintereinander ausgeführt, gefolgt von 60 Sekunden Pause). Jeden Supersatz wiederholst du dreimal, um Selbstvertrauen und Kraft aufzubauen.

2. 10 Minuten Lower-Body-Workout

Wenig Zeit? Probier dieses Po-Workout von "Fun Workout Girl" Lilly Sabri, um runde, kurvige Hüften zu formen. Du brauchst keine Gewichte, es dauert nur 10 Minuten, aber brennt dafür richtig.

3. Kayla Itsines' 14-minütiges Unterkörper-Workout

Sie ist die australische Queen of Sweat und außerdem eine großartige Trainerin. Dieses schnelle Workout konzentriert sich ebenfalls auf deinen Unterkörper mit Ausfallschritten, Kniebeugen und Glute Bridges. Im Grunde alles, um starke und schlanke Muskeln im Unterkörper aufzubauen.

Hip Dips vs. Love Handles Deutlich weiter oben als die Hip Dips sitzen die sogenannten "Love Handles" (auch bekannt als "Muffin Top" … wer denkt sich eigentlich diese Namen aus?!). Damit bezeichnet man Fettpolster an den Seiten des Bauches, die nichts mit deiner Knochenstruktur zu tun haben. Sie können genetisch bedingt sein, da unsere Gene mitbestimmen, wo der Körper Fett speichert.