Nina Heise

Ob im Gym, auf dem Fußballplatz oder beim Triathlon, bei Nina kann es nie sportlich genug zu gehen. Als Redakteurin im Bereich Sport und Fitness ist sie immer auf der Suche nach den neuesten Trends und Workouts. Als Absolventin eines sportwissenschaftlichen Studiums an der Deutschen Sporthochschule Köln und zertifizierte Übungsleiterin und Sportmasseurin testet sie alle Neuigkeiten auf dem Fitnessmarkt und gibt ihre Leidenschaft, sowie Tipps und Tricks gerne an die Leser und Leserinnen weiter. Crawling, Hyrox oder Hot-Yoga sagen dir gar nichts? Nina hat's schon getestet und zeigt dir alles, was du wissen musst!